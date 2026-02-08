Эксклюзивное интервью с главным тренером «Акрона» — специально для LiveSport.Ru

Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский пообщался с наставником 9-й на данный момент команды РПЛ Зауром Тедеевым. Обсудили не только насущные дела «Акрона», но и в целом чемпионат, в котором мой 44-летний собеседник работает третий сезон. Последние события и тенденции в мировом футболе тоже вниманием не обошли.

«Дзюба пока не готов заканчивать карьеру игрока»

— «Акрон» безвылазно проводит три сбора в Эмиратах. Обычная для вас практика?

— Да, уже третью зиму подряд ездим сюда в таком режиме, начиная еще с первой лиги. Стабильная погода, хорошие поля да и условия в целом. Что касается безвылазности, то у нас не классический мезоцикл подготовки — он включает и выходные внутри отдельно взятых сборов. А вот как раз между ними больших пауз не бывает — не более трех дней. Поэтому к футболистам сюда приезжают семьи, я к этому хорошо отношусь. Даже в нашей гостинице могут жить, просто селятся в другие номера.

— Как я понял, этой зимой увеличили нагрузки в сравнении с предыдущей?

— Мы проанализировали ситуацию вместе с тренерским и медицинским штабами. С помощью датчиков пришли к выводу, что физическое состояние футболистов позволяет увеличить интенсивность подготовки в каких-то зонах. Восприимчивость ребят не вызывает сомнений, поэтому тот случай, когда организм надо толкать, чтобы получить какое-то развитие.

— Вас смело можно назвать ярым приверженцем схемы 4-3-3. Над чем здесь в плане ведения тактических действий основная работа в феврале предстоит?

— Футболисты достаточное долгое время вместе, хорошо друг другу понятны. Просто с каждым разом стараемся улучшать индивидуальные действия для того, чтобы в командных проявлениях это выглядело эффективно. Свои действия строим с учетом собственных сильных сторон, но и принимая во внимание специфику игры конкретного соперника. Поэтому и в три центральных защитника приходилось играть, скажем против ЦСКА в одном из матчей. Вообще достаточно гибко стараемся к каждой игре подходить. Благо, наши футболисты быстро схватывают нюансы, которые нужно изменить.

Ну а в целом, конечно, придерживаемся той тактической схемы, к которой они лучше адаптированы. Ключевая для нас в этой расстановке позиция опорного полузащитника, который в определенных ситуациях становится центральным защитником, и тогда мы переходим на 5-4-1. А когда необходим прессинг, это всегда 4-3-3 с быстрыми флангами и тем же опорником, который оказывает давление. И получается достаточно успешно — если взять предыдущий сезон, то порядка 5-6 мячей забили именно в результате прессинга. Это наша сильная сторона.

— После бодрого старта в нынешнем сезоне случился провал с восемью поражениями и одной ничьей. Был момент, когда лично над вами завис дамоклов меч?

— Мое руководство и футболисты не давали мне повода об этом задуматься, поскольку всецело поддерживали. Я был абсолютно спокоен, потому что за моей спиной истинные мужики. Взаимнообразно они видели мое спокойствие и понимали, что только работа может изменить ситуацию. Перетерпели, и в дальнейшем она нам даже помогла.

Артем Дзюба globallookpress.com

— В те дни вас особенно крепко поддержал Артем Дзюба. Он проводник между вами и командой, негласный уже член тренерского штаба?

— По поводу непосредственного участия в тренерской работе, наверное, нет. Но это человек, который со своей самоотдачей, менталитетом высоким уровнем мастерства влияет на результат в каждом матче и на команду, естественно, тоже. Вне футбольного поля, помогает тем, кто только начинает свой путь в большом футболе. Артем сближает людей между собой, разные национальности, и так можно сказать. И, наверное, его заслуга в том, что не было ни одного матча, где мы бы расклеились и не бились до конца.

— Со временем может пойти по тренерской стезе?

