Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский расспросил главного российского специалиста по работе с вратарями о персоналиях, тенденциях и различиях школ. Кроме того, в интервью на заданную тему Виталий Кафанов назвал топов в разных номинациях и предположил, какие вратарские сюрпризы нас могут ожидать на ЧМ-2026.

«Сафонов приучил к тому, что начал больше выручать»

— На этой неделе голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил два гола в выездном матче Лиги чемпионов против «Монако» (2:3), притом первый уже на 58-й секунде. Как их оцените?

— Вины Матвея нет ни в этом матче, ни в других четырех, которые он провел после залеченной травмы. С «Монако», при наличии в своей штрафной восьми игроков, нападающий соперника (Фоларин Болагун — прим. ред.) беспрепятственно забивает первый мяч головой с близкого расстояния и второй после выхода один на один по центру ворот.

В первом случае, когда Головин сделал резкую уходящую подачу, выходить не имело смысла. Во втором — просто расстрельная ситуация после потери мяча в центре поля и неудачных действий Маркиньоса. Игроки «ПСЖ» создают много моментов в каждой игре, забивают немало, но в обороне часто играют не слишком недисциплинированно.

— Пять матчей подряд в стартовом составе после травмы — это следствие той серии пенальти в Межконтинентальном Кубке?

— И до финала Матвей провел хороший отрезок. Затем эта феноменальная серия, которой восторгался весь свет и которая вошла в историю мирового футбола. Не будем спорить, своим шансом не воспользовался за этот период Шевалье. И самое главное, что после выздоровления Матвей очень сильно сыграл первые два матча, которые утвердили его в роли первого номера.

В Лиге чемпионов с «Ньюкаслом» парижан от домашнего поражения спас именно российский вратарь. И со «Страсбургом» в чемпионате победу «ПСЖ», который остался вдесятером по ходу матча, добыл тоже во многом благодаря ему. Вспомнить хотя бы еще один отбитый тогда пенальти при счете 0:0!

— Тем не менее, за эти 5 матчей пропущено 7 голов. Есть такие, которые на нем?

— Абсолютно нет. Все эти семь пропущенных мячей ложатся на плечи игроков обороны.

— Что же тогда ему ставят в вину, почему такие невысокие оценки?

— Невысокие оценки — это своего рода эффект ожиданий со стороны журналистов, специалистов, но никак не следствие ошибок Матвея. Он уже приучил к тому, что начал в этом году больше выручать. И требования к нему стали завышены.

— Другому российскому участнику ЛЧ Никите Хайкину из «Буде-Глимт» еще позваниваете, или уже нет практического смысла?

— С Никитой общаемся, поздравлял со всеми его победами. Ему есть чем гордиться в своей карьере и конкретно в общем этапе нынешней Лиги чемпионов. Никита своей блестящей игрой помог своему клубу пройти в следующий этап Лиги чемпионов. Еще бы отметил Даню Худякова из австрийского «Штурма». Об этом почему-то мало писали, но каждый из трех наших российских вратарей, выступающих за рубежом, признавался в январе лучшим на каком-то этапе. Даня, скажем, получил приз лучшего игрока в матче Лиги Европы с «Бранном» (1:0). Никита — в последнем туре Лиги чемпионов. Матвей — во встрече со «Страсбургом».

Никита Хайкин globallookpress.com

— Если взять последние примеры, вратарь всегда должен идти на последний стандарт, когда счет не устраивает его команду?

— Напрашивается ответ «да». Но есть исключение из правила, которое касается двухматчевого противостояния. Сразу на память приходит ситуация, когда мы с «Рубином» встречались в Мадриде с «Атлетико». Вели 1:0, но затем больше половины матча играли вдесятером. И Симеоне на 95-й минуте послал вратаря на угловой, который подавали у наших ворот. А в контратаке Пабло Орбаис забил второй мяч, который оказался решающим по сумме двух встреч, поскольку в Лужниках «Рубин» уступил — 0:1. Как сам Симеоне потом говорил, для него это тоже стало уроком.

«Различия между вратарскими школами стираются»

— Сейчас вы в Турции, до этого побывали в Эмиратах. Что и кого удалось повидать воочию?

