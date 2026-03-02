Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель в беседе с корреспондентом LiveSport.Ru Михаилом Пукшанским поделился впечатлениями от 19-го тура российского чемпионата. Вместе с автором популярного YouTube-канала события минувших дней разложили буквально по полочкам. Но с удивительного судейства начинать не стали, приберегли на конец.

О собственно футболе

— 7 побед хозяев в восьми встречах. Совпадение?

— Думаю, да. Во всяком случае, никакой мистики точно нет. Фавориты, включая всю первую «тройку», играли дома. При этом, не исключаю, что через тур можем увидеть обратную картину.

— «Зенит» во втором тайме с «Балтикой» (1:0) выглядел так беспомощно из-за физического превосходства соперника?

— Цифры, а именно лишь одно касание хозяев в чужой штрафной и 0,33 по xG, говорят за себя сами. «Балтика» всегда портит футбол соперника и заставляет играть в свой. Я называю ее самой «противной» командой, но в этом слове есть комплимент большой. Они и в той части чемпионата на корню пресекали чужие намерения, так и здесь после перерыва вышло. А в первом тайме «Зенит» играл хорошо, должен был забивать, наверное. Но во втором соперник его обескуражил — дисциплиной, физической готовностью, командной работой. В зенитовском случае обычно решает индивидуальное мастерство, так оно и вышло в итоге.

— Мурад Мусаев по ходу матча «Краснодар» — «Ростов» (2:1) поменял всю среднюю линию, кроме Эдуарда Сперцяна. Настолько невразумительна была?

— Вторая половина первого тайма вышла очень грустной для «Краснодара», он упустил инициативу после резвого старта. Быстрый гол расслабил, стали проигрывать борьбу, позиции — Мусаеву это не понравилось. Мы сейчас посмотрели фильм о «Краснодаре» и увидели, каким тренер бывает в раздевалке. Думаю, и на сей раз в перерыве был нелицеприятный разговор. Ну, и обойму ему надо использовать поактивнее, поскольку уже в среду кубковая встреча с ЦСКА. Пока команда играет на два турнира, необходима максимальная ротация. Несмотря на главную задачу, отказаться просто так от Кубка клубу такого статуса все равно невозможно.

— Голкипер «Ростова» Рустам Ятимов дважды ходил на «стандарты», когда команда уже играла в меньшинстве. Оправданный риск?

— Понимаю, что вы имеете в виду красную карточку Вахании, возникшую после одного из этих эпизодов. Но там игра рукой стала фолом «последней надежды» скорее по стечению обстоятельств. Так что все равно такой риск оправдан. Приход рослого вратаря в чужую штрафную — всегда суматоха для соперника, лишняя опция, которую необходимо использовать. И сам голкипер к этому готов, ждет команды от тренера. Уже мем разошелся, как Моуриньо буквально погнал Трубина вперед. Сейчас все под этим впечатлением. Красиво, правильно.

— Не показалось, что «Локомотив» с «Пари НН» (2:1) в меньшинстве играл лучше, чем при равных составах?

— Показалось, потому что Нижний в большинстве просто растерялся. Я смотрел наших экспертов в перерыве, они говорили: «Ну все, теперь "Локомотив" будет играть вторым номером, а "Пари" возьмет мяч». Но ничего подобного не произошло. Нижегородцы оказались просто неспособны играть с мячом. Хотя Шпилевский изначально представлялся тренером, который что-то позиционное будет выстраивать. Но когда такой шанс предоставился, он им не воспользовался. А «Локомотив» в порядке. Собрался и понял, что ему дают играть с преимуществом, даже если минус один игрок. Молодцы!

— «Ахмат» с ЦСКА (1:0) выглядел разнообразнее в атаке, чем по осени?

— Да примерно так же. Самородов с Садулаевым на флангах, Касинтура были столь же активны и раньше. Другое дело, что в прошлом году у них был период, когда долго не могли выиграть, что-то сломалось после хорошего начала Черчесова. Этот матч, кстати, мне напомнил первый под его руководством против «Зенита», где тоже было 1:0. Максимальная собранность, борьба за каждый участок тяжелого поля, притом что ЦСКА играл неплохо, имел свои шансы. Но эта вот ахматовская заряженность все предопределила. Круто, что у них есть такой капитал.

