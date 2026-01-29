Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский обсудил самые значимые матчи 8-го тура Общего этапа ЛЧ-2025/2026 с тележурналистом Viasat Sport Алексеем Андроновым. Итоги первой части турнира с бывшим комментатором «НТВ-плюс» и «Матча» тоже подвели. Ну, и куда же без прогнозов на «стыки»...

— Фантастическая развязка в матче «Бенфика» — «Реал» (4:2) — главное событие последнего тура?

— Безусловно совершенно, такие истории не каждый год случаются. Что забивает вратарь на таком уровне решающий гол на 98-й минуте да еще «Реалу» — это всегда событие. Сейчас в каждой команде такого уровня столько специалистов, что в секунды просчитать необходимость еще одного гола не составляет труда. Поэтому и отправили вперед Трубина, тем более все остальные встречи к тому моменту уже завершились. Анатолий, конечно, главный герой игрового дня.

А больше всех во всей этой ситуации пострадал «Марсель», который из-за такой развязки в Лиссабоне выбыл из Лиги чемпионов. Что ж, получили настоящие эмоции — кто положительные, кто отрицательные.

— «Реал» опять что-то перемудрил да еще два удаления...

— По-прежнему нет намека на стабильность. Не случайно уже пошли разговоры о замене Арбелоа на Эмери. Португальцы были на две головы сильнее. Двукратное преимущество по xG и ударам в створ, о чем тут говорить! Могли сами не выйти, но «Реал» бы все равно не отпустили. Плюс разница в мотивации — одно дело при определенном стечении обстоятельств не попасть в первую «восьмерку», другое никуда не выйти вовсе.

Ну, и фактор Моуриньо никто не отменял. Должны быть благодарны судьбе, что он возглавил «Бенфику» и выдал такое чудо! По поводу удалений — не думаю, что отсутствие Родриго в первом стыковом матче столь принципиально, да и играющего на одной ноге Асенсио тоже.

— Матвей Сафонов вышел в старте «ПСЖ» с «Ньюкаслом» (1:1). Как вам его возвращение с учетом отбитого в конце удара и не совсем уверенной игры на выходах?

— Было очень приятно опять видеть нашего вратаря в деле. Особой неуверенности на выходах я не увидел. В пропущенном голе его вины нет — мяч пусть и летел долго, бежать к линии штрафной в толчею игроков огромный риск. А дальше вопросы к защитникам. Что там в начале пару не совсем удачных действий было, это не критично. Больше выручил в конце матча, так что есть все шансы закрепиться в «рамке» с учетом неудачной игры Шевалье в последних встречах. Даже на долгосрочную перспективу.

— Редкий случай, согласитесь, что ничья не устраивала никого, но все же случилась?

— Видно было, что в конце пошли шашки наголо, атака на атаку. «Ньюкасл» вообще оказал достойное сопротивление. Ну, не забили победный гол ни те ни другие. Аналогичная ситуация была во встрече «Атлетик» — «Спортинг» (2:3), тоже играли на последних минутах ва-банк, и удача улыбнулась гостям. Там и там четыре команды играли на победу, но получилось по-разному.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

— Хвича получил болезненную травму. Не перебор вообще с игровой нагрузкой?

— Общее переутомление в этом эпизоде тоже могло сказаться. Да, много играл в последнее время, но там без Дембеле и Дуэ не было особых вариантов для привычной ротации. А внимание к клубу такое сейчас, что жертвовать ничем нельзя. При этом быть из года в год французской «Баварией» очень непросто. Поэтому и травм всегда будет больше у игроков тех команд, которые не имеют каждые 2-3 недели серьезных матчей. Ну, и риски таких дриблеров, разумеется, всегда выше. Я так понимаю, у него повреждена лодыжка. Надеюсь, отделается легким испугом. Судя по последней информации, на 2-3 недели выбыл.

— Неожиданно прошел клуб Никиты Хайкина «Буде-Глимт». Недооценка со стороны «Атлетико» (1:2), или скорее заслуга российского вратаря?

— Полагаю, и то, и другое. Тем более, хозяева быстро повели в счете — вроде бы все под контролем. Ан нет, имели только территориальное преимущество, по моментам практически равенство. А Никита молодец, сделал 7 сейвов. Конечно, фундаментальный игрок команды, оплот успехов последних лет. Вообще со стороны норвежцев это спортивный подвиг да и футбол показали достаточно приличный. И этот пример был бы неплох для изучения российским клубам, пусть пока даже без еврокубков.

— «Монако» Александр Головина тоже с боем пробился в «стыки». Заслуженно, судя по вчерашней игре с «Юве» (0:0)?