— В Турции только четвертый день. Вчера посмотрел контрольный матч «Балтика» — «Ахмат». Хотел видеть Бориско в деле. До этого, как тренируются грозненские вратари. Более сильные впечатления по сравнению с августом оставили и Ульянов, и молодой Магомедов. И как всегда хорош был Гиорги Шелия. Планирую увидеть в работе всех российских голкиперов, которые сейчас находятся в Турции. В ОАЭ наблюдал Зимний Кубок РПЛ, а между играми успел посетить тренировки «Акрона», «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака», не мог не заехать к родному «Ростову».

— В расширенный список сборной на конкретные матчи и впредь планируете включать по 6-7 вратарей?

— Сейчас такое тоже возможно, поскольку еще до возобновления сезона определенный список надо иметь на руках. Но ты не знаешь даже, кто в какой команде начнет играть в первых матчах. В некоторых командах по два равноценных вратаря есть. В любом случае в окончательном списке будет четыре голкипера.

— Вы являетесь апологетом розыгрыша от ворот через короткую передачу. Еще не разочаровались?

— Нет, только с каждым годом все больше убеждаюсь, что современный футбол требует использовать вратаря в роли центрального защитника в начале атаки. Попросту говоря, вратарь — это одиннадцатый полевой игрок. И если вспомнить старый дворовый футбол, вратарь — гоняла.

Скажу больше, что всех наших российских вратарей, которых приглашали в зарубежные клубы в последние годы (Андрея Лунева — в «Байер», Матвея Сафонова — в ПСЖ, Никиту Хайкина — в «Буде-Глимт», Даниила Худякова — в «Штурм»), брали в первую очередь из-за того, что они хорошо играют ногами и подходят под современный стиль вратаря в Европе.

— Как быть, если тренер настаивает на такой игре, а опытный голкипер против?

— Как показывает практика, уровень игры вратаря ногами можно развивать и поднять до необходимого уровня, если много над этим работать. Такую точку зрения высказывают главные тренеры европейских команд. Сам же на своем примере это тоже могу подтвердить. Если говорить о том, как мы работали над этим с Валерием Карпиным последние восемь лет в «Ростове» и сборной России, то Валерий Георгиевич просил от меня только одного — улучшить качество передач ногами нашими голкиперами. В каком направлении развивать атаки — это оставалось прерогативой нашего главного тренера.

— Что скажете о так называемом Pivot, вратаре в статусе плеймейкера при определенных ситуациях?

— В любом случае, футбол движется в том направлении, что вратарь — это уже одиннадцатый полевой игрок. При розыгрыше становится центральным защитником, который начинает атаку. Схема в этот момент становится 3-5-3, а в центре поля появляется дополнительная единица. Задача вратаря состоит в том, чтобы с его помощью найти этого лишнего игрока в центре поля.

По статистике европейских чемпионатов прошлого сезона, современный голкипер не просто делает много передач ногами. Вратари больше многих других полевых игроков проводят времени с мячом на поле. Именно по количеству владения мячом ногами вратари находятся в лидерах среди полевых игроков. Мяч в ногах у современного голкипера в течение матча находится довольно долго.

Матвей Сафонов globallookpress.com

— К другим вратарским изыскам. Сафонов подробно разобрал послематчевую серию с «Кориантиансом». Что там наиболее ценно?

— Матвей всегда отличался умением отражать 11-метровые. Но здесь важнейшим был психологический момент, поскольку решалось, кто станет лучшим клубом мира. И в первую очередь было важно сохранить хладнокровие, не уйти раньше времени, реагируя на удар, и не помочь сопернику переиграть себя. Это не так просто в такой стрессовой ситуации. В этом плане у Сафонова нервы железные, не каждому дано устоять в такой момент и отразить мяч, который летит по центру. Изучение соперника, конечно, тоже очень важно. Плюс отменная реакция и мощный прыжок с места до штанги. Это мы говорим уже о физических качествах. Все эти качества вместе и предопределили исход матча в пользу Матвея.

— Раз о них, то рост для голкипера по-прежнему имеет ключевое значение? Есть среднестатистический оптимальный — 189-190.

— Ключевое значение имеет ментальность вратаря, но если говорить об антропометрии, то оптимальный средний рост вратаря — это 190 см. Однако сейчас во всем мире есть хорошие вратари, которые и намного выше, и есть те, которые пониже. Тем не менее, они все большие мастера европейского уровня в своем деле.