— Лично мне бы этого очень хотелось. Я говорил с ним на эти темы. Возможно, пока не готов заканчивать игровую карьеру. Дай Бог, позволит здоровье, а там сам решит, когда пришло время. Но чтобы стать тренером, необходимо правильно применить огромный игроцкий опыт. Ну и, конечно, досконально изучить физиологические, технические процессы. Ясно, что пытается взять все лучшее от каждого тренера, но больше ориентирован на ментальные особенности.

— При этом был эпизод, когда он с явным недовольством отреагировал на замену в матче с «Локомотивом». Легко та ситуация разрешилась?

— Для меня тот футболист, который так реагирует на замену, всегда ближе, нежели спокойно уходящий с поля. Артем тот человек, который всегда хочет побеждать и всегда хочет играть. Здравомыслящий, но в порыве эмоций может что-то сделать. В этом нет ничего предрассудительного. В каждой ситуации есть возможность поговорить после. Там не было конфликта от слова вообще. Это не из серии Роналду или Месси — меня нельзя менять никогда.

Артем Дзюба globallookpress.com

— Не знаю, как вы на пару и не только это делаете, но что помогает Артему каждый раз быть в нужное время в нужном месте?

— В этой ситуации ориентируемся на сильные стороны своих футболистов. Естественно, его главные — умение играть перед воротами, на команду, крепко стоять на ногах. Он этим всегда выделялся, отличался во всех командах. Сегодня в Лиге у нас только два поистине легендарных футболиста — Игорь Акинфеев и Артем. Добиться результата — их главная мотивация. В силу возраста нужно каждый раз индивидуально подводить к игре. Он не должен получать высшую нагрузку, а только ту, которая ему подходит. Конечно, очень много бесед. Но в большей степени о жизни, как дальше двигаться вместе. И Артем всегда все хорошо понимает, принимает.

«ЦСКА просто обязан вмешаться в борьбу за золото»

— Пока «Акрон» подписал лишь одного новичка — 19-летнего уругвайского вингера Кевина Аревало. Больше никто не нужен?

— Любого тренера спросите, он всегда хочет усиления. Я сегодня нахожусь в системе клуба, спортивного блока, наших принципов скаутинга. И мне это нравится. Работаю с теми футболистами, которые у меня есть. Какие-то модельные характеристики тренерский штаб дает. Но что касается непосредственно приобретений, это прерогатива клуба. Конечно, сегодня хотелось бы как минимум заполучить крайнего нападающего, именно под нашу направленность. Как сложится, так сложится. Не будет нового игрока на эту позицию, с ума не сойдем.

— Но у вас с декабря спортивного директора нет вовсе. Ваше влияние на трансферы максимально?

— В данной ситуации у нас есть шеф-скаут Алексей Буртовой, с которым у нас сложились очень правильные, профессиональные отношения. Он постоянно находится со мной. И в плане футболистов на выход и вход, как сейчас выражаются, мы почти всегда солидарны. И он еще мне помогает в общении с нашими игроками, поскольку ему легче с ними порой общаться и собирать ту информацию, которую иногда ребята тренеру напрямую не доносят. Идеальный для меня образ человека в этом амплуа, который эффективно работает на команду. Что касается привлечения новых игроков, не все от него зависит. Есть вопрос, что за них хотят. Не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями.

Кевин Аревало globallookpress.com

— О тех, кто «на выход». Многолетний капитан Константин Савичев в «Торпедо» сейчас ушел, красиво проводили. Но почему посреди сезона, даже если мало играл?

— В данной ситуации мы понимали, что этот футболист для нас важен с точки зрения его прошлого. Человек, который очень многое сделал для развития футбольного клуба «Акрон». Но был разговор еще летом, когда я сказал, что мы ищем сильного крайнего защитника. Тогда не сложилось, и у него был ряд не слишком удачных матчей. А сейчас появился достаточно хороший вариант для него — Москва, «Торпедо». Он принял это предложение — все произошло так, как и должно было произойти на данном этапе, как для него, так и для развития нашей команды.

