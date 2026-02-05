Серебряный и бронзовый призёр чемпионата, обладатель Кубка России Роман Шишкин поговорил с журналистом LiveSport.Ru Олегом Старухиным о лидерах чемпионата России, невостребованности именитых ветеранов и дефиците крайних защитников.

«В этом сезоне фаворит — Краснодар»

— Вы играли в нескольких клубах — «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Крылья Советов». Можете оценить их выступление в первой части сезона?

— Так, как я — воспитанник красно-белых, начнём с этого клуба. К сожалению, в «Спартаке» акцент делается не на футбол, а на постоянные интриги, отставки, эмоции. Отсюда и тренерская чехарда. Это разочаровывает, потому что состав очень приличный, не хуже, чем у конкурентов. Клуб должен быть в тройке призёров и бороться за чемпионство. С нового тренера будут спрашивать за результат с первых же матчей. А это очень непросто.

У «Локомотива» всё стабильно. Галактионов нашёл ключи к ребятам. Воробьёв, Руденко, Бакаев очень гармонично вписались в игру. На уходе Баринова не стал бы делать акцент. Думаю, что в «Локо» найдут достойную замену. Тем более, что Лукас Вера уже подписан. Если зацепятся за «тройку», это будет хороший результат. Потому что, как показывает опыт, для борьбы за чемпионство всё же нужны сильные легионеры, которые тащат команду. Такие как Кордоба, Вендел, Педро, Барко… Нужны фундаментальные точечные приобретения.

С «Краснодаром» всё просто и легко. Команда сохранила чемпионский состав. Статистика Кордобы и Сперцяна показывает, что спад у них не наступил. Считаю, что именно в этом сезоне «Краснодар» — фаворит. Если не будет форс-мажора, то клуб Галицкого заберёт чемпионство и в этом году. В «Крыльях» ситуация иная. Чехарда с тренерами и руководителями, огромный долг. Команда будет бороться за выживание. Хотя при Осинькине и талантливых воспитанниках школы «Чертаново» был очень хороший этап.

Хуан Карлос Карседо globallookpress.com

— Какому из этих клубов симпатизируете больше всего? Судя потому, что недавно играли за ветеранов «Спартака» — красно-белым. Или я ошибаюсь?

— Я являюсь воспитанником «Спартака». С 14 лет в академии. Здесь дебютировал в профессиональном футболе. Отсюда первый раз попал в сборную. Это было незабываемое время! В «Локомотиве» тоже прошли 8 прекрасных лет. Был игроком основного состава. Тоже вызывался в сборную. Поэтому сравнивать некорректно. Душа больше лежит к «Спартаку». Потому что я там — с детства. И очень приятно, что приглашают играть за ветеранов. Но и в «Локомотиве» со многими бывшими футболистами и руководителями общаюсь. Этот клуб в моём сердце тоже останется навсегда.

— Самый неожиданный трансфер этой зимы — переход Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА. Системообразующий игрок основы. Капитан команды. Ветеран, у которого вся карьера прошла в одном клубе. И вдруг — переход в стан прямого конкурента. Как прокомментируете?

— Ни для кого не секрет, что Баринов перешёл не по своей инициативе. Первые шаги в составе «Локомотива» Дима делал при мне. Было видно, что человек он — целеустремлённый, на тренировках работал упорно. Видимо произошло некое недопонимание с руководством. Все нюансы известны только Диме и людям, которые с ним не договорились. Но, если честно, мне жалко видеть такую картину. Человек является воспитанником клуба, капитаном, ему почти 30 лет. Почему бы не подписать контракт и дать провести всю карьеру в одном клубе? Это было бы очень красиво! Но получилась абсолютно нефутбольная история, в которой нет спортивной составляющей. Очень печально.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

— Когда вы выступали в «Локомотиве», там собралась целая диаспора спартаковцев, большинство из которых были выпускниками академии клуба. Самедов, Шишкин, Торбинский, Тарасов, Павлюченко… Почему в «Спартаке», да и в других российских клубах перестали ценить своих воспитанников?

