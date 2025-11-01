Бывший игрок московского и минского «Динамо» обсудил с нами ментальность русских игроков, интервью Кокорина и новый формат Лиги Чемпионов. С бывшим главным тренером «бело-голубых» специально для LiveSport.Ru пообщалась Анастасия Лукачи.

«За ошибки в назначении тренеров должен кто-то отвечать»

— Матч «Зенит» — «Динамо» — как оцените эту встречу?

— «Зенит» играл с позиции силы и добился результата, хотя сначала проигрывал 0:1. Владение мячом после первого тайма было катастрофическим для «Динамо» — примерно 20 на 80. «Бело-голубые» ничего не смогли придумать, чтобы изменить ход игры. Нужно было развивать атаки, а не удерживать счет.

— Этот результат был для вас ожидаем? Или после кубкового матча с «Крыльями Советов» вы надеялись на другое развитие событий?

— Нет, все мои ожидания оправдались. Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, скорее плохо.

— Работой арбитра Алексея Сухова довольны?

— Поначалу он немного поплыл, начал подсвистывать «Зениту», но потом все выровнялось. Так что я не могу предъявить ему никаких претензий, «Динамо» ничего из себя не представляло в этой игре.

— После матча с «Крыльями» игроки «Динамо» были воодушевлены. Игорь Лещук сказал, что они поедут в Питер «с позиции силы». Поспешили?

— Результат, как говорится, на табло.

— Летом вы говорили, что Валерию Карпину необходимо дать время. Но недавно отметили, что тренеру все же пора по-другому отнестись к команде.

— Я не знаю, на каких условиях Карпин договаривался с руководством «Динамо» — никто не знает. Работает человек и работает. Но, конечно, пора взглянуть на ситуацию под другим углом.

Валерий Карпин «Зенит»

— Но, как я понимаю, вы против кардинальных изменений, вроде увольнения?

— Я сам был в этой шкуре и понимаю, в какой ситуации находится Карпин. Думаю, нужно подождать и дать ему возможность исправить ошибки. Если ждать мгновенных результатов, то уволить — самое простое решение. И потом, за назначение тренеров тоже кто-то должен отвечать. Не думаю, что вот так просто было пригласить Карпина, он все-таки наставник сборной.

— То есть, за просчет, вместе с тренером, должны отвечать и те, кто его назначали?

— Конечно. Почему всегда главный тренер во всем виноват?

«Необходимо иногда игроков и матерком покрыть»

— Многие критикуют совмещение Карпиным постов тренера сборной и клуба. Но у нас уже были подобные примеры: Олег Романцев занимал аж три поста — президент и главный тренер «Спартака», и наставник сборной; Валерий Газзаев, работавший и в ЦСКА, и в сборной; Леонид Слуцкий, повторивший его путь.

— Как бы там ни было, тренер сборной, который говорит по-русски, — это уже плюс (улыбается). Потому что игрокам так комфортнее. Да и потом необходимо иногда их и матерком покрыть.

— А с точки зрения распределения сил? Все-таки тренировать сборную и тренировать клуб — это разные вещи.

— Тут важно помнить, что Карпин совмещает работу в клубе со сборной, которая по сути сейчас не играет. Если бы шли матчи на очки — спрос был бы другой. Но нет худа без добра: в этих условиях Карпин смог проверить всех возможных кандидатов.

— На одной из пресс-конференций Карпин сказал, что может хоть сейчас уйти в отставку. Нормально ли тренеру демонстрировать такую непривязанность к месту?

— Когда нет результата и тренер понимает причину, такое заявление — вполне нормальное. Значит, он честен с собой.

— Кто сегодня лидер в «Динамо»?

— Даже не знаю. «Динамо» сейчас — вторая команда РПЛ по количеству легионеров (улыбается).

— Тогда кто из игроков вам наиболее интересен?

— Костя Тюкавин. Он быстро стал своим и для команды, и для болельщиков. Думаю, он мог бы стать настоящим лидером.

— Почему еще не стал?

— Костя — свой в доску. Авторитета у него достаточно, чтобы спросить с любого за результат. Тюкавину пора доверить капитанскую повязку, дать полномочия. Не исключено, что неудачи команды связаны именно с этим фактом. Потому что, хороший парень — это не профессия.

