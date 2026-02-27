Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский связался с бывшим футболистом «Зенита» и ЦСКА Дмитрием Хомухой, чтобы обсудить итоги зимнего межсезонья для российских команд с прицелом на весенний отрезок. Кроме того, поговорили с многолетним тренером юношеских и молодежной сборных России, чья команда побеждала на чемпионате Европы U-17, о перспективах российского футбола в целом.

«По соотношению цена-качество ЦСКА усилился крепче всех»

— Как по вашим ощущениям прошла зима для российских клубов в целом?

— Весьма плодотворно, как мне кажется. Достаточно интересные трансферы произошли. Соответственно, увидим немало изменений в командах из верхней части турнирной таблицы. Это всегда добавляет интриги турниру, особенно на финише сезона. «Зенит» и ЦСКА, с точки зрения вновь прибывших, наиболее любопытны.

— Кто из лидеров усилился крепче остальных?

— По соотношению цена-качество, полагаю, ЦСКА. Дальше «Зенит» — по именам, на бумаге. Но мы не видели последних контрольных матчей, которые проходили в закрытом режиме. Поэтому точную оценку новичкам даст только чемпионат и наверняка не сразу. При этом армейцы имеют преимущество и с точки зрения адаптации к чемпионату пополнивших команду футболистов.

— Самые дефицитные позиции в РПЛ на сегодня?

— Ни для кого не секрет, что из года в год это центральные защитники и центральные нападающие с российским паспортом. Но это данность, от нее никуда не деться и здесь ничего не изменится.

— Поговорим конкретно о командах первой «шестерки». «Краснодар» взял игроков не под стартовый состав?

— Да, для глубины, если брать — Боселли. Несколько игроков второго, скажем так, эшелона покинули команду, поэтому брали именно с таким прицелом.

— В «Зените» был абсолютно обратный подход?

— Здесь все, как всегда — дорогостоящие трансферы, пусть один из игроков пока в аренде. Ничего нового, это в стиле «Зенита».

Дмитрий Баринов globallookpress.com

— Почему в «Локомотиве» так никто и не призван на замену Дмитрию Баринову?

— К разговору как раз о соотношении цена-качество. Наверное, вариантов а-ля ЦСКА не нашли. Ну, взяли Веру. Посмотрим, насколько быстро приведет он себя в порядок — все мы видели его живот на первом сборе. А так неплохой игрок, тоже адаптированный к российскому чемпионату. Но, конечно, не лидер команды, каким был Баринов.

— Усиление ЦСКА называют самым конкретным, согласны?

— Спору нет. Оно исключительно точечное. Если покинул команду Дивеев, взяли центрального защитника из Португалии (Матеус Рейс — прим. ред.). Если необходим был центрфорвард, заполучили Лусиано. Ну, и Баринов, игрок национальной сборной, тут ошибки быть не может. Все по уму, что вообще свойственно моему бывшему клубу.

— «Балтика» потеряла двух важных игроков. Не было очевидного стремления сохранить весь костяк?

— Нет, просто те предложения, которые поступили в клуб по поводу Сауся и Пряхина, устроили всех. Неизбежная ситуация.

— В «Спартаке» изменений практически нет. Не удивительно, при новом тренере?

— Что бы там ни говорилось, они прекрасно понимают: в нынешних реалиях сложно будет бороться за чемпионский титул. Поэтому испанец пока осмотрится, оценит наш чемпионат изнутри, а приобретения будут уже в летнее межсезонье.

«Краснодар в самой выгодной ситуации»

— Не результаты, а содержание игры в контрольных встречах тоже не стоит принимать во внимание?

— Не думаю, что с точки зрения мотивации и всех остальных параметров по предсезонным матчам можно давать какую-то оценку. Только первые игры возобновляющегося чемпионата покажут, кто как подготовился за зимний период.

— Фабио Челестини еще в начале недели сказал, что уже знает состав в Грозном на воскресенье. У кого еще из тренеров в голове может быть такая определенность?

— Ну, за один-два дня до начала плюс-минус у всех. Можно что угодно предполагать хоть за две недели, но идет тренировочный процесс, битва за место в составе, возможно получение травм. Но если брать сегодняшний день, то на 95 процентов стартовые составы команд уже определены. С Челестини достаточно редкий случай, поскольку футбольные тренеры суеверны, и никто заранее своей уверенности даже не обозначает. Но здесь швейцарцу виднее — дает понять ребятам, что верит в конкретную обойму на этот матч.

Фабио Челестини

— Можно сказать, что ранневесенний календарь не благоволит к лидерам, которые играют с аутсайдерами, пока все кошки серы?

— Несомненно. Все одинаково хорошо готовы физически. Это обстоятельство вкупе с погодными условиями, безусловно, нивелирует класс. В такой ситуации обороняться гораздо проще, нежели атаковать.

— Что принципиально может поменяться в таблице за оставшиеся 12 туров?

— Первая «шестерка», по всей видимости, останется неизменной — просто некому и математически сложно ее подпереть. А вот в нижней части возможны кардинальные изменения. Если говорить о борьбе за чемпионство, самая стабильная ситуация в «Краснодаре». Они не шарахаются, уже третье зимнее межсезонье обходятся практически без изменений в составе. Сыгранная команда, имеет уже опыт борьбы за «золото», титул.

Мне кажется, краснодарцы находятся в наиболее выгодном положении. «Зенит» и ЦСКА, возможно, тоже поборются, но я свое мнение высказал. «Локомотив» тоже не сбрасываем со счетов, хотя приезд министра на базу здесь не при чем. Но объективно не хватает глубины состава. Если стартовая обойма более-менее соответствует задачам, то в случае травм и дисквалификаций качество игры неизменно страдает. Для «Локо» многое будет зависеть от незыблемости состава.