— Команды с двумя новыми тренерами встречались в Каспийске («Махачкала» — «Рубин» — 2:1). Что увидели характерного от Вадима Евсеева и Франка Артиги?

— Евсеев никогда не проигрывает дебютные матчи в новой команде. И здесь как раз никаких совпадений — эффект новизны, заряда, евсеевский характер приносят свои плоды. К тому же сделал определенные перестановки — доверился словенцу Джапо и Магомедову, которые при Биджиеве не играли, назначил капитаном Глушкова. При 1:1 был отрезок, когда «Махачкала» буквально навалилась на ворота соперника, поэтому пенальти на 90-й минуте возник отнюдь не на ровном месте. И вообще играли в футбол, в атаку, с целью забить, выиграть. Хотя когда увидел поляну, подумал, что будет 0:0.

От «Рубина» ожидал большего, поскольку мы знаем, какой футбол строит Артига. Руководители так хотели уйти от «бей-беги», но увидели очень скудный атакующий ресурс и никакой игры низом, хотя, понятно, поле этому не благоволило. Но объективно не самые релевантные для испанца условия.

— «Динамо» — сила в движении (4:0), или «Крылья» настолько плохи?

— Я все-таки второе беру, хотя это чуть обидит динамовцев. Такой разрыв между линиями самарцев, такая неготовность к единоборствам, что сам Адиев сказал — пытались играть в футбол, а надо было «коваться». Странно, что на деле не было ни того, ни другого. Даже непонятно, в чем заключался план. Хозяева их просто размазали и впервые за долгое время я увидел «Динамо», которое получает удовольствие от игры. Когда они изредка побеждали при Карпине, все равно были тяжелые и неулыбчивые. А вчера явно были довольны сами собой. Войти в сезон с новым штабом именно так, подняться выше — это служило им мотивацией.

Кураж и верный выбор состава тоже никто не оспорит. Я видел «Динамо» на сборах. Они часто играли в два нападающих с Сергеевым, и это явно не работало. А Гусев упрямствовал и продолжал ставить обоих. Но в нужный момент наступил на горло собственной песне. На данный момент такой вариант с Рубенсом в центре, как по мне, оптимальный. Вел игру, разводил направления, совсем другая роль и иная степень доверия, чем при Карпине.

— «Спартак» в Сочи (2:3) был традиционно противоречив?

— Ну, да. Очень неровная игра, слишком много позволили несильной команде, а должны были пройтись легким аллюром, подобно «Динамо». В итоге получили игру нервов, а после замен хозяева и вовсе могли выходить вперед. Пока все странно.

— Качество игры в первом весеннем туре по 10-балльной шкале как оцените?

— Ну, высоко. 7, не ниже. Во многих матчах, где мы ожидали более медленной игры и не предполагали футбола вовсе, все было в хорошем темпе, динамично, со множеством моментов. По содержанию большинства игр первый после паузы тур прошел с акцентом на атаку.

Всё о футболе России

— Наиболее гармоничная команда на данный момент?

— Наверное, по-прежнему «Балтика». Я увидел все то же самое, что и было прежде, органика сохранилась. Они проиграли, но поражения абсолютно не заслуживали, поскольку смогли во втором тайме прижать «Зенит» к воротам на его поле. Для них это очень болезненная ситуация, когда все работало, а они проиграли. Интересно, как балтийцы на нее отреагируют, тем более что во вторник игра на Кубок именно с «Зенитом».

О персоналиях

— Выпустить Джона и Дюрана в стартовом составе, пока у других еще ноги бежали, разве не сказка о потерянном времени?

— Сразу дать понять, что на вас здесь рассчитывают — это правильно с психологической точки зрения. Не сработало. Дюран потерялся, поскольку представлял чемпионат уровнем ниже, чем оказалось в реальности. К тому же попал под Андраде, который его просто сожрал с потрохами, проиграл тому все единоборства. Поэтому колумбийцу срочно нужно пересмотреть свое отношение. Ему быстро дали понять, что здесь придется биться, страдать. И было ясно, что в рукаве есть такой козырь, как Луис Энрике, который какую-то разницу да сделает. Он уже свой в коллективе, вот и победный гол забил. И вообще правильно воспринял ситуацию. Теперь пища первого матча в том, что с таким настроем именно Энрике игрок старта, а Дюрану придется выходить со скамейки. Джон Джон, если в двух словах, тоже не впечатлил.

