МВД России возбудило против 13 арбитров уголовное дело о противоправном влиянии на результаты матчей ФНЛ. Подробности очередного скандала в отечественном футболе — в материале LiveSport.Ru.

Не поставил пенальти — получи срок

Не успел российский футбол вернуться после зимней спячки, так сразу в инфополе всплыли судейские скандалы. И если бы всё дело ограничилось сомнительной отменой гола «Балтики» в ворота «Зенита». Но всё куда серьёзнее.

27 февраля в МВД России сообщили о новых результатах расследования уголовного дела о договорных матчах московского «Торпедо». Обвинения в противоправном влиянии на результаты игр (часть 4 статьи 184 УК РФ) предъявлены в отношении сразу 13 футбольных арбитров, которые обслуживали встречи «автозаводцев» в Первой лиге.

В ходе расследования предварительно установлено, что противоправное влияние было оказано на результаты не менее 22 матчей, проведенных на территории московского региона, а также иных субъектов Российской Федерации. Незаконные действия совершались путем вступления в сговор и последующей передачи денежных средств спортивным судьям. Ирина Волк официальный представитель МВД России

Если вина судей будет доказана, то они могут получить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Впрочем, обвиняемые могут отделаться штрафом (например, в случае отказа от вознаграждения, но умолчания о самой попытке повлиять на результат матча). Сейчас же они отпущены под подписку о невыезде, хотя расследование уголовного дела и работа по выявлению новых эпизодов противоправной деятельности продолжаются.

Иван Сараев globallookpress.com

В официальном сообщении МВД России имена новых фигурантов не раскрыли. Однако накануне РБК, ссылаясь на неназванные источники, знакомые с ходом расследования, назвал девятерых, кто попал под подозрение правоохранительных органов:

арбитры Российской Премьер-Лиги Егор Егоров, Иван Сараев, Владислав Целовальников;

арбитры Первой лиги Юрий Карпов, Максим Перезва, Герман Коваленко, Кирилл Силантьев, Олег Соколов;

бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров.

Из вышеперечисленных судей подпорченную репутацию уже имеет Игорь Захаров. Судья, который с 2023 года работал на матчах Первой лиги, в октябре 2025 г., находясь за рулём своего автомобиля, задел пешехода на переходе, после чего вышел из машины, ударил мужчину и уехал.

Арбитр сумел договориться с пострадавшим о мирном соглашении: выплатил компенсацию и перевёл деньги коррекционному детскому саду. Тем не менее, РФС отстранил Захарова от обслуживания матчей ФНЛ и своего решения с тех пор не менял.

Сами подстрекали, а теперь сдают

То, что именно вышеназванные арбитры стали фигурантами уголовного дела, подтверждают итоги заочного заседания бюро исполкома РФС, на котором утвердили изменения в списке главных судей на матчи чемпионата и Кубка России. Егоров, Сараев, Целовальников были исключены из основного списка, а Карпов и Перезва — из резерва.

Милорад Мажич www.rfs.ru

Найти им замену было несложно. В феврале в Турции для рефери и ассистентов прошли учебно-тренировочные сборы, в которых приняли участие 63 человека. Там руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич одобрил «новичков» — Игоря Капленкова, Станислава Матвеева, Никиту Новикова, Андрея Прокопова, Антона Фролова.

В качестве причин исключения арбитров прямо названы расследование МВД и департамента защиты игры РФС и возникшие в связи с ним этические вопросы. Поэтому в целях сохранения положительного имиджа РФС и спорта в целом пока идут разбирательства к услугам этих судей обращаться не намерены.

В интересах следствия мы не можем раскрывать детали. РФС не может допустить участия в соревнованиях людей, в отношении которых ведутся расследования, — это вопрос доверия к честности футбола. В случае если по итогам проверки следственных органов исключенные арбитры будут признаны невиновными, вопрос об их восстановлении будет рассмотрен в особом порядке. Павел Каманцев председатель судейского комитета РФС

На фоне последних новостей выглядит закономерным, что на прошлой неделе бывший генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов, которого обвиняют в попытке дачи взятки судьям, был отпущен из СИЗО и помещён под домашний арест. РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что в октябре 2025 года он заключил досудебное соглашение с первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным, по которому дал показания на других фигурантов уголовного дела.

Таким образом, футбольный менеджер после совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, который тоже активно сотрудничал со следствием, бухгалтера клуба Ирины Волковой и арбитра Богдана Головко стал последним отпущенным под домашний арест. Суд по этому уголовному делу ещё впереди, но спортивное наказание уже вынесено: РФС запретил Скородумову осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 10 лет, а Соболеву — на 5 лет.

Хотя бы кейс в Самаре завершён успешно

На данный момент более или менее конкретная информация есть про двух обвинённых арбитров. Как сообщил инсайдер Иван Карпов, Олег Соколов и Иван Сараев дали показания, что деньги брали, но в оказании влияния на результат матчей не признались.

Хочется верить, что системной проблемы, в которой задействован весь судейский корпус как организованная преступная группировка, нет. По крайней мере, так можно предположить, потому что полмесяца назад МВД прекратило уголовное дело по другому резонансному инциденту в российском футболе.

Вячеслав Федорищев globallookpress.com

Напомним, год назад губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился в правоохранительные органы с заявлением о покушении на мошенничество в отношении «Крыльев Советов». Со слов политика, преступники, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола, требовали от футбольного клуба за оказанные услуги вернуть 36 млн рублей.

По оценкам главы региона, годовой оборот незаконных платежей мог составлять примерно 500 млн руб. и затрагивать около 10 команд РПЛ. Но, видимо, подтверждений этим словам не нашлось. В то же время в начале февраля «Крылья Советов», заплатив почти 1,1 млрд рублей, погасили десятилетний долг перед компанией «РТ-Капитал». Интересное совпадение.