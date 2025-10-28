Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель в беседе с корреспондентом LiveSport.Ru Михаилом Пукшанским поделился наблюдениями обо всех без исключения матчах минувшего тура чемпионата России по футболу.

«Динамовцы узнали, как не нужно играть»

— Только в двух матчах забито больше двух мячей. Качество тоже соответствует количеству?

— Боюсь, что да. Это был самый скучный тур в нынешнем чемпионате — медленный, безынициативный. Даже не понятно, с чем это напрямую связать. Сразу после сборных какой-то спад был бы логичен, но вот так в разгар осени это выглядит аномально. Либо в каждом конкретном матче сошлись некие тактические задумки, которые скорее направлены на нейтрализацию, сдерживание, чем на какую-то активность.

— «Зенит» — «Динамо» (2:1) — все по уму?

— Да, «Зенит» по делу выиграл. Волевая победа для него тем более эмоционально важна. В этом матче удивительно то, как сыграло «Динамо». При Карпине мы впервые увидели, как оборона перешла на тройку центральных защитников. Даже когда Осипенко заменили, схема не изменилась. Понятно, много игроков отсутствовало, но такая перестройка не выглядела столь необходимой. Могла сработать и какая-то другая, менее радикальная придумка. А в таком варианте москвичи сыграли без прессинга, крайне пассивно, очень низко. Не помню, чтобы команда такого статуса столь трусливо играла против «Зенита» даже на «Газпром Арене».

— Связка Константин Тюкавин — Иван Сергеев тоже не сработала?

— Это не была связка как таковая, а тройка в атаке с Маухубом при явно не отработанном взаимодействии. Сами игроки вряд ли предполагали, что Карпин прибегнет к этому варианту. Был интересный момент, когда после замены Тюкавина «Динамо» играло — 4-4-2. То есть, еще одно усложнение по ходу матча. Но даже Сергеев с Маухубом вдвоем в атаке при всей спонтанности этого решения смотрелись более реалистично. А вообще динамовцы вчера узнали, как не нужно играть где бы то ни было и против кого бы то ни было.

— Вы за то, чтобы ставить всех лучших на данный момент, независимо от их позиции?

— В принципе не знаю, что правильно, Но если вчера Карпин исходил из этого, то расчет себя не оправдал. Возможно, другой подход был бы более актуальным. План на игру попросту провалился.

— Насколько сказалось отсутствие двух ключевых хавбеков?

— Карпин в 4-3-3 играет уже год. Эта схема ему понятна с точки зрения взаимодействий, прессинга и всего остального. Раз он перестраивает ее из-за отсутствия игроков, значит это большой удар. Результат матча и содержание игры показали, что потери Миранчука и Глебова на сегодня невосполнимые. Но сказать, что они могли бы перевернуть судьбу матча, тоже не возьмусь. Слишком уж растерянной выглядела вся команда.

— Как можно было не выпустить героя кубковой встречи Ульви Бабаева, хотя бы на замену при 2:1?

— Это из серии «наградить отличника». Но Карпин решений такого рода никогда не принимает. Понятно, можно было рискнуть в какой-то момент, но наверняка решение не бросать Бабаева под «Зенит» было принято до матча. И по ходу развития событий тем более не захотели ронять самооценку парня.

Валерий Карпин «Зенит»

— Обратные замены Валерия Карпина — это не расписка в собственных промахах?

— Скопинцев вот совсем не попал в игру. И Карпин был зол на него. А Гладышев тогда вышел после травмы, потом решили не рисковать. Природа этих замен разная.

— Тем временем, Курбан Расулов за счет таких матчей обретает уверенность?

— Единственный плюс для «Динамо». Так неожиданно решился вопрос с первым номером. Я от кромки поля смотрел матч и вблизи увидел, насколько он фактурный — косая сажень в плечах, есть вратарская стать. И спасал много. Стал бы лучшим игроком матча, не проиграй «Динамо». Единственный момент — пока плохо выбирает тайминг выхода из ворот, что мы увидели в эпизоде, когда красную потом поменяли на желтую. У него есть желание потушить пожар, но от этого он разгорается только сильнее. Это издержки роста, а реакция на удары, шот-стопинг в полном порядке.

— Андрей Мостовой этим матчем доказал, что должен быть твердым игроком «основы»?

— Нельзя так сказать. У Семака сочетание игроков меняется от матча к матчу исходя из задачи. Конечно, классный игрок, но вообще не удивлюсь, если в следующем матче его не будет в старте. Получилось так, что место слева было свободно. Луис Энрике играл «ложную девятку», Глушенков справа, Педро уже освоился в центре. Хорошая заявка — гол, тем более такой эстетский, но гарантии никакой.

