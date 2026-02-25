«Атлетико» снова выходил вперёд, а «Брюгге» снова сравнивал. Так было в Бельгии, могло повториться и в Мадриде, когда при счёте 1:1 в голове у болельщиков всплыло неприятное «только не опять». Но на этот раз у «Атлетико» нашёлся «киллер» в штрафной и качество в обороне. Команда Симеоне закрыла вопрос о выходе в 1/8 финала победой 4:1 (по сумме матчей 7:4). Впереди «Ливерпуль» или «Тоттенхэм», уже настоящая евровесна.

Результат матча Атлетико Мадрид 4:1 Брюгге Брюгге 1:0 Александр Сёрлот 23' 1:1 Хоэль Ордоньес 36' 2:1 Джонни Кардозо 48' 3:1 Александр Сёрлот 76' 4:1 Александр Сёрлот 87' Атлетико: Ян Облак, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Маттео Руджери, Маркос Льоренте, Коке ( Науэль Молина 70' ), Джонни Кардозо ( Родриго Мендоса 83' ), Алекс Баэна ( Адемола Лукман 70' ), Джулиано Симеоне ( Хосе Хименес 83' ), Александр Сёрлот, Хулиан Альварес ( Антуан Гризманн 58' ) Брюгге: Симон Миньоле, Хоакин Сейс ( Густаф Нильссон 83' ), Брандон Мехеле ( Бьорн Мейер 88' ), Хоэль Ордоньес, Кириани Саббе, Ханс Ванакен, Уго Ветлесен ( Мамаду Диахон 65' ), Николо Трезольди ( Ромео Вермант 65' ), Христос Дзолис ( Феликс Лемарешаль 83' ), Карлуш Форбс, Александар Станкович Жёлтые карточки: Маркос Льоренте 85' — Хоэль Ордоньес 40', Ромео Вермант 85'

Статистика матча 5 Удары в створ 6 5 Удары мимо 1 45 Владение мячом 55 2 Угловые удары 7 1 Офсайды 1 5 Фолы 8

Симеоне после сумасшедшей первой игры решил слегка поменять акценты. В старте появились Кардосо, Сёрлот и Баэна, а Гризманн с Лукманом остались «на потом». Логика понятная — добавить плотности и «мяса» в центре, создать впереди точку опоры, а уже по ходу докручивать креативом.

«Брюгге» тоже приехал не тем, каким был неделю назад. Без дисквалифицированного Оньедики бельгийцы перестроились под одного чистого опорника (Станкович), зато вернули в состав Форбса, которого не было в первой встрече. И Форбс почти сразу показал, что Руджери с ним не справляется.

С Льоренте, вернувшимся на фланг, и Баэной, который уходил внутрь и не всегда успевал страховать, в обороне хозяев образовался коридор. «Брюгге» несколько раз разыграл в одно-два касания и быстро оказывался в зоне Облака. На первых минутах «Атлетико» играл будто на цыпочках с сомнениями, потерями и лишними касаниями, которые становились топливом для бельгийских контратак.

Миньоле ошибается, Ордоньес дарит надежду

После одного из угловых «Брюгге» Облак перебил всё поле своим выносом и попал точно в Александра Сёрлота. Норвежец уже у штрафной продавил Мехеле, укрыл мяч, подработал под удар и зарядил низом. При всём уважении к Сёрлоту, такой мяч Миньоле обязан был забирать, но неожиданно пропустил под собой. 1:0, «Метрополитано» взревел, а Сёрлот широко раскинул руки. В тот момент казалось, что всё успокоилось, «Атлетико» виртуально был в 1/8. Но спокойствие продлилось ровно столько, сколько «Брюгге» понадобилось, чтобы прийти в себя.

