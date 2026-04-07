«Краснодар» заберет первую победу против «Динамо» в сезоне?

прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.09

8 апреля в первом матче финала Кубка России Пути РПЛ сыграют сыграют «Динамо» Москва и «Краснодар». Начало игры — в 18:45 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Динамо — Краснодар с коэффициентом для ставки за 2.09.

«Динамо»

Турнирное положение: после 23 туров «Динамо» занимают восьмое место в таблице РПЛ с 31 очком.

Последние матчи: в последнем туре РПЛ московская команда сыграла вничью с «Оренбургом». Команды завершили матч со счетом 3:3.

Ранее в Кубке России «Динамо» смогло пройти «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ с общим счетом 5:3 и питерский «Зенит» на стадии четвертьфинала с общим счетом 3:2.

Не сыграют: травмированы — Максим Осипенко (з), Бахтиер Зайнутдинов (п) и Дмитрий Александров (п).

Состояние команды: «Динамо» подходит к финалу Кубка России на серии из трех матчей без побед. Команду после рестарта сезона пока «штормит». Например, московский коллектив выдал после возобновления сезона серию из четырех побед кряду, а сейчас немного сдал. Однако нет сомнений, что «Динамо» сможет навязать борьбу «Краснодару».

«Краснодар»

Турнирное положение: «Краснодар» является лидером РПЛ после 23-х туров, набрав 52 очка при 16 победах, четырех матчах вничью и трех поражениях.

Последние матчи: в последнем матче РПЛ «быки» смогли дожать грозненский «Ахмат» и добыть победу с минимальным счетом 1:0.

Ранее команда разгромила «Пари НН» со счетом 5:0 и ЦСКА в поединке Кубка России со счетом 4:0. При этом первый матч полуфинала завершился поражением «Краснодара» со счетом 1:3.

Не сыграют: травмированы — Григорий Ловцов (п), Виталий Стежко (з) и Сергей Петров (з).

Состояние команды: «Краснодар» находится на серии из четырех побед кряду с общим счетом 10:2. При этом, вновь отметим великолепный ответный матч против ЦСКА, в котором действующий чемпион РПЛ показал свой характер и пробился в финал Пути РПЛ Кубка России.

Статистика для ставок

В двух матчах этого сезона «Динамо» ни разу не проигрывал «Краснодару»

Последний матч между командами завершился победой «Динамо» со счетом 1:0

«Краснодар» забивает в среднем 2 мяча в последних пяти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодара» дают 2,75, а на «Динамо» — 2,48, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,09, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,68.

Прогноз: Ожидаем, что в первом матче команды не смогут забить много голов. Основной ставкой станет тотал меньше 2,5 мячей.

Ставка: ТМ 2,5 в матче за 2.09.

Прогноз: Не согласимся с букмекерами и сыграем на победе «Краснодара» в матче. Для нас команда Мурада Мусаева фаворит во встрече.

Ставка: Победа «Краснодара» в матче за 2.75.