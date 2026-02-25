По информации СМИ, московский ЦСКА заинтересован в подписании атакующего полузащитника Филипе Коутиньо. Почему эта сделка возможна и как экс-игрок «Ливерпуля» и «Барселоны» может помочь «армейцам» — в материале LiveSport.Ru.

Стоил 150 млн евро, а сейчас морально устал

Почти трёхмесячная пауза в российском футболе подходит к концу. Команды подписали новичков, провели зимние сборы, вернулись на родину и готовятся в ближайший уикенд провести матчи 19-го тура РПЛ. Трансферное окно закрылось 20 февраля, но до 6 марта клубы ещё могут усилить свой состав свободными агентами. По всей видимости, этой возможностью попытается воспользоваться ЦСКА.

По информации «СЭ», «армейцы» рассматривают вариант с подписанием экс-игрока «Ливерпуля» и «Барселоны» Филипе Коутиньо, который на днях расторг контракт с бразильским «Васко да Гама». Телеграм-канал «Мутко против» подтвердил этот инсайд и добавил, что представители московского клуба уже контактировали с атакующим полузащитником.

Если стороны договорятся друг с другом, то ЦСКА оформит главный трансфер зимы в РПЛ. Коутиньо имеет за спиной приличный послужной список: «Интер», «Ливерпуль», «Барселона», «Бавария», «Астон Вилла», 68 матчей в составе сборной Бразилии. Каталонцы в начале 2018-го выложили за бразильца 135 млн евро, а Transfermarkt чуть позже оценивал его рыночную стоимость на все 150. Здесь Жерсон и Джон Дуран даже рядом не стоят.

Однако время не щадит никого. Регулярные травмы колена и иные проблемы со здоровьем не позволяли закрепиться в топ-командах, и в сентябре 2023 года Коутиньо из АПЛ отправился в катарский «Аль-Духаиль», а через год вернулся в родной «Васко да Гама». Но и там счастья он не нашёл.

Филипе Коутиньо globallookpress.com

Срок контракта с клубом из Рио-де-Жанейро истекал ближайшим летом. Но полузащитник не стал его дожидаться и попросил о досрочном расторжении. К такому решению его подтолкнул инцидент, который в середине февраля произошёл на матче чемпионата штата. Болельщики с первых минут освистывали футболиста, который в раздевалке расплакался и после перерыва на поле не вышел.

Быть осуждённым множеством людей за то, что не является частью моего характера, — это очень тяжело. В тот момент, по дороге в раздевалку, я почувствовал и понял, что мой цикл в клубе подошёл к концу, и я не вернулся, чтобы поставить на первое место своё психическое здоровье. Я очень устал морально. Филипе Коутиньо атакующий полузащитник

Внутри клуба к просьбе Коутиньо поначалу отнеслись осторожно, так как он нёс капитанскую повязку и считался одним из ключевых игроков команды. И всё же «после уважительного и прозрачного диалога» стороны договорились о расставании на взаимоприемлемых условиях.

Коутиньо пришёлся бы ЦСКА ко двору

Интерес ЦСКА к Коутиньо напоминает историю полуторагодовой давности, когда красно-синие тоже в статусе свободного агента подписали звёздного игрока на закате карьеры — Миралема Пьянича. В ситуации, когда москвичам из-за санкций проблематично иметь дело с клубами по поводу трансферов игроков, очевидно, что приглашение футболистов без команды — это отличный выход.

Миралем Пьянич globallookpress.com

А смысл оформления подобных статусных сделок в свое время объяснял генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Когда в нынешних условиях приезжают звезды мирового уровня, это хорошо — не только для клуба и болельщиков, но и в целом для российского спорта. Эти звезды потом вернутся к себе на родину, будут общаться со своими друзьями и говорить: в России медведи по улицам не гуляют и никого не расстреливают. Роман Бабаев генеральный директор ЦСКА

Также не стоит забывать и про влияние на команду, а именно на молодых игроков, которых в составе ЦСКА в достаточном количестве. Такие «звезды», как Пьянич и Коутиньо, за которых ещё вчера играли в FIFA на приставке, а сегодня тренируются на одном поле, могут серьёзно способствовать развитию, поделиться опытом, стать примером для подражания (в этом, например, признавался Матвей Кисляк, говоря о боснийце).

Приходу Пьянича отчасти помогло то, что главным тренером ЦСКА на тот момент был Марко Николич. Но и Фабио Челестини способен наладить контакт с игроками подобного рода. Так, в «Базеле» тренер помог пережить вторую молодость легенде «Ливерпуля» Джердану Шакири, который летом 2024 г. вернулся в родной клуб, провел лучший сезон в карьере (21+22 в 39 матчах) и вместе с командой оформил золотой дубль.

Джердан Шакири globallookpress.com

Относительно игровых перспектив в ЦСКА, то Коутиньо скорее может прийти на позицию левого вингера. ЦСКА этой зимой не раз предпринимал попытки привести какого-нибудь игрока на фланг атаки, но не срослось. Сам же Филипе чаще играл как «десятка», но и амплуа вингера ему знакомо, да и на этой позиции легче адаптироваться к футболу новой команды особенно в случае пропуска сборов.

33-летний игрок — далеко не сбитый лётчик. В «Васко», в основном, он выступал в роли связующего звена, а не завершителя, поэтому статистику его результативности (11+5 за 56 матчей) можно признать нормальной. Хотя прошлое в топ-клубах и стереотип суперзвезды сыграли с Коутиньо злую шутку: болельщики ожидали от него большего, а когда этого не получили, провели ту самую акцию.

Помимо психологической стороны, ЦСКА должна настораживать подверженность Филипе травмам, что для чемпионата России с его силовым футболом может иметь пагубные последствия. Впрочем, «хрусталя» из Коутиньо делать тоже не надо. За последние 14 месяцев во внутрибразильских турнирах, где интенсивность и физическая нагрузка тоже высоки, он принял участие в 63 матчах и провёл на поле 4837 минут. Так что с формой у полузащитника всё должно быть в порядке.

Москва, Лос-Анджелес или бессрочный отпуск?

Пока точно неизвестно, хочет ли Коутиньо взять паузу в карьере или продолжить играть в футбол. В последнем случае ЦСКА является не единственным клубом, заинтересованным в бразильце.

За ним, как минимум, следит «Лос-Анджелес Гэлакси» из MLS. Несмотря на невысокую рыночную стоимость (3,5 млн евро), Коутиньо мог бы получить предложение от какого-нибудь клуба из Европы, но там трансферное окно уже закрыто, в отличие от США, Бразилии и прочих стран в Южной Америке, Китая, в котором заиграло немало бразильцев, а также Казахстана, куда этой зимой уже приехали Нани и Виктор Мозес.

Чтобы заполучить Коутиньо, «армейцам» придётся не только предложить выгодные условия, но и использовать «мягкую силу». За «армейцев» уже полгода играет Жоао Виктор, который до этого год отыграл вместе с Филипе за «Васко» и до сих пор поддерживает с бывшим сокомандником связь. Его рекомендация может иметь для Коутиньо большой вес при принятии решения.