— А в тактическом рисунке игры команд чего-то нового ждем?

— Все достаточно гибко может быть. Если командам потребуется в отдельных матчах с учетом турнирной таблицы играть в атаку, возможно изменение игровых схем. Сейчас тренеры весьма изобретательно действуют в этом плане.

— Кто из тренеров РПЛ вам наиболее близок по философии?

— Мне нравится, как за короткий промежуток времени изменилась игра ЦСКА. Все сошлось воедино — я имею в виду большой ресурс российских молодых футболистов. Они полностью вписались в концепцию Челестини, соответствуют его устремлениям, видению игры. Мы видим, что все прогрессируют, растут, вызываются в сборную, хотя прежде на это не претендовали. Приятно смотреть на команду, которая играет от себя, ни под кого не подстраиваясь.

— То есть, и в России можно построить команду на демократических принципах управления?

— Ну, он же не первый иностранец, которому это удается. Хотя случалось по-разному. Сейчас футболисты изменились значительно. Когда мы играли, ни о какой демократии не могло быть и речи. Сегодня залог успеха — некая золотая середина.

«Пора возвращаться к системе весна-осень»

— К вечным вопросам. Как в целом оцените сегодня состояние дел в российском футболе?

— По-прежнему незавидное. Достаточно много проблем остается, и они никуда не деваются. Пока ключевой вопрос не будет решен, вряд ли мы будем прогрессировать. И оптимизма в этом отношении у меня нет.

— Влияние изоляции по-прежнему столь же велико, или все же сходит на нет?

— Велико, поскольку отсутствие еврокубковых матчей не дает реальной возможности оценить свои силы. Четыре года абсолютной стагнации, мы стоим на месте.

— Бюджеты клубов РПЛ сокращаются?

— Конечно. Экономическая ситуация, и не только в футболе, говорит о том, что клубам все больше и больше придется зарабатывать самим. Сейчас вот еще букмекеров обложили налогами. Поэтому первый шаг для определенной стабильности — убрать FanID. Кубковые матчи дают возможность почувствовать разницу, а чемпионат — это все-таки более статусное зрелище. Так называемый «матчдэй» мог бы приносить неплохой доход. А пока самые преданные и прямо скажем платежеспособные болельщики в эти дни сидят дома.

— Нужно сегодня строить сборную на базе одного-двух клубов, или разношерстное такое время настало?

— Независимо ни от чего, в приоритете никогда не может быть базового принципа, вызываться должны сильнейшие. А сейчас тем более. Какими ни были игры, лучшие футболисты хотят чувствовать себя представителями страны.

— Есть смысл уезжать лидерам «Локо» или, скажем, ЦСКА в средние европейские клубы?

— Понятно, решать самим футболистам и их представителям. Но мы видели, что в двух последних матчах сборной с худшими командами Южной Америки (Чили заняла последнее место в отборе, а Перу предпоследнее — прим. ред.) наши лучшие игроки показали очень невысокий уровень. Отъезд в Европу для молодого футболиста — несомненно, шаг вперед.

Россия — Чили globallookpress.com

— Со спускаемым сверху лимитом уже ничего не сделать?

— Пока еще не обозначены четкие критерии, окончательного решения нет. И с моей точки зрения, раз мы лишены еврокубков, ужесточение лимита оправдано. Когда в стартовом составе играет восемь зарубежных футболистов, это не совсем верно с учетом нынешней ситуации. Нельзя шашкой махать и менять сразу кардинально, но постепенно необходимо — сегодня восемь, завтра семь, послезавтра шесть и на пяти остановиться. Пока не вернемся к международным соревнованиям, абсолютно нормальная ситуация.

— Расширять Лигу до 18 клубов, как альтернатива лимиту?

— Мы видим, с какими сложностями сталкиваются наши клубы, некоторые вообще прекратили существование. 18 без финансовых проблем на уровне РПЛ сегодня не найти.

— Может быть, тогда есть смысл вернуться к системе «весна-осень» и вообще не сопоставлять себя с Европой, зато больше играть в тепле?

— Об этом уже не первый год говорят многие. Особенно те, кто напрямую сталкиваются с погодными условиями. Болельщикам, если мы о них думаем, одно дело сидеть при минусовой температуре под открытым небом и другое в комфортной обстановке. Футболистам нужны качественные поля. Здесь двух мнений быть не может, надо возвращаться.

Скандинавские страны показывают, что это то направление, которое не мешало Советскому Союзу завоевывать европейские Кубки. И в первые российские годы наши клубы на международной арене от этой системы не страдали. Для нас она оптимальна. Свежий пример «Буде-Глимта» — самое наглядное тому подтверждение.

— И касательно VAR спокойно ведь можно принимать свои отклонения от общепринятых норм?

— Несомненно. Имеем полное право на гибкую систему. Нынешняя абсолютно неоптимальная и в определенных случаях приводит просто к курьезным моментам. Нужен диалог с клубами, с теми людьми, которые понимают в судействе. Быстрота принятия решений необходима, поскольку мы видим разницу между российским VAR и зарубежным. Смотреть по 10 минут, это никуда не годится!

— Ваши пожелания российскому футболу на 2026-й год?

— Раз нас нет на международной арене, не урезать свой календарь, не втаптывать себя еще глубже. Пришла пора решать вопросы с судейством, которые вышли сейчас на резонансный уровень. А по большому счету, как бы ни складывалась экономическая и политическая ситуация, нужно пытаться найти позитив. Отношение болельщиков к футболу первостепенно.