Константин Тюкавин globallookpress.com

— Что скажете про переход Антона Миранчука?

— Очень импонирует этот игрок. Вообще, братья Миранчуки — обалденные оба. Антон — футболист новой плеяды. Да, не закрепился в «Сьоне», но там была жесткая конкуренция. В любом случае для «Динамо» это отличное приобретение.

«Может Кокорину стоит и на себя немного пообижаться»

— Давайте тогда немного поговорим про другого игрока «Динамо», правда бывшего, Александра Кокорина. Он недавно дал Игорю Рабинеру большое интервью и как мне показалось осталась в нем некая обида на «бело-голубых». На ваш взгляд, действительно ли клуб с ним несправедливо обошелся?

— Я считаю, что обижаться там не за что. Ведь чаще всего игроки переходят в другой клуб с подачи агента и небесплатно. И потом, из «Зенита» он загремел «под фанфары», так сказать. Так что может Саше стоит и на себя немного пообижаться?

— Александр утверждает, что если бы в «Динамо» продемонстрировали заинтересованность, он пошел бы на все, даже на понижение зарплаты. А ему просто сказали, что изменился вектор развития.

— Сейчас можно говорить все что угодно. Я интервью не читал и не собираюсь. Но если человеку хочется всех винить — кто ему запретит? Безусловно, Кокорин в «Динамо» доказал, что место свое в команде завоевал по праву, да и сборную он тащил. Но потом что-то у него не срослось, не получилось

Александр Кокорин globallookpress.com

— Вы говорили, что Кокорин мог достичь большего, чем Кипр. До сих так считаете?

— Да, как тренер, я считаю, что Кокорин мог рассчитывать на гораздо большее, чем Кипр. Саша довольствуется малым. А на счет карьеры... Сегодня ситуация сильно изменилась с тех времен, как я был игроком. Сейчас футболисты играют, пока ноги не сотрут. Можно мечтать играть до 40, но если потенциал до 30 — ничего не поделаешь. Посмотрите на Роналду: он до сих пор в великолепной форме, потому что серьезно к себе относится. А у наших игроков это пока редкость.

— Что сделать, чтобы это изменилось?

— Раньше футболисты начинали и заканчивали карьеру в одном клубе. Это формировало ментальность, атмосферу, взаимопонимание. Опытные игроки направляли молодежь, иногда и с позиции силы. Сейчас все иначе.

— Но Роналду ведь тоже менял клубы, и это не сказалось на его тяге к самосовершенствованию. Скорее даже наоборот.

— Потому что он этого хотел. А многие наши — нет. И как передать им этот настрой я не знаю.

— Но вы же много работали именно с молодежью...

— Да, и на моих глазах произошел важный переворот. У меня были игроки на которых можно было влиять так же, как и на меня в начале моей карьеры футболиста. Это были ребята до 1987 года рождения. А потом пришли игроки 1988 года и это были совсем другие люди. Им совершенно ничего нельзя было сказать, попробуй только на него «шумни».

— Молодежь до сих пор такая?

— Конечно. Даже с сыном не могу спокойно поговорить — он всегда и во всем доказывает свою правоту.

— Может, тренерам стоило перестроиться под новую ментальность?

— Не думаю, что это что-то глобально решило бы.

— А если использовать ту самую учебную тактику с «матерком»?

— Я имел ввиду состоявших игроков. которых можно встряхнуть таким образом. И делать это должен русский тренер, с нужной интонацией. У иностранного специалиста так не получится. Они же, в первую очередь, карьеристы, которые думают, что говорят и просчитывают последствия. Русский же может просто ляпнуть и забыть про это дело.

— Да, зарубежные тренеры аккуратные в этом смысле. Хотя Станкович, наверное, смог бы, вроде темпераментный, много бегает по бровке, прыгает...

— Бегает и прыгает — а толку-то?

«Какой смысл брать иностранца и держать его на на скамейке»

— Если говорить про иностранцев, многие возмущаются тем, что зачастую клубы явно игнорируют возможности российского тренерского цеха. В «Спартак» вот снова сватают зарубежного коуча. Как по вашему, сейчас счет действительно не в пользу наших тренеров?