— Судя по статистическим показателям полностью доминировали. «Юве» вообще ни одного удара в створ не нанес, ни одного углового. Ну, и должны уже были монегаски что-то показать, проявить характер после серии неудач. Опять-таки к вопросу мотивации у «Ювентуса» практически не было шансов попасть в первые восемь. И больших перспектив дальше у французской команды не вижу. Забили всего 8 мячей в восьми матчах — с такой результативностью рассчитывать на что-то серьезное будет очень сложно. И какой-то внятной игры, главное, Поконьоли пока не предложил.

— «Карабах» сохранил позиции среди 24-х, но 0:6 в Ливерпуле не многовато?

— Вообще не имеет значения. Было ясно, что и при поражении выходят с 95-процентной вероятностью. А что 0:6, это никакой не удар по репутации. И так сотворили чудо — первая за 10 лет команда СНГ в плей-офф Лиги чемпионов. В очередной раз хочется отметить работу Гурбана Гурбанова и пожелать ему успеха в плей-офф. Понятно, если попадется «ПСЖ», шансов крайне мало. С «Ньюкаслом» они все же есть, но тоже невысокие. А «Ливерпуль» здесь просто «оторвался» после поражения от «Борнмута».

— «Наполи» с такими потерями не имел шансов против «Челси» (2:3)?

— «Аристократы» при Росеньоре обрели определенную стабильность, поэтому и в Неаполе сумели переломить ход встречи. Но потери у «Наполи», конечно, чудовищные. Выиграть вряд ли могли, а ничья хозяевам ничего не давала.

— Редчайший случай, что Лаутаро Мартинес вышел лишь в самой концовке в Дортмунде. Интеристы не верили, что могут заскочить в первую «восьмерку»?

— Думаю, иные причины. Могли же туда попасть, не выиграй «Спортинг» и «Челси» свои драматичные поединки. Судя по эмоциям итальянцев после второго гола, еще на что-то рассчитывали. А Лаутаро тоже не железный. Тюрам, Бонни, Эспозито — там есть, кем его порой заменить.

— Насколько для грандов вообще важно попасть во вторую «восьмерку», а не в третью?

— Не столь, полагаю. Вообще сейчас в футболе, без преимущества выездного гола, ответная игра дома никакого перевеса не дает. Наоборот можно все решить в первой, даже если пропустил на своем поле. Поэтому Дортмунд, скажем, поражению от «Интера» не слишком расстроился.

— «Арсенал» и «Бавария» заведомо были всех сильнее, или еще нагрузку лучше других распределили?

— Там хватает качественных игроков на оба турнира. Это у «Баварии» еще только Мусиала восстановился, были и другие потери в обоих клубах. Но запас прочности огромный. Ну, и по игре, конечно, сильнее всех сегодня. Можно сказать, соперников не замечают. Два главных претендента на победу в Лиге чемпионов. И «Бавария» в большей степени.

— Можно предположить, что английские клубы дружно сделали ставку на Лигу чемпионов, а не на АПЛ?

— В унисон такие вещи не происходят. Но что сразу пять из шести решили задачу без дополнительной нервотрепки — большой успех. А в целом тенденция сохраняется — в прошлом году было три из четырех.

«Арсенал» — «Кайрат» globallookpress.com

— Главные для вас сюрпризы турнира со знаком «плюс» и «минус»?

— «Спортинг» отметим в качестве некой сенсации наверху. Открытия — уже упомянутые «Карабах» и «Буде». Не думали о раскладах, подсчете шансов, поэтому вдвойне молодцы. И провал «Наполи», конечно, как никак чемпион Италии.

— «Кайрат» на большее мог рассчитывать?

— Разве что на пару очков больше. Но главное, что команда получила уникальный опыт, а игроки статус для развития карьеры. Для того, чтобы добиваться лучшего результата, нужно собирать более сильный состав. Взять пример с того же «Карабаха», скажем. А пока в большей степени внесли экзотику дальним выездом.

— Основные впечатления от второго общего этапа в истории ЛЧ?

— Мы получили такую интригующую развязку, ради которой он создавался — это большой успех формата. В старом варианте все ясно зачастую становилось после четвертого тура.

— 18 матчей последнего тура в одно время — неизбежность?

— А что вы можете предложить? Раньше могли начать только «Арсенал» — «Кайрат» и «Пафос» — «Славия», с которыми все уже было ясно. Но это никак бы не увеличило телевизионные рейтинги. Разве что болельщики «Арсенала» могли прийти домой и посмотреть по телевизору что-то еще.

— Кто-то из грандов рискует вылететь в «стыках»?

— Не думаю. «ПСЖ», «Атлетико», «Реал» и «Интер» должны проходить, кто бы им ни достался. Разве что «Бенфика» способна потрепать нервы кому-то из двух последних. Дождемся завтрашней жеребьевки.