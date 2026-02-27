Михаил ПукшанскийМихаил ПукшанскийПостоянный автор LiveSport.Ru, экс-редактор СЭПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский связался с бывшим футболистом «Зенита» и ЦСКА Дмитрием Хомухой, чтобы обсудить итоги зимнего межсезонья для российских команд с прицелом на весенний отрезок. Кроме того, поговорили с многолетним тренером юношеских и молодежной сборных России, чья команда побеждала на чемпионате Европы U-17, о перспективах российского футбола в целом.

«По соотношению цена-качество ЦСКА усилился крепче всех»

— Как по вашим ощущениям прошла зима для российских клубов в целом?

— Весьма плодотворно, как мне кажется.  Достаточно интересные трансферы произошли.  Соответственно, увидим немало изменений в командах из верхней части турнирной таблицы.  Это всегда добавляет интриги турниру, особенно на финише сезона.  «Зенит» и ЦСКА, с точки зрения вновь прибывших, наиболее любопытны.

— Кто из лидеров усилился крепче остальных?

— По соотношению цена-качество, полагаю, ЦСКА.  Дальше «Зенит» — по именам, на бумаге.  Но мы не видели последних контрольных матчей, которые проходили в закрытом режиме.  Поэтому точную оценку новичкам даст только чемпионат и наверняка не сразу.  При этом армейцы имеют преимущество и с точки зрения адаптации к чемпионату пополнивших команду футболистов.

— Самые дефицитные позиции в РПЛ на сегодня?

— Ни для кого не секрет, что из года в год это центральные защитники и центральные нападающие с российским паспортом.  Но это данность, от нее никуда не деться и здесь ничего не изменится.

— Поговорим конкретно о командах первой «шестерки».  «Краснодар» взял игроков не под стартовый состав?

— Да, для глубины, если брать — Боселли.  Несколько игроков второго, скажем так, эшелона покинули команду, поэтому брали именно с таким прицелом.

— В «Зените» был абсолютно обратный подход?

— Здесь все, как всегда — дорогостоящие трансферы, пусть один из игроков пока в аренде.  Ничего нового, это в стиле «Зенита».

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов globallookpress.com

— Почему в «Локомотиве» так никто и не призван на замену Дмитрию Баринову?

— К разговору как раз о соотношении цена-качество.  Наверное, вариантов а-ля ЦСКА не нашли.  Ну, взяли Веру.  Посмотрим, насколько быстро приведет он себя в порядок — все мы видели его живот на первом сборе.  А так неплохой игрок, тоже адаптированный к российскому чемпионату.  Но, конечно, не лидер команды, каким был Баринов.

— Усиление ЦСКА называют самым конкретным, согласны?

— Спору нет.  Оно исключительно точечное.  Если покинул команду Дивеев, взяли центрального защитника из Португалии (Матеус Рейс — прим. ред.).  Если необходим был центрфорвард, заполучили Лусиано.  Ну, и Баринов, игрок национальной сборной, тут ошибки быть не может.  Все по уму, что вообще свойственно моему бывшему клубу.

— «Балтика» потеряла двух важных игроков.  Не было очевидного стремления сохранить весь костяк?

— Нет, просто те предложения, которые поступили в клуб по поводу Сауся и Пряхина, устроили всех.  Неизбежная ситуация.

— В «Спартаке» изменений практически нет.  Не удивительно, при новом тренере?

— Что бы там ни говорилось, они прекрасно понимают: в нынешних реалиях сложно будет бороться за чемпионский титул.  Поэтому испанец пока осмотрится, оценит наш чемпионат изнутри, а приобретения будут уже в летнее межсезонье.

«Краснодар в самой выгодной ситуации»

— Не результаты, а содержание игры в контрольных встречах тоже не стоит принимать во внимание?

— Не думаю, что с точки зрения мотивации и всех остальных параметров по предсезонным матчам можно давать какую-то оценку.  Только первые игры возобновляющегося чемпионата покажут, кто как подготовился за зимний период.