— Перебор с иностранцами есть. И никто из них, на мой взгляд, кроме Спалетти и Капелло, больших успехов у нас не добился. А своим тренерам просто не дают работать. При первой неудаче их сразу снимают. С зарубежными специалистами так не проходит. Во-первых, в их контрактах всегда учтены любые мелочи и большая неустойка. Во-вторых, у большинства из них есть хорошие адвокаты. Кстати, забыл еще упомянуть хорошую работу Дика Адвоката, который с «Зенитом» в 2008 году выиграл Кубок УЕФА.

— Как относитесь к идее ужесточить лимит на легионеров?

— Я поддерживаю ужесточение как никто. Какой смысл брать иностранца и держать его на на скамейке?

Лучано Спаллетти и Сергей Силкин globallookpress.com

— Сейчас, мне кажется, ситуация изменилась. Если покупают легионера, я про большие клубы, то как правило это игрок основы.

— Как правило, да. Тем не менее, больше 4-х легионеров клубам не нужно. И эти четверо должны иметь идеальное здоровье и полностью выкладываться на поле, ведя за собой команду. Именно для этого нужны зарубежные игроки. А не для того, чтобы мешками деньги откуда-то выводить или от налогов прятаться.

— Как лимит может повлиять на молодых игроков?

— Никаких проблем не вижу. Молодежи сейчас хватает. В этом сезоне особенно много талантов.

— Выводы такие делаете по матчам РПЛ или по сборной?

— По Премьер-лиге, конечно. По сборной выводов не сделаешь — она ведь играет товарищеские матчи для галочки. Эти выставочные матчи с командами, которые даже без бутс могут приехать, для чего они нужны, я не понимаю.

— Но ведь сборная должна с кем-то играть, чтобы не терять тонус?

— Играть надо, но с командами, которые пешком приезжают, я бы не стал связываться.

— Кого из молодежи особо выделяете?

— Мне очень нравятся Батраков и Кисляк. Это футболисты, которые помимо того, что ведут игру, они еще и реально живут футболом. Я таких игроков ценю. Но, повторюсь, сейчас много перспективной молодежи. Посмотрите какую работу провела Академия ЦСКА, например.

— Кстати, ЦСКА в этом сезоне удачно пригласил иностранного тренера Фабио Челестини, который, как раз, и делает ставку на молодежь.

— А куда ему деваться ? Он должен заигрывать с болельщиками. Но, главное, что есть результат.

— Если говорить про команду РПЛ, которая особенно привлекла ваше внимание в этом сезоне...

— Опять же, ЦСКА.

«В хорошие команды наших игроков перестали приглашать»

— За Первой лигой следите?

— Нет. Больше интересен чемпионат Англии — там играют в футбол.

— За кого болеете?

— Раньше за «Манчестер Юнайтед», теперь за «Ливерпуль».

— Если говорить про Лигу чемпионов, какие там у вас интересы?

— Финал покажет (смеется).

— Как вам новый формат турнира?

— Организаторам, наверное, нравится (улыбается). А вот для игроков этот формат, конечно, сложный и не факт, что приемлемый. Потому что невозможно полноценно восстановится после игр с таким графиком. Как известно, психика восстанавливается 72 часа, физические кондиции 48 часов. Итого мы имеем, что спортсмены просто не успевают полноценно отдохнуть и настроить себя на новый матч. А ведь психологическое состояние игрока — это половина успеха на поле. Физически ты можешь быть абсолютно готовым, но совершенно пустым внутри.

— Стоит ли сегодня нашим футболистам пробовать свои силы в европейских чемпионатах?

— Конечно, это важный опыт. Но нужно понимать ситуацию. Когда тебя берет, например, «Реал Сосьедад», то скорее всего для того, чтобы перепродать в другую команду. И ты должен показать товар лицом. А в целом, в хорошие команды наших игроков перестали приглашать. Последними нашими ребятами, которые играли в действительно крутых командах, были, если не ошибаюсь Павлюченко и Аршавин. Это были футболисты, которые хотели играть в футбол и хотели кому-то что-то доказать.

— Почему, по-вашему, Захарян стал часто травмироваться в Испании?

