Первый матч дуэли за выход в Суперфинал

В Москве — важнейший кубковый вечер: «Динамо» принимает «Краснодар» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. До Суперфинала остался один шаг, и цена ошибки уже максимально высока, второго шанса через «нижнюю сетку» не будет. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

09' У Оласы не получился пас на фланг, Батчи не был готов к передаче.

07' Отбились хозяева после подачи Сперцяна, но мяч остался у «Краснодара».

07' «Краснодар» заработал угловой.

05' Бителло пяткой пытался скинуть в центр штрафной, Кривцов был на пути мяча.

04' Офсайд зафиксирован в момент подачи Сперцяна со штрафного.

04' Гладышев сбил Батчи на своей половине поля, штрафной подаст «Краснодар».

03' Касерес перехватил пас Оласы по флангу, могло получиться опасно.

01' «Краснодар» начинает с центра, поехали!

До матча

18:15 Команды выходят на поле! Всё готово к старту финала Пути РПЛ!

18:05 В Москве сегодня вечером прохладно и пасмурно (около 5 градусов), да и время для буднего дня не самое оптимальное, где-то на 60% заполнен стадион.

18:00 Стартовые составы команд:

«Динамо»: Лунёв, Маричаль, Рикардо, Фернандес, Касерес, Рубенс, Фомин, Гладышев, Бителло, Нгамалё, Тюкавин.

«Краснодар»: Агкацев, Пальцев, Жубал, Тормена, Оласа, Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Боселли, Мозес.

17:50 Обслуживать встречу будет Иван Абросимов, которому будут помогать судьи на линии Дмитрий Ермаков и Кирилл Большаков. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Кирилл Левников и Анатолий Жабченко.

«Динамо»

«Динамо» подходит к матчу в неоднозначном состоянии. С одной стороны — мощный отрезок после зимней паузы, где были уверенные победы над ЦСКА и «Крыльями Советов». С другой — последние результаты уже не выглядят столь убедительно: поражение от «Зенита» и ничья с «Оренбургом» (3:3), где команда дважды вела в счёте.

Зато в атаке всё стабильно ярко. Константин Тюкавин в отличной форме, оформил дубль в последнем туре и стал лучшим бомбардиром клуба в XXI веке. Есть и позитив по составу. Может вернуться капитан Даниил Фомин, в обойме снова Антон Миранчук, Луис Чавес и Милан Майсторович. При этом дисквалификаций нет — важный фактор на такой стадии.

Главный вопрос — баланс. «Динамо» много забивает, но и регулярно допускает ошибки у своих ворот. В кубковых матчах против соперника уровня «Краснодара» это может стать решающим фактором.

«Краснодар»

«Краснодар» подходит к игре в отличной форме и на серии побед. Команда Мурада Мусаева выиграла четыре матча подряд, включая разгром ЦСКА и тяжёлую выездную победу над «Ахматом», где всё решил гол в концовке. Отдельно стоит отметить форму Джона Кордобы — колумбиец регулярно забивает и остаётся ключевой фигурой в атаке.

Однако есть и кадровые проблемы. Из-за дисквалификаций не сыграют Кевин Ленини и Дуглас Аугусто, оба важны для центра поля. Также вне игры остаются Виктор Са и Сергей Петров. При этом хорошая новость — Эдуард Сперцян уже вернулся и готов играть.

Несмотря на короткую скамейку, «Краснодар» выглядит очень собранной командой. Дисциплина, умение терпеть и реализовывать моменты — именно это сейчас приносит результат.

История встреч

В последние годы «Краснодар» чувствует себя уверенно в этой паре. Серия без поражений насчитывает уже семь матчей, причём часто южане не просто выигрывают, а делают это «всухую». В этом сезоне команды встречались трижды — и все три раза сильнее был «Краснодар» (включая разгром 4:0 в Москве в Кубке).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.09.