— Фабио Челестини еще в начале недели сказал, что уже знает состав в Грозном на воскресенье.  У кого еще из тренеров в голове может быть такая определенность?

— Ну, за один-два дня до начала плюс-минус у всех.  Можно что угодно предполагать хоть за две недели, но идет тренировочный процесс, битва за место в составе, возможно получение травм.  Но если брать сегодняшний день, то на 95 процентов стартовые составы команд уже определены.  С Челестини достаточно редкий случай, поскольку футбольные тренеры суеверны, и никто заранее своей уверенности даже не обозначает.  Но здесь швейцарцу виднее — дает понять ребятам, что верит в конкретную обойму на этот матч.

Фабио Челестини
Фабио Челестини

— Можно сказать, что ранневесенний календарь не благоволит к лидерам, которые играют с аутсайдерами, пока все кошки серы?

— Несомненно.  Все одинаково хорошо готовы физически.  Это обстоятельство вкупе с погодными условиями, безусловно, нивелирует класс.  В такой ситуации обороняться гораздо проще, нежели атаковать.

— Что принципиально может поменяться в таблице за оставшиеся 12 туров?

— Первая «шестерка», по всей видимости, останется неизменной — просто некому и математически сложно ее подпереть.  А вот в нижней части возможны кардинальные изменения.  Если говорить о борьбе за чемпионство, самая стабильная ситуация в «Краснодаре».  Они не шарахаются, уже третье зимнее межсезонье обходятся практически без изменений в составе.  Сыгранная команда, имеет уже опыт борьбы за «золото», титул.

Мне кажется, краснодарцы находятся в наиболее выгодном положении.  «Зенит» и ЦСКА, возможно, тоже поборются, но я свое мнение высказал.  «Локомотив» тоже не сбрасываем со счетов, хотя приезд министра на базу здесь не при чем.  Но объективно не хватает глубины состава.  Если стартовая обойма более-менее соответствует задачам, то в случае травм и дисквалификаций качество игры неизменно страдает.  Для «Локо» многое будет зависеть от незыблемости состава.

— А в тактическом рисунке игры команд чего-то нового ждем?

— Все достаточно гибко может быть.  Если командам потребуется в отдельных матчах с учетом турнирной таблицы играть в атаку, возможно изменение игровых схем.  Сейчас тренеры весьма изобретательно действуют в этом плане.

— Кто из тренеров РПЛ вам наиболее близок по философии?

— Мне нравится, как за короткий промежуток времени изменилась игра ЦСКА.  Все сошлось воедино — я имею в виду большой ресурс российских молодых футболистов.  Они полностью вписались в концепцию Челестини, соответствуют его устремлениям, видению игры.  Мы видим, что все прогрессируют, растут, вызываются в сборную, хотя прежде на это не претендовали.  Приятно смотреть на команду, которая играет от себя, ни под кого не подстраиваясь.

— То есть, и в России можно построить команду на демократических принципах управления?

— Ну, он же не первый иностранец, которому это удается.  Хотя случалось по-разному.  Сейчас футболисты изменились значительно.  Когда мы играли, ни о какой демократии не могло быть и речи.  Сегодня залог успеха — некая золотая середина.

«Пора возвращаться к системе весна-осень»

— К вечным вопросам.  Как в целом оцените сегодня состояние дел в российском футболе?

— По-прежнему незавидное.  Достаточно много проблем остается, и они никуда не деваются.  Пока ключевой вопрос не будет решен, вряд ли мы будем прогрессировать.  И оптимизма в этом отношении у меня нет.

— Влияние изоляции по-прежнему столь же велико, или все же сходит на нет?

— Велико, поскольку отсутствие еврокубковых матчей не дает реальной возможности оценить свои силы.  Четыре года абсолютной стагнации, мы стоим на месте.