— Есть различия между европейскими вратарскими школами, или все давно смешалось?

— Они стираются. Мы тоже сохраняем все лучшее, что было в советской школе, но все равно пытаемся следовать современным тенденциям. Идет взаимный обмен и обогащение, а различия, если и остаются, то несущественные.

— Почти везде в чемпионате и кубковых турнирах играют разные вратари. Разумно, или неизбежно?

— Это правильно, потому что у тренеров вратарей есть возможность дать голкиперам, которые являются вторыми или третьими, получить игровую практику. Системе розыгрыша Кубка России рады в первую очередь тренеры вратарей в Премьер-лиге. При этой формуле каждая команда получает возможность как минимум в шести играх, а то и больше, использовать резервных вратарей.

— Как объяснить, что MVP матчей иногда выбирают вратарей проигравших команд, а полевых игроков никогда? Особая каста даже в этом отношении?

— Вратарь — самая важная фигура на поле с точки зрения результата. На самом деле, лучшим в проигравшей команде может стать только вратарь. И таких примеров достаточно. Самый свежий — Гарсия после недавнего поражения «Барселоны» от «Жироны». И в РПЛ можно вспомнить такие признания Гиорги Шелии, Ильи Лантратова, хотя в российском чемпионате было немало матчей, где вратарей не называли лучшими игроками только потому, что команда проигрывала.

Блиц

— Лучший в мире... по игре на линии?

— Сафонов и Хайкин.

— ... на выходах?

— Нойер.

— ... по игре ногами?

— Эдерсон.

— … по выбору позиции?

— Акинфеев.

Майк Меньян globallookpress.com

— ... в плане управления защитниками?

— Меньян из «Милана». Это тренер на поле.

— ... по психологической устойчивости?

— Куртуа.

— №1 для вас в целом?

— Доннарумма, как его и признали. Но все покажет чемпионат мира.

«Вратарская жизнь не стоит на месте»

— Ждете от чемпионата мира каких-то вратарских ноу-хау?

— Хочу посмотреть, как вратари будут начинать атаку именно в сборных. В клубах понятно, но захотят ли тренеры рисковать на чемпионате мира? Потому что на последнем чемпионате Европы многие сборные отказались от розыгрыша коротким средним пасом от ворот, и это тоже понятно, потому что на таком краткосрочном турнире в отличие от длительного чемпионата страны риск потерять очки и вылететь на раннем этапе преобладает над зрелищностью.

Очень эффективным оружием является длинный ввод мяча рукой. Рекорд принадлежит иранскому вратарю (Алиреза Бейранванд — прим. ред.), который попал в Книгу Гиннесса, метнув мяч на 61 метр. Спрашивали, как это тренировать. Я интересовался у Мохеби, нападающего «Ростова» из Ирана. Оказалось, все очень просто — с детства ходил на стройку и сутки напролет подавал снизу вверх папе кирпичи. И бросает, не как все, а сбоку. То есть, сама техника необычная — такому в школе и академии не научат. Будет интересно посмотреть, как часто вратари будут пользоваться на этом чемпионате таким приемом.

Мяч Trionda globallookpress.com

— Чем опасен для вратарей мяч Trionda, которым будут играть на ЧМ-2026?

— Не могу сказать, потому что в России этих мячей нет. Можно только догадываться, что траектория полета мяча стала сложнее для вратарей, чем раньше. В любом случае, советы голкиперам остаются те же самые: когда мяч летит по такой траектории, не надо стараться ловить эти мячи или отбивать кулаками, а открывать пошире ладони и направлять мяч в сторону.

— Если вспоминать ваши игроцкие времена, главное различие между теми вратарями и современными?

— Во-первых, разница тех вратарских перчаток и сегодняшних просто огромная. Не было тренеров вратарей, каждый готовил себя сам. Во-вторых, минимум информации о том, как тренироваться, но тренировались намного больше. Если говорить о тактике, то вратарю не нужно было исполнять роль последнего защитника. Не было необходимости в тренировочном процессе уделять так много времени игре ногами. Вратарь мог мяч брать в руки после паса от своего. Но вратарская жизнь не стоит на месте.