— Нынешнее девятое место «Акрона» по уму ваше?

— Если вспоминать, как у нас этот сезон в плане селекции начинался, когда на сборы из новичков приехали только вратарь Гудиев и потом Хосонов... Получилась рваная подготовка с той точки зрения, что пришлось задействовать молодых футболистов, на которых мы не могли рассчитывать по уровню их мастерства. Мне не очень понравилось, как мы провели летние сборы, поскольку не было должной конкуренции. И в дальнейшем определенные игроки получили большую нагрузку, чем того стоило.

Самое главное — это ротация, с учетом кубковых матчей, а точнее ее отсутствие. Джурасович, Джаковац, Лончар в определенный момент выбыли и не смогли принять участия в ключевых встречах, которые не были нами выиграны. Хотя когда в сентябре получили Севикяна, Бистровича и Рочу, ситуация с составом отчасти стабилизировалась. Поэтому 9-е место и на одно очко меньше, чем за тот же период прошлого чемпионата — это нормально. Конечно, хотелось бы большего, но могло быть и хуже. Так что не надо гневить Господа, а просто работать и двигаться дальше.

— Если о других командах РПЛ в плане ожидаемого результата, кто, по-вашему, не добрал очков, кто перебрал?

— Если хотите взгляд со стороны, то ЦСКА меня больше всех впечатлял на определенном этапе. Мне казалось, что они будут выше в таблице. Что касается явных провалов, то тут банально — команда «Динамо» с учетом их состава не смогла пока подняться выше занимаемого нынче 10-го места. Остальные сыграли на уровне, который доступен им по своим способностям и возможностям.

Конечно, удивила «Балтика». На одном теоретическом занятии сказал, что если продолжат играть на том же уровне скоростей и мощностей, могут бороться за чемпионство. Безусловно, впечатлили их функциональная готовность, тактическая выучка. По мне это очень хорошая работа тренеров и футболистов, которые однозначно стали единым целым. Невозможно не радоваться за такие команды.

— Самое яркое впечатление в играх с вами кто произвел?

— «Балтика», когда проиграли дома 0:2.

— К соперничеству «Краснодара» и «Зенита» кто-то может присоединиться?

— На мой взгляд, ЦСКА просто обязан.

— Как без еврокубков мотивировать серьезных футболистов на какие-то места, кроме первого?

— Практически никак. Это очень сильно изменило реальность нашего чемпионата. Другой стимул, иная мотивация, но такова данность. Задачу ставить условно 6-е место не вижу никакого смысла. Наверное, в этой ситуации основная цель поднимать уровень игроков и российского футбола в целом. И мы пока этим временем, когда надо воспитывать своих, неправильно пользуемся. А это в первую очередь вопрос к системе, в частности к академиям. Чтобы появлялись здесь и сейчас, а не в скором будущем. Тем более в свете разговоров по поводу лимита.

— Ваше к нему отношение?

— Однозначно негативное. Все европейские кубки были завоеваны, когда не было вообще никаких лимитов. Искусственно давать шанс любому спортсмену — это неправильно. Надо просто посмотреть на реальность, а есть ли у нас в достаточном количестве российские футболисты, которые способны играть на высоком уровне. Через несколько лет мы так или иначе вернемся в Европу, но будем ли мы тогда конкурентноспособны в целом. Я считаю, что нет. Молодые футболисты по уровню, увы, несравнимы с теми, кто был в советском периоде и России 90-х. Поколение Шалимова, Добровольского, Онопко, Карпина, Мостового, Канчельскиса и иже с ними было несравнимо больше готово к конкурентной борьбе. В своих европейских клубах сходу становились лидерами.

Алексей Батраков globallookpress.com

— Вообще нет никого, кто готов сегодня играть за европейские топ-клубы?

— Видим пример Сафонова. А из полевых оставшихся, в первую очередь Батраков. Но скорее на данный момент это будет лидер в средней европейской команде из пяти топ-лиг.

— Чемпионат РПЛ в каком состоянии — деградирует, стагнирует, развивается?

