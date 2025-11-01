Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

После непростого старта сезона команда Сергея Семака наконец показала ту уверенность, которая ассоциируется с «Зенитом» последних лет: контроль, хладнокровие и точные удары в нужные моменты. Голы Педро и Мостового принесли победу над «Локомотивом», а заодно сняли с команды груз сомнений и напомнили, что Петербург всё ещё в гонке за титул.

Результат матча

ЗенитСанкт-ПетербургЗенит2:0ЛокомотивЛокомотивМосква
1:0 Андрей Мостовой 90+1'

Семак снова пошёл против ожиданий.  Оставил на скамейке героя прошлого тура Мостового и доверил роль атакующего центрального полузащитника Жерсону.  Решение выглядело рискованным, но сработало уже с первых минут.  Глушенков и Педро почти не ошибались, а полузащита двигала мяч в два касания.  Всё это быстро превратилось в результат.

На девятой минуте петербуржцы разорвали оборону «Локо» классической атакой: Педро нашёл передачей Глушенкова, тот прорезал защиту по диагонали и вернул мяч обратно — бразилец замкнул с первого касания.  «Зенит» в этот момент будто проснулся, снова заработали командные взаимодействия, а не индивидуальные вспышки.

Игроки «Зенита» празднуют гол https://fc-zenit.ru/

«Локомотив» не был готов к такому темпу.  Галактионов лишился сразу нескольких ключевых фигур (Пиняева, Воробьёва, Монтеса) и перестроил игру на более прямолинейную.  Впереди работал Комличенко, но без привычной скорости на флангах атака москвичей быстро становилась предсказуемой.  Удары были только после стандартов, навесы летели скорее на удачу, а обострений из центра почти не было.  Всё это «Зенит» читал легко и без надрыва.

Главная разница между командами ощущалась в том, как они переходили из обороны в атаку.  Петербуржцы — мгновенно, в несколько передач.  «Локо» — тяжело, через борьбу, часто с потерей ритма.  Даже когда гости владели мячом, ощущение контроля оставалось за «Зенитом».

«Зенит» – «Локомотив» https://fc-zenit.ru/

Борьба вместо футбола после перерыва

После перерыва игра стала вязнуть.  Гости пошли выше, задвинули центр поля, и открыли пространство для контратак.  Семак сделал ставку на аккуратность — «Зенит» не стал форсировать события, а просто ждал момента.  Иногда эти минуты превращались в эпизоды борьбы, где страсти вспыхивали на ровном месте — вроде стычки Мантуана с Бариновым или очередных споров Комличенко с судьёй.  Матч стал напоминать классическое противостояние лидеров: плотное, нервное, без роскошных комбинаций.

Тем не менее, у «Зенита» были возможности, чтобы закрыть матч раньше.  После подачи с углового Нино умудрился пробить грудью в упор — Митрюшкин спас.  Позже Глушенков дважды бил опасно, но вратарь «Локо» уж очень не хотел пропускать ещё.  Однако сколько бы кипер ни выручал, очевидно было то, что хозяева ближе к цели.

«Зенит» – «Локомотив» https://fc-zenit.ru/

Галактионов бросил в бой свежих игроков, но изменений не случилось.  Баринов устал, Батраков терял мяч под прессингом, Комличенко вяз в питерской обороне.  Петербуржцы грамотно душили игру мелкими фолами, разбивая ритм «Локо» и оставляя инициативу без угрозы.  На трибунах чувствовалось ожидание развязки.

Мостовой поставил подпись

Когда казалось, что матч просто докатится до финального свистка, Семак сделал ход, который оказался идеальным: выпустил Мостового.  И тот, словно продолжая сценарий прошлой недели, снова стал героем.

На последней минуте добавленного времени Ерохин прорезал пасом линию защиты, Мостовой принял, обыграл Митрюшкина и покатил мяч в пустые ворота.  ВАР тянул интригу, но офсайд отменили — миллиметры спасли момент.

А дальше — то, что навсегда останется символом этого вечера: Мостовой достаёт из шорт балаклаву и натягивает её на голову, пародируя недавнюю ужасную историю с неудавшимся похищением.  Петербург встречает этот жест аплодисментами.  В этом жесте ведь не просто юмор, но и определённый вызов, важная в такой ситуации ирония.

Андрей Мостовой https://fc-zenit.ru/

Петербург снова чувствует силу

Для «Локомотива» поражение стало логичным концом идеальной серии.  Без ключевых атакующих футболистов команда Галактионова впервые столкнулась с соперником, который сильнее по всем параметрам — и тактически, и психологически.

«Зенит» выиграл без лишнего шика, но с тем расчётом и зрелостью, которые приближают к вершине таблицы.  Без Дугласа Сантоса, Кассьерры, капитана — всё равно с балансом и уверенностью.  Строгая структура, дисциплина, умение бить ровно в тот момент, когда соперник расслабился.  Команда Семака поднимается на второе место, дышит в спину ЦСКА, а в Санкт-Петербурге снова верят в чемпионство.