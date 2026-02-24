GOAL рассказывает, почему Ангело Штиллер стал главным кандидатом на роль плеймейкера, способного закрыть дыру после ухода Тони Крооса.

Мадридский «Реал» дорого заплатил за то, что не смог заменить Тони Крооса после его ухода из футбола в 2024 году — хотя эта задача изначально выглядела крайне сложной. Прежде всего потому, что бывший игрок сборной Германии считается одним из лучших глубинных плеймейкеров современной эпохи.

Однако преемник Крооса, возможно, уже появляется на его родине — и в Мадриде за ним внимательно следят. Ангело Штиллер в последние пару сезонов стал настоящим открытием в составе «Штутгарта», а на пороге своего 25-летия, похоже, готов к крупному трансферу уже этим летом.

Но кто такой Штиллер и чем он так выделяется? Рассказываем всё, что нужно знать о новом герое нашей рубрики.

С чего всё началось

Штиллер родился в Мюнхене в семье страстных болельщиков «Баварии». Казалось бы, когда родной клуб впервые проявил к нему интерес, он должен был без раздумий воспользоваться шансом и присоединиться к немецкому гранду.

Ангело Штиллер globallookpress.com

Однако восьмилетний Штиллер заставил «Баварию» подождать. Он провел еще один сезон, играя с друзьями за местную команду «Мильбертсхофен», прежде чем в 2010 году все-таки подписал контракт с шестикратным победителем Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.

После этого Штиллер стремительно продвигался по ступеням юношеской системы клуба и уже в 17 лет выступал за команду U‑19.

Большой прорыв

Сказать, что Себастьян Хёнесс сыграл огромную роль в карьере Ангело Штиллера— значит сильно преуменьшить его влияние. Именно бывший атакующий полузащитник «Герты» в 2019 году пригласил юного Штиллера в резерв «Баварии», а уверенная игра в третьем дивизионе Германии вскоре привела к дебюту за первую команду при Хансе-Дитере Флике в октябре следующего года.

Ангело Штиллер (слева) globallookpress.com

Впрочем, тот матч стал лишь одним из трех, которые он провел за мюнхенский клуб — всего 64 минуты на поле. И до сих пор в Мюнхене вспоминают об этой упущенной возможности с явным раздражением.

То, что произошло с Ангело Штиллером, больше никогда не должно повториться. Ангело прошел через все молодежные команды — от кампуса до третьей лиги — и затем бесплатно ушел в «Хоффенхайм». Мы должны были гораздо лучше воспользоваться плодами собственной системы подготовки. Йохен Зауэр директор по развитию футбола и руководитель кампуса «Баварии»

Фигура Хёнесса сыграла ключевую роль и в решении Штиллера перебраться на «ПреЗеро Арену» после истечения контракта с «Баварией» по окончании сезона-2020/21. Поэтому, когда тренер отправился работать в «Штутгарт», их новое воссоединение летом 2023 года никого не удивило.

Ангело Штиллер и Себастьян Хёнесс globallookpress.com

Это действительно особенное чувство, когда тренер так долго следит за твоей карьерой и ты снова получаешь шанс играть под его руководством. Мне кажется, мы одинаково смотрим на футбол. Мы оба хотим играть в один и тот же футбол — и в атаке, и в обороне. И очень важно, что между нами есть это доверие. Ангело Штиллер полузащитник «Штутгарта»

Как идут дела сейчас

Уход Себастьяна Хёнесса из «Хоффенхайма» летом 2022 года стал для Штиллера серьезным ударом. В следующем сезоне он появился на поле 20 раз, но лишь шесть раз выходил в стартовом составе.

Ангело Штиллер globallookpress.com

Неудивительно, что Ангело был недоволен тем, как развивается его карьера: он чувствовал, что топчется на месте. Поэтому он без раздумий ухватился за шанс вновь поработать со своим наставником, перебравшись на «МХП-Арену».

Летом 2023 года «Штутгарт» заплатил за Штиллера всего 5,5 млн евро — и очень быстро стало ясно, что это была блестящая сделка. Опорный полузащитник стал ключевой фигурой команды, которая сенсационно финишировала второй в Бундеслиге‑2023/24, а затем и вовсе выиграла Кубок Германии в следующем розыгрыше.

После завершения карьеры Тони Крооса по окончании Евро‑2024 Штиллер получил вызов в сборную Германии и уже провел пять матчей за национальную команду. Впрочем, Юлиан Нагельсман дал понять: чтобы рассчитывать на место в заявке на ЧМ‑2026, Ангело еще предстоит доказать свою стабильность и зрелость.

Сильные стороны

Ангело Штиллер — далеко не типичный опорный полузащитник, ориентированный исключительно на отбор мяча. Это техничный, разносторонний плеймейкер, которого сравнивают не только с Тони Кроосом, но и с еще одним выдающимся соотечественником — Йозуа Киммихом, благодаря его умению читать игру и находить идеальный пас.

Ангело Штиллер globallookpress.com

По сути, Штиллер — один из самых креативных футболистов Бундеслиги. Об этом наглядно говорит статистика: 17 результативных передач с начала сезона-2023/24, а также шесть голов во всех турнирах.

Но больше всего Себастьян Хёнесс ценит в Штиллере его зрелость — качество, которое, по словам тренера, было заметно еще со времен выступлений полузащитника за молодежные команды «Баварии».

Поэтому Хёнесс никогда не сомневался в потенциале своего подопечного и даже настаивал на его вызове в сборную Германии на Евро-2024 еще тогда, когда Кроос продолжал играть.

Ангело Штиллер globallookpress.com

Он всегда способен адаптироваться к более высокому уровню. Он умеет управлять игрой, потому что прекрасно ее понимает. Он точно знает, сколько касаний нужно в конкретной ситуации, и чаще всего это не больше двух, а иногда и вовсе одно. Себастьян Хёнесс главный тренер «Штутгарта»

Над чем еще нужно работать

Ангело Штиллер открыто признает: на раннем этапе профессиональной карьеры его игра в обороне оставляла желать лучшего — и это направление он продолжает активно развивать. Тем не менее, по его словам, он заметно прибавил в умении предугадывать опасные эпизоды, выбирать момент для отбора и выигрывать единоборства.

«Это приятное чувство, раньше я его не испытывал, — рассказал он официальному сайту Бундеслиги. — Мне внушили, что футбол — это не только владение мячом. Иногда он должен быть и жестким».

Что дальше?

Этим летом Штиллеру, похоже, предстоит принять серьезное решение — интерес к нему стремительно растет. Ранее его связывали с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», но именно слухи о «Реале» не утихают — особенно на фоне проблем мадридцев в последние полтора года.

Ангело Штиллер globallookpress.com

В контракте Штиллера прописана сумма отступных — €40 млн (34,5 млн фунтов / 47 млн долларов), которая вступает в силу этим летом. Это означает, что борьба за его подпись может развернуться сразу после завершения сезона.

Впрочем, сам Штиллер вряд ли станет торопиться: в детстве он тоже не сразу согласился перейти в «Баварию» — и, похоже, столь же взвешенно подойдет к выбору следующего шага в карьере.