— Другой Джон, Кордоба отыграл за «Краснодар» весь матч — куда все болячки вдруг подевались?

— Я думаю, здесь была доля лукавства. Его неготовность могла быть связана только с тем, что он поздно начал тренироваться. Во время зимнего Кубка сидел, ничего не делал. Но игрок такого класса, такой заряженности приводит себя в порядок очень быстро. А что все 90 минут отыграл, так он и в этом фильме сказал, когда меня меняют, я очень зол.

Джон Кордоба globallookpress.com

— В отсутствие другого топ-форварда РПЛ Мирлинда Даку сколько своего атакующего потенциала теряет «Рубин»?

— Процентов 30, скорее больше. Зацепиться за мяч, протащить его, нанести голевой удар — таких только он да Кордоба. К тому же, без Даку «Рубину» в Махачкале пришлось перестраивать всю атакующую схему.

— О других знаковых нападающих. Константин Тюкавин уже тот, самого лучшего своего образца?

— По крайней мере, ему повезло с матчем, где он мог свое настроение повысить. Гол, ассист, эффектный удар через себя, приз лучшему игроку — за одну игру в плане ощущений очень многое получил. А в плане физических кондиций покажет ближайшее время. Но впечатление, что приблизился к оптимальному состоянию.

— Ожидали, что Георгий Мелкадзе обретет в Грозном вторую молодость после потерянного в Грузии времени?

— Признаться нет, приятный сюрприз. Когда он вернулся, на бумаге казалось, что предпочтительнее выглядит Конате, который мощнее, более разнообразный и забивной. Но Мелкадзе и в первой части чемпионата был железным выбором Черчесова, и сейчас веру тренера оправдал. А Конате вышел на 90-й минуте и тут же получил желтую карточку. Мелкадзе просто выиграл конкуренцию — дает такой объем работы, так выкладывается на тренировках, что не оставляет Черчесову выбора.

— Без Дмитрия Баринова что изменилось у «Локо» в центре поля?

— Все было очень хорошо. Как выяснилось, в качестве ничего вообще не потеряли. Тройка Карпукас, Пруцев, Батраков и при игре в меньшинстве со своей задачей справилась великолепно, это ли не показатель! Впрочем, и по предсезонным матчам было видно, что отряд не заметил потери даже такого бойца, как Баринов.

— Игорь Акинфеев просто в отменной форме. До 45, как вратарь «Фламенго», доживет в «рамке»?

— Два отбитых в одном эпизоде удара — это, конечно, что-то невероятное. Игорь настолько зациклен на своих кондициях, что себе просесть не даст. А реакция у него всегда что надо. Вот это двойное спасение было словно из лучших времен, типа опять 25. Понятно, к подготовке, питанию очень внимателен. 45 загадывать не буду, но года два еще точно.

— Кого выделите в «Спартаке»?

— Солари был местами неплох. Маркиньоса нельзя не отметить, поскольку будто задним умом почувствовал, что его будут менять, и забил решающий мяч. И главное, на что обратил бы внимание, это какое-то невероятное доверие к Зобнину, который начинает в обороне, а продолжает на двух разных позициях в полузащите. Я еще на сборах в Эмиратах заметил, что Карседо вдохновился его старательностью, трудолюбием. Что бы ни происходило, он будет доверять Роману место в составе.

Календарь и таблица РПЛ

— О личностном, но из другой серии. Александр Руденко не умеет контролировать эмоции, раз не помнит, что у него три минуты назад уже была желтая?

— Да вообще не держат люди в голове это, сколько таких примеров! В Англии вчера Нету получил за разговоры и тут же полетел в подкат — на тебе красную. Знаменитый случай с Балотелли, пусть он и всегда был таким... Да, неумение управлять эмоциями, нерациональные действия. Момент с Руденко вообще не требовал такого его участия. Гальдамес в «Крыльях» тоже о чем думал, когда получал вторую желтую при 0:4? Все в пылу борьбы при любом счете в любой ситуации.