Александр Сёрлот globallookpress.com

У «Брюгге» есть качество, за которое эту команду невозможно не уважать — она не «плывёт», даже когда очень больно. На «Метрополитано» это сработало в прямом смысле. Гости сравняли счёт после углового, но перед ним был эпизод, который будто бы зарядил «Брюгге» ещё сильнее. На подаче Ордоньес столкнулся с Сёрлотом и разбил нос — кровь было отчётливо видно даже в трансляции. Защитнику экстренно оказали помощь, и он вернулся… чтобы стать героем следующего стандарта.

Дзолис подал, Мехеле продлил на ближней, а окровавленный Ордоньес оказался свободен во вратарской и кивком отправил мяч в сетку. 1:1, «они опять отыгрались», — звучало в головах болельщиков «Атлетико».

Йоэль Ордоньес globallookpress.com

И на этом подвиги гостей могли не закончиться, почти сразу «Брюгге» едва не вышел вперёд. Ветлесен бил головой в упор после кросса Дзолиса, и Облак выдал первый большой сейв вечера, достал мяч на самой линии. К перерыву «Атлетико» выглядел странно. На табло было равенство, а по ощущениям бельгийцы чаще выигрывали вторые мячи и создавали более качественные моменты. Баэна не попадал в игру, Джулиано и Руджери снова страдали на фланге, а Форбс превращал каждую свою попытку обострить в мини-кошмар для домашней обороны. Даже Хулиан Альварес, который должен был тащить, снова растворялся и, по сути, оставлял «Атлетико» в меньшинстве.

«Атлетико» — «Брюгге» globallookpress.com

Кардосо — неожиданный герой, Сёрлот добивает «Брюгге»

Начался второй тайм, и уже на 48-й минуте «Атлетико» снова повёл. Угловой, вынос, подбор — Джонни Кардосо принял, подстроился и пробил низом с полулёта, 2:1. Бельгийцам снова надо было лезть вперёд, а «Атлетико» смог весь тайм выстраивать игру по своему шаблону. Испанские медиа после игры назвали Кардосо «человеком с винтовкой», который выстрелил в самый нужный момент.

Джонни Кардосо globallookpress.com

После 2:1 «Атлетико» не стал внезапно доминировать, «Брюгге» продолжал играть вертикально, пытался находить Форбса, разгонял Ветлесена из глубины. Но Симеоне потребовал выше прессинговать, чтобы не позволять бельгийцам так легко разгонять атаки, а ещё Руджери перестал быть главным клиентом для форбсовских обводок. Льоренте всё больше смещался в центр, Джулиано отрабатывал как одержимый, и, наконец, на поле вышли Гризманн и Лукман. Креатив, который должен был добить уставшего соперника.

Антуан Гризманн globallookpress.com

Так и случилось. На 76-й минуте «Атлетико» забил третий и, по сути, закрыл матч. Контратака началась с длинного паса Льоренте, Лукман сыграл в стенку с Гризманном и прострелил так, чтобы Сёрлоту оставалось лишь попасть в створ, 3:1. А в концовке Александр Сёрлот оформил хет-трик и официально вписал себя в историю плей-офф Лиги Чемпионов. Подача Руджери, удар в касание, снова бессильный Миньоле.

Александр Сёрлот globallookpress.com

Достойный бой от «Брюгге», «Атлетико» — в 1/8

Нельзя сказать, что «Брюгге» развалился без борьбы. Они снова отыгрались и создали ощущение, что могут делать это бесконечно. У них были стандарты, был момент Ветлесена, забеги Форбса, а сдаваться «Брюгге» точно не собирался. Но на выезде в плей-офф решают реализация и вратарь — Миньоле не помог, а Облак провёл эталонный матч.

Счёт 4:1 выглядит для команды Симеоне как лёгкая прогулка в плей-офф. По факту же это была нервная дуэль, где один сейв Облака мог сломать игру, а «выстрел» Кардосо спас сезон в Европе. Но благодаря уверенности и опыту в нужные моменты «Атлетико» вышел в 1/8 финала и теперь ждёт противостояние с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».