— Там нет нормального контроля. Здесь за него отвечал тренерский штаб, а там он предоставлен сам себе. И мне это хорошо известно. Я ведь был первым русским игроком в бельгийском чемпионате и понимаю как в подобных клубах все устроено. Когда мне принесли контракт, там было указано, что они не могут использовать меня больше, чем полтора часа в сутки. Это о многом говорит. Там за тобой никто не следит и ты сам создаешь свою карьеру.

Арсен Захарян globallookpress.com

— «Реал Сосьедад», конечно, не самый богатый клуб, но и не самый бедный, так что мог бы себе позволить более адресный подход к Захаряну. Зачем тогда было покупать?

— Ответ на ваш вопрос, видимо, последует в следующее трансферное окно.

Я ни о чем не жалею

— А вы в свое время, почему все же решились на Бельгию, да еще с таким странным пунктом в контракте?

— Хотел испытать себя. Там подход простой — выходи и докажи. Это мне нравилось. Были, конечно, и минусы: я не знал всех местных законов и меня часто пытались обмануть. Кстати, в «Рейсинг Жет Вавр» я оказался почти случайно. Клуб в тот период вылетел из Высшей лиги и туда приехал Анатолий Демьяненко, но контракт подписывать не стал. Я в этот момент играл в минском «Динамо» и нам предстоял матч в Киеве. Но у меня был перебор карточек и Эдуард Малофеев (главный тренер клуба на тот момент — прим.ред.) сказал, что я должен поехать в Польшу. А в Польше на меня уже вышли представители бельгийской команды.

— По физическим нагрузкам в Бельгии тогда было серьезнее, чем у нас?

— Нет. У нас гоняли жестче. В Бельгии же на первом месте были качества игрока, а не кондиции.

— Вы потом следили за судьбой клуба?

— Нет, Мне как-то хватило за один сезон и хорошего, и нехорошего (улыбается)

— Друзья остались?

— Да, был один близкий человек — Юрий Марутаев, к сожалению, он уже умер. Я жил в его доме, пока играл в Бельгии. Он был выходцем из России. У Юрия была сложная и необычная судьба. Когда началась Вторая мировая, он вместе с женой Мариной Шафровой вступил в Сопротивление. Они много сделали для освобождении Бельгии. Особенно Марина, которую в Брюсселе чтят как национальную героиню. За убийство немецкого офицера ее приговорили к гильотине, чтобы напугать остальных партизан. Кстати, в 80-е у нас вышел фильм «Где-то плачет иволга», рассказывающий о подвиге Шафровой. И не так давно, по-моему пару лет назад, в Бельгии вышла книга о Марине. В общем, ее муж Юрий Марутаев очень много помогал мне, за что я безмерно ему благодарен.

— Не могу вас не спросить о последней громкой истории из стана наших судей. Игорь Захаров, арбитр Первой лиги, избил пешехода, который мешал ему ехать. Он знал, что попадет на камеры, но это его не остановило и не испугало…

— Не испугало, потому что они не слишком переживают за свою репутацию, когда за ними кто-то стоит. Вспомните тех же Мамаева и Кокорина, которые на Никитском бульваре попали в переплет. А затем Смолов в интервью заявляет, что, будь он рядом, ничего бы не случилось и буквально сразу вляпался в похожую историю, да еще в том же месте! Спрашивается, как это возможно?! Какой был процент вероятности наступить на те же грабли? Как можно так нелепо подставляться? Ты же публичный человек, у которого есть жена и маленький ребенок. Ты всегда должен держать в голове, что тебя могу спровоцировать, да и народ сейчас очень обозленный.

— Когда спрашиваешь тренеров про их хобби, говорят, как правило, о шахматах и книгах. А как вы разгружаете голову?

— Рыбалкой. Правда, уже два года не выбирался, но планирую вернуться — снастей подарили на всю жизнь (смеется).

— Ваш самый большой улов?

— Пока 6,7 кг — судак. Рыбачил на Учинском водохранилище.

— Что сделали с рыбой?

— Съели. Вернее, ели месяц (смеется).

— Скучаете по тренерской работе?

— Я в «Динамо» работал так, как нигде и никогда. И знаю, что повторить это уже не смог бы. А в профессии тренера важно отдавать себя без остатка. Так что я ни о чем не жалею. Я там, где я есть.