— Да и в мире немного клубов, которые держатся за своих воспитанников. Каждый спартаковец уходил из клуба со специфической историей. У меня одни причины были, у Самедова или Торбинского — другие. Каждый случай — индивидуален. Можно вспомнить Павла Погребняка или Олега Иванова, которым не давали шансов. Хотя при Невио Скале в 2004 году на тренировках Олег был лучшим! Второй Егор Титов! Но доказали всё он и Паша уже в других клубах. И важно заметить, что все вышеперечисленные вами и мной футболисты — хорошие, обученные в спартаковской школе. А это уже говорит, что его футбольный интеллект выше, чем у других игроков. Раньше не было тенденции продавать своих хороших игроков конкурентам во внутреннем чемпионате. Если уезжали из клуба, то только за границу.

— Вы заговорили о спартаковской школе. Чем отличаются воспитанники этой академии?

— Когда я только приехал в Москву в 2001 году, весь тренировочный процесс был заточен под стиль основного состава. Стеночки, забегания, пас под дальнюю ногу… Всё настолько было до автоматизма доведено, что в игре на мяч не смотрел, на автопилоте его обрабатывал. Даже сейчас в ветеранских матчах получаю удовольствие от того, что знаю под какую ногу отдать Тихонову, и в какую зону открыться для паса Титова.

— Другая заметная сделка — обмен Дивеева на Лусиано Гонду между ЦСКА и «Зенитом» . Как вы считаете, какая из сторон здесь в выигрыше или сделка взаимовыгодная?

— У ЦСКА до последнего времени не было хорошего качественного нападающего хотя бы уровня Чалова, не говоря про таких как Вагнер Лав или Думбия. В остальных линиях у армейцев всё стабильно и надёжно. Акинфеев, Обляков, Кисляк… Был удивлён, почему Лусиано так мало провёл матчей за «Зенит». Он же и играл хорошо, и забивал много. Очень разносторонний форвард. Думаю, ЦСКА точечно хотел именно этого футболиста. А вот с чем связан уход Дивеева не знаю. Наверное, контракт более привлекательный в «Зените» предложили. Но в спортивном плане я бы не сказал, что это — крутое повышение. Поэтому считаю, что больше выиграл ЦСКА.

— Переход Сауся из «Балтики» в «Спартак» — усиление столичного клуба?

— Здесь много вопросов. Первый — в команду пришёл новый тренер, и я не думаю, что кандидатуру Сауся согласовывали с Карседо. Второй — Владислав всегда играл латераля при схеме с тремя центральными защитниками. А, если «Спартак» будет играть в обороне в «четвёрку», непонятно его место при такой схеме. И третий — мы очень много видели примеров, когда человек за полсезона выстреливает, его забирает большой клуб и там он теряется из-за недостатка игрового времени и потери тонуса. А место в основном составе Саусю никто не гарантирует. Поэтому единственный рецепт для него — трудолюбие и упорная работа на тренировках. И не раскисать, если будет сидеть в запасе.

«В роли агента себя не вижу»

— Роман, основную часть карьеры вы играли в обороне. И все отмечают, что сегодня защитников уровня игроков вашего поколения среди российских футболистов просто нет. Почему?

— Хороший вопрос. Сам бы его многим задал. Мне кажется, здесь не только защитники, но и всё поколение поменялось. Смотришь, какие игроки были в сборной в 2006-12 годах, и какие — сейчас. Небо и земля! А по крайним защитникам — полный провал. Даже в «Спартаке» на правом крае — Денисов, у которого другое амплуа. Не сравнить с Анюковым, Ещенко, Комбаровыми. Не думаю, что что-то поменялось в тренировочном процессе академий и никто не занимается крайними защитниками. Скорее всего дело в том, что нынешнее поколение стало другим. Они более профессиональны в отношение режима, восстановительных процедур, но по игровым качествам очень сильно отстают.

— Вы играли и тренировались у многих известных специалистов. О ком из них остались наиболее позитивные впечатления?

— В первую очередь позитивные впечатления — о Владимире Григорьевиче Федотове. Он очень сильно повлиял на моё становление как футболиста. Когда был спортивным директором, часто ездил на матчи дубля, в котором я засиделся и искал варианты с арендой, но Федотов сказал: «Подожди. Уйти всегда можешь. Сейчас — работай, и всё будет нормально». А через несколько месяцев Владимир Григорьевич стал и. о главного тренера, и я заиграл в основном составе, дебютировал не только в российском первенстве, но и в Лиге Чемпионов, и в сборной.