— Как вам Луис Энрике в роли центрфорварда?

— Вот самое интересное, был ли это вынужденный в отсутствии Кассьерры эксперимент, или заявка на будущее тоже. Продолжат ли в том же духе после победы или вернутся к модели с акцентированным нападающим — большой вопрос. Если посмотреть на усредненные позиции игроков «Зенита», то очень интересная конфигурация получилась, поскольку Глушенков и Мостовой находились ближе к чужим воротам, чем Луис Энрике. Это очень подвижная группа атаки, где нет какого-то четкого разграничения. В этом ее превосходство. Мостовой забивал гол как раз с места центрфорварда.

«В "Спартаке" нет никакой логики и системности»

— «Спартак» — «Оренбург» (1:0) — самое печальное зрелище тура, если исходить из ожидаемого

— Да, это было сильнейшее снотворное из всех. Который раз Станкович не знает, с каким планом его команда выходит на матч. Он из 13 туров в восьми сделал замены в перерыве, а в шести двойные или даже тройные, как сейчас. Это нонсенс. Ты же прибиваешь своих игроков, показывая, что они не справятся! Соответственно даешь всем вокруг сигнал, что сам сделал не так — и с выбором стратегии, и с индивидуальными заданиями. Кроме результата, ситуация для тренера уязвимая и прямо скажем нехорошая. Нет никакой логики и системности, только какой-то рандом — никто не понимает, что будет в следующий раз.

— Один удар в створ — один гол. Такого ведь даже с неуравновешенной нынешней командой не случалось?

— Да, но в целом все закономерно. С одной из слабейших команд лиги он выпускает Рябчука, который плохо поддерживает атаку. При том, что у него есть Дмитриев, который в позиции левого крайнего уже много раз себя проявил. Ну, это же логично против аутсайдера использовать более атакующий вариант. Сделать из того Барко нынешнего — тоже надо сильно постараться. Ну, прямо какая-то разгерметизация команды.

«Спартак» — «Оренбург» «Спартак»

— Жедсон, а не Мартинс — это очевидный выбор?

— Нет, не очевидный. Захотел вернуться к схеме 4-3-3. Лучшие матчи «Спартака» были именно в этом варианте с четким опорником и двумя «восьмерками», где левой становился Барко. Играли вперед и получалось. Мне кажется, в принципе это оптимальный вариант, но игра пошла криво-косо. Кто из них лучше, не могу сказать. Может быть, придет момент, когда Жедсон сыграет левую «восьмерку», а Мартинс правую.

— Манфред Угальде, а не Ливай Гарсия в старте — где логика здесь?

— Тоже не знаю. На «камень-ножницы» скидывались. Но чего не отнять, свой момент Угальде исполнил мастерски. В сжатое время на ограниченном пространстве все сделал очень быстро, технично — высший класс!

— «Спартак» пробежал на 5 километров меньше «Оренбурга». Это о чем?

— Ни о чем. Просто такая разница бросилась в глаза, а вообще это обычно, что больше пробегает команда, которая не владеет мячом. Это не ключевой и не суперрелевантный показатель.

— При этом сзади «Спартак» впервые не испытал никаких проблем, поскольку не из-за кого их было испытывать?

— Да, «Оренбург» ничего сейчас не может предложить. Поиграли какими-то отрезками, но потом все-таки прижались. Понятно, осваивают еще идеи нового тренера, который просит идти вперед, но на уровне РПЛ футболистам это трудно делать. Со временем что-то должно получиться, поскольку специалист Ахметзянов интересный.

— Он сказал, что вообще не разбирали «Спартак». Такое сегодня возможно?

— Мне кажется, это фигура речи. Он хотел тем самыми сказать, что на этой стадии первостепенно разобраться в своей команде. Не верю, что они не смотрели стандарты, или выход «Спартака» из обороны. Не надо придираться к словам, это был месседж своим.

«Глебов проходит испытание славой»

— ЦСКА с «Крыльями» (1:0) тоже не одарил спектаклем. Почему не летели во весь опор дабы подсластить пилюлю после разгрома от «Локо»?

— Я думаю, не лукавил Челестини, когда сказал, что его команда выдохлась, закончился бензин. Он на протяжении всего розыгрыша почти не ротировал состав в Кубке, что тоже дает себя знать. Да и вообще очень энергозатратный футбол с большой беговой работой. И в минус короткая скамейка, естественно. Обойма маленькая, замены неравноценные. Поэтому было принято решение сыграть наконец с чистым опорным, которым он сделал Вильягру, чтобы освободить Облякова и Кисляка от излишней черновой работы.