— Бюджеты клубов РПЛ сокращаются?

— Конечно.  Экономическая ситуация, и не только в футболе, говорит о том, что клубам все больше и больше придется зарабатывать самим.  Сейчас вот еще букмекеров обложили налогами.  Поэтому первый шаг для определенной стабильности — убрать FanID.  Кубковые матчи дают возможность почувствовать разницу, а чемпионат — это все-таки более статусное зрелище.  Так называемый «матчдэй» мог бы приносить неплохой доход.  А пока самые преданные и прямо скажем платежеспособные болельщики в эти дни сидят дома.

— Нужно сегодня строить сборную на базе одного-двух клубов, или разношерстное такое время настало?

— Независимо ни от чего, в приоритете никогда не может быть базового принципа, вызываться должны сильнейшие.  А сейчас тем более.  Какими ни были игры, лучшие футболисты хотят чувствовать себя представителями страны.

— Есть смысл уезжать лидерам «Локо» или, скажем, ЦСКА в средние европейские клубы?

— Понятно, решать самим футболистам и их представителям.  Но мы видели, что в двух последних матчах сборной с худшими командами Южной Америки (Чили заняла последнее место в отборе, а Перу предпоследнее — прим. ред.) наши лучшие игроки показали очень невысокий уровень.  Отъезд в Европу для молодого футболиста — несомненно, шаг вперед.

Россия — Чили
Россия — Чили globallookpress.com

— Со спускаемым сверху лимитом уже ничего не сделать?

— Пока еще не обозначены четкие критерии, окончательного решения нет.  И с моей точки зрения, раз мы лишены еврокубков, ужесточение лимита оправдано.  Когда в стартовом составе играет восемь зарубежных футболистов, это не совсем верно с учетом нынешней ситуации.  Нельзя шашкой махать и менять сразу кардинально, но постепенно необходимо — сегодня восемь, завтра семь, послезавтра шесть и на пяти остановиться.  Пока не вернемся к международным соревнованиям, абсолютно нормальная ситуация.

— Расширять Лигу до 18 клубов, как альтернатива лимиту?

— Мы видим, с какими сложностями сталкиваются наши клубы, некоторые вообще прекратили существование. 18 без финансовых проблем на уровне РПЛ сегодня не найти.

— Может быть, тогда есть смысл вернуться к системе «весна-осень» и вообще не сопоставлять себя с Европой, зато больше играть в тепле?

— Об этом уже не первый год говорят многие.  Особенно те, кто напрямую сталкиваются с погодными условиями.  Болельщикам, если мы о них думаем, одно дело сидеть при минусовой температуре под открытым небом и другое в комфортной обстановке.  Футболистам нужны качественные поля.  Здесь двух мнений быть не может, надо возвращаться.

Скандинавские страны показывают, что это то направление, которое не мешало Советскому Союзу завоевывать европейские Кубки.  И в первые российские годы наши клубы на международной арене от этой системы не страдали.  Для нас она оптимальна.  Свежий пример «Буде-Глимта» — самое наглядное тому подтверждение.

— И касательно VAR спокойно ведь можно принимать свои отклонения от общепринятых норм?

— Несомненно.  Имеем полное право на гибкую систему.  Нынешняя абсолютно неоптимальная и в определенных случаях приводит просто к курьезным моментам.  Нужен диалог с клубами, с теми людьми, которые понимают в судействе.  Быстрота принятия решений необходима, поскольку мы видим разницу между российским VAR и зарубежным.  Смотреть по 10 минут, это никуда не годится!

— Ваши пожелания российскому футболу на 2026-й год?

— Раз нас нет на международной арене, не урезать свой календарь, не втаптывать себя еще глубже.  Пришла пора решать вопросы с судейством, которые вышли сейчас на резонансный уровень.  А по большому счету, как бы ни складывалась экономическая и политическая ситуация, нужно пытаться найти позитив.  Отношение болельщиков к футболу первостепенно.