Экс-нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, что считает Джона Кордобу из «Краснодара» и футболиста «Динамо» Константина Тюкавина лучшими форвардами РПЛ.

В текущем сезоне Кордоба забил 14 мячей, а Тюкавин записал в актив 6 голов.

«Лучший нападающий в чемпионате России? Из иностранцев — Джон Кордоба, из россиян — Костя Тюкавин.

Преимущества Джона всем известны, невозможно недооценить, как он ведет борьбу, какую пользу приносит команде, как успех "Краснодара" связан с его игрой. Что касается Костика, надеюсь, он наберет свою лучшую форму после травмы и продолжит быть лучшим нападающим», — сказал Смолов «Матч ТВ».