О судействе

— 16 остановок VAR во всех без исключения встречах, 12 походов к экрану, 9 пенальти и 4 красные карточки — это не полная еще картина произошедшего. Судьи теперь в РПЛ — главные действующие лица?

— К сожалению, да. В этом туре — точно. Таких вопиющих вообще не припомню. Мне кажется, они немножко забыли протокол VAR, где черным по белому написано, что вызывать нужно только в случае явной, очевидной ошибки. А приглашали по каждому мало-мальскому поводу или вообще без такового. Сидящие в будке руководствуются только тем, чтобы снять с себя ответственность. Просто топят друг друга. А у тех, кто бежит к экрану, в голове одна мысль — раз позвали, значит я ошибся. Ненужный страх, который мешает увидеть эпизод в чистом виде и принять правильное решение.

— Разберем резонансные эпизоды. «Зенит» — «Балтика» с черчением китайских линий — плохой урок геометрии?

— Не знаю, как это оценивать. В прошлом чемпионате мы видели, как Мартинс забивал «Зениту», и тогда в аналогичной ситуации гол был засчитан. Зрительно казался офсайд, а линии показали, что все чисто. Здесь все с точностью наоборот. Выход только один — прослушать переговоры судей, понять, где закралась ошибка, под каким углом был ракурс. По моим ощущениям, неправильная отмена гола сейчас в Питере.

Антон Фролов globallookpress.com

— Арбитр Антон Фролов в Краснодаре трижды за первый тайм пользовался VAR и каждый раз менял решение. То есть, по сути за 45 минут он допустил три результативные ошибки?

— Это странно, поскольку во всех трех случаях у Фролова была нормальная позиция. Почему сразу не показал руку у Кордобы, вообще непонятно. Момент со Сперцяном скорее 11-метровый, там блокировка удара. Похожий эпизод, кстати, был в Махачкале при первом пенальти и там почему-то тоже судья сразу не показал на точку. А вот к чему прицепился VAR, когда оба игрока держали друг друга руками в штрафной «Краснодара», абсолютно не ясно. Этот пенальти высосан из пальца, таких эпизодов в каждой игре масса.

— Что скажете о спартаковских пенальти?

— Игра рукой — без вопросов. А при единоборстве Васильева с Угальде поддержу VAR. Жаль только, что главный арбитр опять сразу не разобрался.

— Проезд шипами по колену Алексея Батракова — это не «красная»?

— От Лапочкина услышал, что красная. Доверюсь его оценке, очень похоже.

— Самый трагикомичный эпизод тура — пенальти в ворота «Локо» и реакция Максима Шнапцева?

— Да он и не скрывал. Было видно, что Пиняев бежал параллельно, а Шнапцев сам провоцировал контакт. Зачем VAR звал Шафеева на смех всем? Но у него-то глаза тоже есть, тем более когда уже стоишь у монитора! Мы видим, что те, кто не меняют решений, получают дополнительные бонусы от Мажича. Их правота почти всегда подтверждается.

— В матче «Ахмат» — ЦСКА мы как раз это и видели, что Сергей Карасев настоял на своем. Авторитетом задавил и пошел на принцип?

— В этом его отличие от остальных — не так скован, не подвержен влиянию. И вообще VAR при таких моментах нигде никого не зовет, поскольку именно игры рукой нет. Футболист «Ахмата» не смотрел на мяч и не совершал никаких умышленных действий. Параллельно смотрел «Арсенал» — «Челси». И эпизод буквально минута в минуту, когда выпрыгивает Райс и задранным локтем играет в своей штрафной. У нас бы с ума сошли, заорали, что пенальти, а там даже не позвали.

— Ваше мнение, как выйти из всей этой «VARварской» ситуации?

— Самим судьям внутренне собраться, ну и общее собрание не помешает, чтобы между собой договориться — хватит перестраховываться и звать во всех случаях! На самом деле, нужно просто следовать протоколу VAR, не дергать попусту главных арбитров и всех нас вместе взятых.