«Атлетико» снова выходил вперёд, а «Брюгге» снова сравнивал. Так было в Бельгии, могло повториться и в Мадриде, когда при счёте 1:1 в голове у болельщиков всплыло неприятное «только не опять». Но на этот раз у «Атлетико» нашёлся «киллер» в штрафной и качество в обороне. Команда Симеоне закрыла вопрос о выходе в 1/8 финала победой 4:1 (по сумме матчей 7:4). Впереди «Ливерпуль» или «Тоттенхэм», уже настоящая евровесна.

Результат матча

АтлетикоМадридАтлетико4:1БрюггеБрюггеБрюгге
1:0 Александр Сёрлот 23' 1:1 Хоэль Ордоньес 36' 2:1 Джонни Кардозо 48' 3:1 Александр Сёрлот 76' 4:1 Александр Сёрлот 87'
Атлетико:  Ян Облак,  Марк Пубиль,  Давид Ганцко,  Маттео Руджери,  Маркос Льоренте,  Коке (Науэль Молина 70'),  Джонни Кардозо (Родриго Мендоса 83'),  Алекс Баэна (Адемола Лукман 70'),  Джулиано Симеоне (Хосе Хименес 83'),  Александр Сёрлот,  Хулиан Альварес (Антуан Гризманн 58')
Брюгге:  Симон Миньоле,  Хоакин Сейс (Густаф Нильссон 83'),  Брандон Мехеле (Бьорн Мейер 88'),  Хоэль Ордоньес,  Кириани Саббе,  Ханс Ванакен,  Уго Ветлесен (Мамаду Диахон 65'),  Николо Трезольди (Ромео Вермант 65'),  Христос Дзолис (Феликс Лемарешаль 83'),  Карлуш Форбс,  Александар Станкович
Жёлтые карточки:  Маркос Льоренте 85'  —  Хоэль Ордоньес 40',  Ромео Вермант 85'

Симеоне после сумасшедшей первой игры решил слегка поменять акценты.  В старте появились Кардосо, Сёрлот и Баэна, а Гризманн с Лукманом остались «на потом».  Логика понятная — добавить плотности и «мяса» в центре, создать впереди точку опоры, а уже по ходу докручивать креативом.

«Брюгге» тоже приехал не тем, каким был неделю назад.  Без дисквалифицированного Оньедики бельгийцы перестроились под одного чистого опорника (Станкович), зато вернули в состав Форбса, которого не было в первой встрече.  И Форбс почти сразу показал, что Руджери с ним не справляется.

С Льоренте, вернувшимся на фланг, и Баэной, который уходил внутрь и не всегда успевал страховать, в обороне хозяев образовался коридор.  «Брюгге» несколько раз разыграл в одно-два касания и быстро оказывался в зоне Облака.  На первых минутах «Атлетико» играл будто на цыпочках с сомнениями, потерями и лишними касаниями, которые становились топливом для бельгийских контратак.

Миньоле ошибается, Ордоньес дарит надежду

После одного из угловых «Брюгге» Облак перебил всё поле своим выносом и попал точно в Александра Сёрлота.  Норвежец уже у штрафной продавил Мехеле, укрыл мяч, подработал под удар и зарядил низом.  При всём уважении к Сёрлоту, такой мяч Миньоле обязан был забирать, но неожиданно пропустил под собой. 1:0, «Метрополитано» взревел, а Сёрлот широко раскинул руки.  В тот момент казалось, что всё успокоилось, «Атлетико» виртуально был в 1/8.  Но спокойствие продлилось ровно столько, сколько «Брюгге» понадобилось, чтобы прийти в себя.

Александр Сёрлот
Александр Сёрлот globallookpress.com

У «Брюгге» есть качество, за которое эту команду невозможно не уважать — она не «плывёт», даже когда очень больно.  На «Метрополитано» это сработало в прямом смысле.  Гости сравняли счёт после углового, но перед ним был эпизод, который будто бы зарядил «Брюгге» ещё сильнее.  На подаче Ордоньес столкнулся с Сёрлотом и разбил нос — кровь было отчётливо видно даже в трансляции.  Защитнику экстренно оказали помощь, и он вернулся… чтобы стать героем следующего стандарта.

