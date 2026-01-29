Этот вечер на стадионе имени Диего Армандо Марадоны изначально не выглядел как лобовой матч на вылет, но именно таковым в итоге и стал. «Наполи» выходил на поле с иллюзией контроля над собственной судьбой и привычным ощущением домашнего преимущества. «Челси» — с грузом неудачных выездов, нестабильности и необходимостью побеждать, чтобы избежать лишнего раунда. Хозяева долго вели матч по своему сценарию, а гости пережидали, терпели и в нужный момент резко добавили.

Результат матча Наполи Неаполь 2:3 Челси Лондон 0:1 Энцо Фернандес 19' пен. 1:1 Антонио Вергара 33' 2:1 Расмус Хёйлунн 43' 2:2 Жоао Педро 61' 2:3 Жоао Педро 82' Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Буонджорно, Жуан Жесус ( Мигель Гутьеррес 67' ), Леонардо Спинаццола ( Сэм Бёкема 82' ), Матиас Оливера, Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Антонио Вергара, Элиф Элмас ( Ромелу Лукаку 82' ), Расмус Хёйлунн Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Рис Джеймс, Мало Гюсто ( Джейми Байно-Гиттенс 59' ), Жоао Педро, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Андрей Сантос ( Трево Чалоба 59' ), Весли Фофана, Педру Нету ( Коул Палмер 46' ), Estevao Жёлтые карточки: Жуан Жесус 17', Элиф Элмас 75' — Весли Фофана 88'

Статистика матча 5 Удары в створ 5 2 Удары мимо 3 46 Владение мячом 54 4 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 14 Фолы 15

Начало встречи не предвещало для «Наполи» катастрофы. Напротив, несмотря на ранний пропущенный мяч с пенальти, команда Конте выглядела живой, собранной и внутренне готовой к длинной игре. Эпизод с рукой Хуана Жезуса и точным ударом Энцо Фернандеса стал скорее неприятной деталью, чем ударом по плану. «Наполи» довольно быстро вернул себе инициативу, причём сделал это не за счёт навала, а через движение и структуру.

Энцо Фернандес globallookpress.com

С первых минут хозяева целенаправленно били по флангам «Челси». Схема гостей с латералями давала ширину в атаке, но в обороне регулярно оставляла разрывы, которыми «Наполи» пользовался методично. Оливейра и Ди Лоренцо активно подключались из глубины, Вергара смещался внутрь, вытягивая опорную зону, а Хёйлунн постоянно играл на грани офсайда, фиксируя на себе внимание центральных защитников. Давление не всегда приводило к ударам, но оно накапливалось.

Гол Вергары стал логичным итогом этого отрезка. Это был индивидуальный эпизод, но случился он после системного превосходства. Свободное пространство в центре, пауза, невнятное движение Фофана в защите — и удар, после которого трибуны ещё мощнее включились в матч. Для «Наполи» это был важный момент ещё и психологически, команда впервые в этом розыгрыше Лиги чемпионов забила с игры, и этот факт чувствовался в каждом следующем розыгрыше мяча.

Антонио Вергара globallookpress.com

«Челси» в эти минуты выглядел уязвимым. Их попытки играть первым номером захлебнулись, а выход из-под давления часто заканчивался потерями или вынужденными передачами назад. Роберт Санчес нервничал, защитная линия реагировала с опозданием, а центр поля проигрывал вторые мячи. Второй гол, забитый Хёйлунном перед перерывом, лишь зафиксировал преимущество «Наполи», который к тому моменту выглядел командой, контролирующей не только счёт, но и эмоциональное состояние игры.

Расмус Хёйлунн globallookpress.com

Глубина «Челси» против усталости «Наполи»

Второй тайм стал проверкой на глубину ресурса, и тут матч начал разворачиваться в другую сторону. Выход Коула Палмера изменил не столько схему, сколько характер владения «Челси». Гости перестали спешить, стали дольше держать мяч и постепенно снижать темп, вынуждая «Наполи» тратить силы на перемещения без мяча. Это было особенно заметно в центре поля, где интенсивность хозяев начала падать уже к часу игры. Для команды Конте это оказалось критично. При всех разговорах о характере и вертикальности, реальность была жёстче. Короткая скамейка и серия травм не позволяли поддерживать высокий прессинг весь матч. «Наполи» всё чаще опускался ниже, оставляя пространство перед штрафной, а попытки контратак становились одиночными и менее синхронными.

Гол Жоау Педру с дистанции стал отражением этого перелома. Он не выглядел случайностью или ударом отчаяния — казалось, это был момент, когда «Челси» наконец получил время и пространство для качественного решения. У «Наполи» уже не хватило плотности, чтобы накрыть удар, а мяч пошёл в правую девятку, Мерет был бессилен.

Жоау Педру празднует гол globallookpress.com

С этого момента игра стала гораздо более нервной для хозяев. Им снова нужно было идти вперёд, снова открываться, но энергии для повторения первого тайма уже не было. Контроль сменился суетой, а попытки ускорить матч приводили к потере баланса. А «Челси» с каждой минутой выглядел всё более уверенно, структура в обороне выровнялась, появилось больше перехватов, а переходы из обороны в атаку стали чище.

Решающий гол вырос из общей логики тайма. Палмер получил свободу между линиями, нашёл момент для вертикальной передачи, а Жоау Педру воспользовался пространством, которое «Наполи» оставил сам, пытаясь спасти матч. Этот эпизод стал приговором не только конкретной игре, но и всей европейской кампании хозяев.

Второй гол Жоау Педру globallookpress.com

«Челси» выдержал, «Наполи» заплатил за пределы своих возможностей

Итоговый счёт зафиксировал не сенсацию, а разницу в возможностях и умении управлять матчем. «Челси» не доминировал, не играл зрелищно на протяжении всех девяноста минут, но сумел перестроиться и использовать глубину состава — то, чего команде так не хватало в предыдущих выездных матчах. Эта победа стала первой на чужом поле в турнире за долгое время и сразу же сняла вопрос о дополнительном раунде.

Для «Наполи» поражение стало болезненным, но закономерным. Команда Конте показала, что способна навязывать игру, давить, переворачивать ход матчей, но снова не выдержала дистанцию всего матча. Травмы, узкая ротация и зависимость от высокого темпа сделали своё дело. Вылет из турнира оказался не следствием одного неудачного вечера, а итогом накопленных компромиссов и упущенных шансов на дистанции всего группового этапа.