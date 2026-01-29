«Ньюкасл» ещё не успел выстроиться в непривычной схеме, а уже получил повод вспоминать прошлый парижский визит. Мяч после рикошета зацепил руку Льюиса Майли — и хозяева заработали пенальти. Ирония парижского матча в том, что справедливость вмешалась тут же. Ник Поуп потащил удар Усмана Дембеле и оставил «сорок» в игре, которая по ощущениям могла закрыться ещё до десятой минуты.

Результат матча ПСЖ Париж 1:1 Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 1:0 Витор Феррейра 8' 1:1 Джозеф Уиллок 45+2' ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш ( Сенни Меюлю 87' ), Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери ( Ибраим Мбайе 87' ), Хвича Кварацхелия ( Дезире Дуэ 22' ), Усман Дембеле, Брэдли Баркола ( Гонсалу Рамуш 70' ) Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Малик Тшау, Джозеф Уиллок ( Харви Льюис Барнс 68' ), Льюис Холл, Сандро Тонали, Джейкоб Рэмси, Льюис Майли, Ник Вольтемаде ( Йоан Висса 79' ), Энтони Эланга ( Энтони Гордон 68' ) Жёлтая карточка: Энтони Эланга 20' (Ньюкасл)

Статистика матча 7 Удары в створ 4 10 Удары мимо 3 67 Владение мячом 33 5 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 8 Фолы 8

«ПСЖ», как и чаще всего в сезоне, быстро забрал инициативу. Парижане начали в стиле лучшей версии себя, на огромной скорости и давлением на каждый пас соперника. «Ньюкасл» в первые пятнадцать минут действительно выглядел тактически растерянным не только из-за схемы, англичане никак не могли справиться с темпом, который хозяева навязали. Гол Витиньи стал логичным продолжением — атака через правый фланг, Кварацхелия обыгрывает Дэна Бёрна, отдаёт в центр, и Витинья из зоны перед штрафной находит удар, в котором была и точность, и та самая «лёгкость», когда вратарь уже не успевает сделать шаг.

Витинья globallookpress.com

«Ньюкасл» сравнивает первым ударом в створ

При 1:0 казалось, что дальше «ПСЖ» дожмёт. Дембеле вскоре снова имел момент, передачи между линиями проходили слишком свободно, а Майли в роли вынужденного игрока на фланге обороны сдавал очень неприятный экзамен. Но «Ньюкасл» выжил в этом стартовом урагане и постепенно начал «врастать» в матч. Эдди Хау пошёл на редкий для сезона ход с тройкой центральных, вернул Бёрна после травмы и собрал гибридный рисунок, то 5-2-3 без мяча, то падение в 5-4-1, то попытки играть персонально.

«ПСЖ» — «Ньюкасл» globallookpress.com

И чем дольше держался минимальный счёт, тем сильнее становились те качества, ради которых этот план затевался — рост, скорость в переходах, возможность угрожать стандартами. У «ПСЖ», при всей контролируемости владения, заметно снизилась резкость, а затем по игре ударила ещё и травма Хвичи Кварацхелии в первом тайме. Париж не развалился, но чуть притормозил — ровно настолько, чтобы гости почувствовали шанс.

Счёт «Ньюкасл» сравнял со стандарта, который будто скопирован с типичного гола в АПЛ. Штрафной из центральной зоны, «ПСЖ» ведёт себя неуверенно в штрафной, Маркиньос выносит на Бёрна, тот продлевает — и Джо Уиллок забивает первым ударом в створ. Такой гол всегда звучит чуть громче, чем просто 1:1, потому что он меняет контекст перерыва. «ПСЖ» вроде бы всё делал правильно, но ушёл в раздевалку без преимущества, а «сороки» вдруг поняли, что в Париже могут не только терпеть.

Гол Джо Уиллока globallookpress.com

Вторая половина выглядела совсем иначе и для «ПСЖ», и для «Ньюкасла». Если в начале матча хозяева выигрывали за счёт атлетизма и скорости принятия решений, то после перерыва именно гости смотрелись свежее. Тут совпало сразу несколько факторов: «Ньюкасл» освоился в схеме, Майли перестал «плыть», а общий уровень единоборств стал ближе к английскому темпу, где «ПСЖ» не всегда комфортно, если не включена их фирменная прессинг-машина. «Париж» просел, а причина, похоже, не только в тактике, но и в нагрузках. Сезон после клубного чемпионата мира, большое количество матчей, усталость, и вот уже нет той ярости, с которой команда Луиса Энрике прошлой весной перемалывала соперников.

«Ньюкасл» в эти минуты даже мог уехать из Парижа победителем. У Уиллока был шанс оформить дубль, но эпизод завершился офсайдом. В концовке Харви Барнс сначала упёрся в Матвея Сафонова, а затем промахнулся из позиции, которую принято считать идеальной для нападающего. «ПСЖ» при этом не выглядел командой, которой не хватало моментов. Скорее, это был матч, где качество завершения снова подвело. Усман Дембеле нанёс семь ударов из двадцати пяти командных, забрал на себя около 1,4 ожидаемого гола из 2,58 всего «ПСЖ», но так и не забил. А ещё показательнее другая деталь — у парижан всего один гол с сорока девяти последних ударов из штрафной в Лиге Чемпионов. При таком проценте любой стандарт соперника превращается в угрозу всему матчу.

Усман Дембеле globallookpress.com

Результат не устраивает никого

Турнирно ничья оказалась жестокой для обоих. Вечер начинался с ощущением, что один шаг может оставить команду в 1/8, а закончился тем, что и «ПСЖ», и «Ньюкасл» сыграют дополнительный раунд. Теперь их ждут стыковые матчи, а ещё — лотерея календаря. Сейчас это особенно болезненно, сезон и так перегружен, впереди плотнейшая серия выездов и важные матчи в чемпионатах.

Этот матч так не дал ответа, кто сильнее по игре, но точно стало понятно, кто лучше адаптируется по ходу игры. «ПСЖ» был ярче и мощнее в начале, «Ньюкасл» — зрелее и опаснее во второй половине. И если кому-то эта ничья должна стать тревожным сигналом, то скорее Парижу, потому что чемпион Европы выглядел не страшным, а уязвимым. «Ньюкасл» же уехал с ощущением, что в плей-офф он попал не случайно — и что на следующем этапе может быть не просто участником.