— То есть, Кармо после хороших матчей правильно посадили в запас?

— Он играет очень неровно — выдает яркие отрезки, а потом выпадает. Наверное, мог и сразу поставить, но предпочел надежность.

— Как же разбежаться тогда, если соперник в глухой обороне?

— На самом деле, «Крылья» в первом тайме много играли вперед, так что возможности быстрых атак хозяев никто не лишал. Вот тут как раз Кармо был бы не лишним. А потом, когда гости заперлись, помог стандарт. Вообще удивительным образом при нехватке энергии и силы армейцы взяли свое во втором тайме. Хотя Талалаев, помнится, говорил, что их надо сначала утомить, а после перерыва дожать. Но нет. «Балтика» сама пострадала во втором тайме, здесь произошло то же самое.

— Были моменты, когда пас шел во в недодачу, и партнер открывался за спину. Неужели это нельзя отладить на тренировках?

— Конечно, можно. И как раз Челестини именно тот тренер, который умеет над этим работать. В лучших матчах это отчетливо видно. Но нет Алвеса, новые сочетания, все с колес.

— Не стоит защитникам ЦСКА подниматься в таких играх выше, как это делают другие команды?

— У ЦСКА и так достаточно цельная игра, чтобы что-то принципиально менять. Если не уверены в себе, что догонят, то не надо. Хотя вот Дивеев назвал Жоао Виктора самым быстрым защитником РПЛ. Бразилец, правда, был в запасе, но Лукину конкуренцию не уступит. Будет между ними хорошая «ковка» за место в основе. Пока Виктор все же первый номер.

— Кирилл Глебов сыграл хуже привычного да еще завелся сверх меры в паре эпизодов. Издержки внезапно свалившейся ответственности?

— Может быть, поскольку такое испытание славой сразу проходит. У Кирилла была травма, и пока из-за этого он не вышел на прежний уровень. Это самый быстрый игрок чемпионата, а когда все зависит от скорости бега, необходимы оптимальные кондиции. Но то, что рубится, как с Рассказовым, это ему только в плюс. Не было никакой грязи в этом эпизоде, никакой подлости — позитивный момент даже.

«Когда Дзюба уже не сможет тянуть, его заменит Бечимол»

— По началу матча «Акрон» — «Локомотив» (1:1) не показалось, что «железнодорожники» учинят очередной разгром?

— Именно так. Еще показалось, что Галактионов настраивает резво, активно начинать. Хотя «Локо» принято считать контратакующей командой — отдаем мяч сопернику и убегаем. Но в этих двух матчах поначалу увидели совсем другое. Таким образом «железнодорожники» добавили вариативности привычной игровой модели. С появлением Пруцева вместо Бакаева возник пятиугольник, который позволяет очень классно играть позиционно, первым номером. Со смещениями Баринова влево, развязанными руками Батракова, более непредсказуемыми позициями других игроков и здесь должны были забить быстрый гол. Но не срослось, и дальше пошло чуть по-другому.

— Какое-то опустошение после матча с ЦСКА сказалось?

— Возможно, немножко было. Не слишком энергичным и цельным получился матч у «Локомотива». Но они не проигрывают по-прежнему, а с «Акроном» сражаться трудно, тем более на таком поле.

— Невозможно было уложить мяч на саранский с позволения сказать газон, чтобы избежать этой толкотни?

— Наверное, невозможно. Я так понял, что все им были недовольны. Слишком высокая трава, очень мягкая, явно не под Премьер-лигу. На похожем «Локо» уже мучался в Каспийске.

— Николай Комличенко пока не готов к тому, чтобы всерьез задуматься о схеме с двумя форвардами?

— Галактионов все чаще использует их вместе, и это повод для оптимизма. Когда при 2:0 с ЦСКА он вышел в пару к Воробьеву, это выглядело сверхнеожиданно. Дмитрий объяснил просто — мы хотели добить. Есть у них ресурс усиливать игру сдвоенным центром, но в этот раз не вышло.

— В «Локо» семеро смелых «висели на карточках» перед «Зенитом». Действительно играли без задней мысли?

— Не могли об этом не думать. Сто процентов говорилось в раздевалке, но это обстоятельство не могло повлиять на выбор состава. Игровые варианты для Галактионова важнее, чем фактор карточки. Мы помним, как Юран не выпускал Майгу на «Спартак», чтобы тот гарантировано сыграл с прямым конкурентом. Михаил Михайлович (только так мы его теперь величаем) на такое никогда не пойдет.