Ещё всегда нравился Миодраг Божович, хотя при нём результаты в «Локомотиве» и «Крыльях» хромали. Но его человеческие качества и тренировочный процесс мне нравились. Он никогда ни под кого не прогибался, отстаивал свою точку зрения. И, если ты работаешь на тренировках, обязательно даст шанс. И мои слова подтвердит любой футболист. Хочется вспомнить и Хиддинка с Адвокатом. Гус в футбольном плане давал свободу. Всё было очень гармонично, а плоды такого подхода вы сами видели. Дик тоже давал достойные результаты и в «Зените», и в сборной.

— Когда вы играли в «Краснодаре», могли предположить, что этот клуб станет чемпионом? Чем уже в то время этот клуб отличался от конкурентов?

— Главное отличие то, что Сергей Николаевич Галицкий создал такую инфраструктуру за очень короткий срок. Разговоров было много, но, когда своими глазами увидел в Адыгее базу основного состава с огромными коттеджами и шикарными полями, был поражён. Уровень медицины и подхода к футболистам впечатлял уже тогда. Клуб двигался небольшими шажочками, но перспективы были видны уже в тот момент. Тем более, что начали приглашать сильных футболистов — Смолова, Мамаева, Гранквиста. Не хватало только опыта борьбы за чемпионство, который пришёл с годами.

Кстати, я был в «Краснодаре» в тот момент, когда Мусаев пришёл на место Шалимова. И очень удивился, что человек, который до этого работал только с детьми, очень гармонично зашёл в первую команду. Тогда у меня появилась мысль, что этот специалист может вырасти в большого тренера. Практика показала, что всё к этому идёт.

Мурад Мусаев globallookpress.com

— В вашем послужном списке есть клуб 2-й лиги «Знамя» из Ногинска. Что это была за авантюра? И какой стимул был там выступать?

— Команду содержит друг Рената Янбаева, местный бизнесмен Алексей Орлов. Так как клуб является одним из старейших в стране, у Алексея появилась идея привлекать туда именитых футболистов. Там играли Павлюченко, Самедов, я, Ещенко, Шешуков. Мы должны были делиться опытом с молодыми ребятами, которых в команде большинство, и привлекать болельщиков на матчи. Это было как раз после пандемии, когда возобновить карьеру возрастным футболистам тяжело. А поиграть в одной команде со старыми партнёрами всегда здорово. Плюс там получил свой первый тренерский опыт. Это был приятный период в жизни, когда после высокого уровня окунулся во вторую лигу, попробовал себя в роли наставника и передавал молодым свой опыт.

— Чем сейчас занимаетесь? Никакой информации в интернете не нашёл, кроме того, что пару лет назад были связаны с агентским бизнесом…

— Действительно, были такие попытки, но всё быстро погасло. Себя я в роли агента не вижу. Сами знаете, какая это работа непростая. Хотя многим ребятам помогаю до сих пор, и делаю это безвозмездно. Занимаюсь в основном семьёй, сыном, которому 3 года. Отдыхаю от футбола. Взял творческую паузу. Хотя понятно, что это ненадолго. Поэтому смотрю много матчей. Надеюсь, в скором времени найду в каком-нибудь клубе место, где буду приносить пользу. Возможно, приду к работе с детьми. Эта стезя меня привлекает.

— Как раз очень многие отмечают, что среди детских тренеров очень не хватает авторитетных игроков, которые могли бы передать мальчишкам свой опыт.

— Есть и положительный пример Игоря Денисова. Он, хотя и бывает чересчур эмоционален, говорит верные вещи. Он правильно делает, что озвучивает эту проблему. Очень много людей, включая меня, готовы помочь, но, оказывается не всё так просто. Если появится такая история, то есть чем поделиться, чему научить. И с детьми и юношами это будет проще сделать.

— Невостребованность именитых ветеранов — серьёзная проблема российского футбола?

— Общаюсь со многими бывшими игроками топ-клубов и сборной. Вроде недавно закончили, но нет к ним никакого интереса, нет предложений. Хотя почти у всех есть тренерские лицензии. Думаю, на них нужно обращать внимание, потому что они могут принести реальную пользу. Тренер-легионер приедет, заработает и уедет. А эти ветераны здесь выросли, играли в лучших клубах, выступали на чемпионатах мира и Европы. Кто, как не они должны поднимать российский футбол?