— Если брать период изоляции, то лучше не становится.

«Смог перенять тактику Клоппа со своими футболистами»

— По ходу сезона уже семь тренерских отставок. Не перебор?

— Краеугольная проблема в российской реальности, начиная с детско-юношеского футбола, недоверие к тренерам. Сегодня посчитали, что средний период работы в профессиональном клубе около 8-9 месяцев. Это никогда не понимал и никогда не приму. Просто катастрофа! Построить команду за это время практически не представляется возможным. То же самое происходит сейчас в академиях, где не дают шанса провести полный цикл подготовки футболистов. Постоянно переставляют на другой возраст. Это дурная тенденция, которую необходимо менять.

— Вам чей тренерский стиль по большому счету импонирует?

— Советская система спорта, в частности футбола, воспитала большое количество великолепных специалистов. На примере Лобановского, Газзаева, Семина, Романцева — это тех, чья работа была на моих глазах, даже когда еще только рос. Не случайно к Валерию Георгиевичу в свое время был интерес со стороны итальянских клубов, Олега Ивановича «Депортиво» лучших времен предметно приглашал. Но главное, что они много делали для развития футболиста, как такового.

Если брать европейских тренеров, то мне был очень симпатичен Марчелло Липпи, тот «Ювентус», та сборная Италии, которая стала чемпионом мира. Из современных — Юрген Клопп. Мне очень нравился его «Ливерпуль» с точки зрения тактических моментов. Многое пытался разобрать и понять для себя. Скажу честно, некоторые вещи зашли настолько, что впоследствии смог перенять со своими футболистами.

— Клопп ушел из «Ливерпуля» после длительного этапа. У тренера в одном клубе даже при наличии приличных результатов должен быть предел?

— Мы видим, что Симеоне работает в «Атлетико» 15 лет. Да, мало трофеев, но там «Реал» и «Барса». Поэтому считаю, что цикл в одной команде не может быть одинаковым для всех, все индивидуально. Разные руководители, разные задачи... Когда человек все время пытается найти что-то новое и с каждым годом все больше желания продолжать, значит это его команда. Если болельщики в первую очередь довольны, рады, тогда и сам тренер становится сильнее. Особенно, если ориентируется на резерв, смотрит за молодыми. Арсен Венгер, Алекс Фергюсон, Карло Анчелотти все это наглядно доказали. Знаю, что они большое внимание уделяли детскому футболу. Валерий Газзаев, который все время обращал внимание на подрастающее поколение.

Я лично на этих примерах вырос. Невозможно зацикливаться на одном результате здесь и сейчас. Найти футболистов, которые всегда будут биться за клуб, — главенствующая цель. А это, как правило, свои воспитанники. Нашим клубам Премьер-лиги сегодня этого не хватает. Лучшие годы «Спартака», ЦСКА, «Динамо», «Алании» были в тот период, когда они по-хорошему были зациклены на своих воспитанниках.

— Что из европейского футбола в основном смотрите?

— Для меня самые главные форумы, где я замечаю тенденции по части двигательной активности, тактики, стандартов, поведенческих моментов тренеров и игроков, это чемпионаты мира и Европы.

— Что более всего необъяснимо для вас в нынешнем европейском сезоне?

— Что происходит в великом «Реале». Алонсо в «Байере» показывал очень интересный футбол. Считаю, что в Мадриде руководство должно было защитить тренера и дать ему возможность реализовать себя. Видно, что это тот человек, который способен услышать футболистов. Но на все нужно время. Не может тренер прийти и за короткий период все наладить. Тем более, достаточно молодой.

— Свежая новость. В Испании на днях сообщили, что дважды обратившийся к VAR судья будет наказан. Поделом?

— В нашем чемпионате иной раз слишком долго принимаются решения, и случаются абсурдные ситуации, которые разбирают по 10 минут. Это явно снижает интенсивность игры. В Европе все намного быстрее происходит. А что такое решение в Испании принимается — я только «за», в голове будет сидеть.