Дзолис подал, Мехеле продлил на ближней, а окровавленный Ордоньес оказался свободен во вратарской и кивком отправил мяч в сетку. 1:1, «они опять отыгрались», — звучало в головах болельщиков «Атлетико».

Йоэль Ордоньес
Йоэль Ордоньес globallookpress.com

И на этом подвиги гостей могли не закончиться, почти сразу «Брюгге» едва не вышел вперёд.  Ветлесен бил головой в упор после кросса Дзолиса, и Облак выдал первый большой сейв вечера, достал мяч на самой линии.  К перерыву «Атлетико» выглядел странно.  На табло было равенство, а по ощущениям бельгийцы чаще выигрывали вторые мячи и создавали более качественные моменты.  Баэна не попадал в игру, Джулиано и Руджери снова страдали на фланге, а Форбс превращал каждую свою попытку обострить в мини-кошмар для домашней обороны.  Даже Хулиан Альварес, который должен был тащить, снова растворялся и, по сути, оставлял «Атлетико» в меньшинстве.

«Атлетико» — «Брюгге»
«Атлетико» — «Брюгге» globallookpress.com

Кардосо — неожиданный герой, Сёрлот добивает «Брюгге»

Начался второй тайм, и уже на 48-й минуте «Атлетико» снова повёл.  Угловой, вынос, подбор — Джонни Кардосо принял, подстроился и пробил низом с полулёта, 2:1.  Бельгийцам снова надо было лезть вперёд, а «Атлетико» смог весь тайм выстраивать игру по своему шаблону.  Испанские медиа после игры назвали Кардосо «человеком с винтовкой», который выстрелил в самый нужный момент.

Джонни Кардосо
Джонни Кардосо globallookpress.com

После 2:1 «Атлетико» не стал внезапно доминировать, «Брюгге» продолжал играть вертикально, пытался находить Форбса, разгонял Ветлесена из глубины.  Но Симеоне потребовал выше прессинговать, чтобы не позволять бельгийцам так легко разгонять атаки, а ещё Руджери перестал быть главным клиентом для форбсовских обводок.  Льоренте всё больше смещался в центр, Джулиано отрабатывал как одержимый, и, наконец, на поле вышли Гризманн и Лукман.  Креатив, который должен был добить уставшего соперника.

Антуан Гризманн
Антуан Гризманн globallookpress.com

Так и случилось.  На 76-й минуте «Атлетико» забил третий и, по сути, закрыл матч.  Контратака началась с длинного паса Льоренте, Лукман сыграл в стенку с Гризманном и прострелил так, чтобы Сёрлоту оставалось лишь попасть в створ, 3:1.  А в концовке Александр Сёрлот оформил хет-трик и официально вписал себя в историю плей-офф Лиги Чемпионов.  Подача Руджери, удар в касание, снова бессильный Миньоле.

Александр Сёрлот
Александр Сёрлот globallookpress.com

Достойный бой от «Брюгге», «Атлетико» — в 1/8

Нельзя сказать, что «Брюгге» развалился без борьбы.  Они снова отыгрались и создали ощущение, что могут делать это бесконечно.  У них были стандарты, был момент Ветлесена, забеги Форбса, а сдаваться «Брюгге» точно не собирался.  Но на выезде в плей-офф решают реализация и вратарь — Миньоле не помог, а Облак провёл эталонный матч.

Счёт 4:1 выглядит для команды Симеоне как лёгкая прогулка в плей-офф.  По факту же это была нервная дуэль, где один сейв Облака мог сломать игру, а «выстрел» Кардосо спас сезон в Европе.  Но благодаря уверенности и опыту в нужные моменты «Атлетико» вышел в 1/8 финала и теперь ждёт противостояние с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».