— Автор гола Бечимол — новый лидер атак «Акрона»?

— Он очень крутой. Когда Дзюба уже не сможет тянуть, это прекрасная замена ему и в центре нападения. Вообще может подстроиться под каждую схему, справиться с любой атакующей ролью. Напористый, классно ведет борьбу, в завершении неплох, головой прилично играет.

«Игру "Ростова" просто невозможно смотреть»

— «Краснодару» с «Рубином» (1:0) помогла забить атака сходу. Как находить таких оказий больше?

— Я бы тут от «Рубина» плясал — уж очень пассивный первый тайм. 0 хG, ноль всего. Когда столько времени проводишь в обороне, рано или поздно тебя продавят. У «Краснодара» стабильный состав, отлаженные взаимодействия, топовый Кордоба, который и создал этот гол.

— Джон Кордоба безоговорочно выиграл у Мирлинда Даку очный спор за звание лучшего форварда РПЛ?

— Выходит так, тем более албанец уже четыре матча не забивает.

— Виктор Са способен развить возросшую результативность?

— Более того, непонятно, где потолок этой результативности. Раз в три-четыре матча просто обязан забивать с учетом того, как вытаскивает с его края на себя защитников Кордоба.

«Краснодар» — «Рубин» ФК «Краснодар»

— Во втором тайме «Рубин» показалось преобразился. Недостаточно для положительного результата?

— Мы знаем, что после неудачных первых таймов Рахимов очень эмоционален, темпераментен в раздевалке. Уверен, там был крик — мало не покажется. Молодцы, встряхнулись, после перерыва были хороши — Шабанхаджай попал в перекладину, Безруков нанес неплохой удар. Смогли на какой-то момент навязать свою игру. Но все же против такого мощного, уверенного в себе «Краснодара» маловато.

— Главный итог матча «Пари НН» — «Балтика» (0:0) — четыре дисквалификации на следующий матч у балтийцев. Как здесь верно распределять ограниченную обойму с необходимостью брать очки пока есть запал?

— Талалаев тоже из тех тренеров, которые на карточки не смотрит. Выпускает оптимальный состав, а там уж будь как будет. В конце концов четвертую «желтую» рано или поздно все равно получишь.

— Ноль ударов в створ нижегородцев — не звонок?

— Это скорее говорит о том, что у «Пари НН» наконец получилось что-то стройное. Быть может, это их самый качественный матч, поскольку удалось сдержать наиболее коварную команду нашего чемпионата. Если вспомнить, как в прошлом туре «Балтика» на старте уничтожила «Рубин», так в Нижнем ничего похожего проделать не удалось.

— Видите прогресс у «Пари НН» по сравнению с началом сезона?

— Вижу регресс в идеях и прогресс в результатах. Те наполеоновские планы, с которыми приходил Шпилевский, пришлось поумерить. Команда играет более сдержано, иногда по-юрановски, наступая на горло собственной песне. В этом нет ничего удивительного, поскольку Алексей только адаптируется к РПЛ. Даже упрямый Карпин признавался уже в «Динамо», что готов отказаться от любимого им вратарского розыгрыша мяча. Всем приходится чем-то жертвовать.

— «Ростов» — «Махачкала» (1:1) — когда в матчах такого разряда мы уже увидим что-то стоящее?

— У меня здесь одна ассоциация. Есть такой прибор (не знаю, как он называется), который выкачивает воздух из открытой бутылки вина. «Ростов» и есть такое устройство, которое выкачивает футбол из каждого матча. Идет уничтожение игры — это просто невозможно смотреть. Тем более что Махачкала играет плюс-минус так же — нашла коса на камень.

— Заключительный матч «Ахмат» — «Сочи» (2:4) — главный сюрприз тура под несчастливым тринадцатым номером?

— Ну, для команды Станислава Саламовича он действительно стал несчастливым, да и в целом не слишком всех нас порадовал. Но хоть голы увидели под конец и такая вот минисенсация случилась.

— Из рубрики «откровенно о наболевшем». Как можно было на матчах этого тура не почтить память Виктора Шустикова (второй после Олега Блохина рекордсмен чемпионатов СССР по числу проведенных матчей скончался 23 октября — прим. ред.)!

— Вот не помнят, видимо, ответственные люди этого раздела в еженедельнике «Футбол-Хоккей». И здесь просто забыли. Институт памяти, который должен быть у нас в футболе, потерян. Надеюсь, не безвозвратно.