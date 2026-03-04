прогноз на матч Кубка России, ставка за 3.50

5 марта в рамках первого матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ сыграют «Динамо» и «Спартак». Начало встречи — в 20:45 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Динамо — Спартак с коэффициентом для ставки за 3.50.

«Динамо»

Путь к 1/2 финала: «Бело-голубые» провели неплохой группового этап Кубка России, заняв 2-е место с 11-ю очками в активе. «Динамо» не смогло опередить только «Краснодар», который набрал 14 баллов.

Уже в четвертьфинале Кубка России Пути РПЛ команде достался «Зенит», но «бело-голубые» смогли одолеть противника. «Динамо» обыграло «сине-бело-голубых» в 1-м матче со счетом 3:1, а затем уступило в ответном поединке (0:1).

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ подопечные Ролана Гусева разгромили «Крылья Советов» со счетом 4:0. «Динамо» забило 3 гола уже к 34-й минуте, обеспечив себе комфортное преимущество.

Во время зимней паузы «бело-голубые» провели 7 контрольных встреч. За этот период «Динамо» трижды победило, а также по 2 раза проиграло и сыграло вничью.

Состояние команды: «Бело-голубые» удачно провели 1-й матч после возобновления сезона, не оставив шансов «Крыльям Советов». «Динамо» становится мощной командой, которая может обыграть любого соперника.

Стоит отметить, что у «бело-голубых» в Кубке России очень результативен нападающий Ульви Бабаев, который забил 4 гола в 6-и встречах в рамках турнира.

«Спартак»

Путь к 1/2 финала: «Красно-белые» провели отличный групповой этап, заняв 1-е место с 13-ю баллами в активе. «Спартак» опередил махачкалинское «Динамо», «Ростов» и «Пари НН» в своей группе.

В четвертьфинале Кубка России команде достался «Локомотив». «Красно-белые» в упорной борьбе одолел соперника по сумме двух встреч (3:1 и 3:2). Теперь команда сразится с московским «Динамо».

Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата России «Спартак» в гостях одолел «Сочи» со счетом 3:2, забив победный гол на 90+2-й минуте.

До этого команда провела 5 контрольных встреч во время зимней паузы. За этот отрезок «Спартак» 4 раза победил и однажды сыграл вничью с «Астаной» (1:1).

Состояние команды: Во время зимней паузы у «Спартака» сменился главный тренер, Хуан Карседо попытается наладить игру в весенней части сезона. К тому же, «красно-белые» стабильно дают бой «Динамо».

В последних 5-и очных встречах «Спартак» проиграл «бело-голубым» только 1 раз, а также по 2 раза победил и сыграл вничью. Получится ли навязать борьбу на сей раз? На чужом поле это будет сделать сложнее...

Статистика для ставок

«Динамо» обыграло «Крыльев Советов» (4:0) в первом матче после возобновления сезона

«Спартак» также одержал победу над «Сочи» (3:2) 2-го марта

В последних 2-х очных встречах команды непременно играли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают небольшое предпочтение «Динамо» с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.50, а победа «Спартака» — в 2.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.97.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью в 1-м матче полуфинала. «Спартак» сможет дать отпор «бело-голубым» на чужом поле.

Ставка: Ничья за 3.50.

Прогноз: «Спартак» попытается начать встречу активно, в 1-м тайме команда точно не проиграет.

