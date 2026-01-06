«Локомотив» не сумел удержать в своих рядах капитана Дмитрия Баринова, чей контракт истекает в июне 2026 года — хавбек перейдёт в ЦСКА. Таким путем в РПЛ может пойти еще целый ряд игроков, которые летом получат статус свободных агентов — о них в своем материале расскажет LiveSport.Ru.

Александр Максименко

27 лет, вратарь, «Спартак», 5 млн евро

Потенциально самый дорогой футболист, который летом 2026 года выйдет на рынок свободных агентов. В сентябре телеграм-каналы сообщали о решении клуба и игрока не продлевать соглашение.

Спортивный директор Франсис Кахигао опроверг этот инсайд анонимных источников, заявив, что в «Спартаке» хотели бы, чтобы 27-летний вратарь надолго остался в клубе. Однако нового контракта красно-белые пока не предложили.

Болельщики москвичей вряд ли расстраиваются, ведь подчас сами призывают найти более надежного вратаря. Ввод мяча ногами, игра на выходе, взаимодействие с защитниками — в числе главных претензий к Максименко. Впрочем, тренер сборной России по вратарям Виталий Кафанов не раз говорил, что именно Александр — один из первых кандидатов на переезд из РПЛ в Европу.

Лукас Фассон

24 года, центральный защитник, «Локомотив», 4 млн евро

Лукас Фассон globallookpress.com

По информации «Чемпионата», «железнодорожники» не намерены терять бразильца и предложили ему 3-летний контракт. Однако официального ответа клуб от стороны игрока не получил. Более того, интерес к футболисту проявляют сразу несколько бразильских клубов: «Васко да Гама», «Флуминенсе», «Сан-Паулу», «Атлетико Паранаэнсе».

Проблемы с соблюдением лимита на легионеров у красно-зеленых нет, а вот возможности на трансферном рынке ограничены. Так что расстаться с молодым защитником в «Локомотиве» не настроены. О желаниях самого Фассона неизвестно — если он не настроен больше оставаться в России, то «железнодорожники» встанут перед дилеммой: либо расстаться с ним сейчас и выручить хоть какие-то деньги, либо сохранить до конца сезона и попытаться решить турнирные задачи.

Олег Рябчук

27 лет, левый защитник, «Спартак», 3 млн евро

Олег Рябчук globallookpress.com

Летом к концу подходит контракт футболиста, которого красно-белые приобрели 3 года назад у «Олимпиакоса» за 6 млн евро. Есть риск, что москвичи снова отпустят игрока бесплатно — по данным журналиста Сергея Егорова, у «Спартака» нет планов на продление сотрудничества.

Не будем забывать, Олег — игрок сборной Молдавии, он занимает лишнюю легионерскую позицию. При этом Рябчук в текущем сезоне, в основном, остается в запасе (в 11 матчах РПЛ из 18), по большей части выступая в Кубке России. К тому же красно-белые на левом фланге обороны нашли опцию в виде Игоря Дмитриева.

Последний шанс на то, чтобы остаться в московском коллективе (если Рябчук этого сам хочет), состоит в новом тренере «Спартака». Придётся завоевывать расположение Карседо на зимних сборах.

Виктор Са

31 год, вингер, «Краснодар», 3 млн евро

Виктор Са vk.com/fckrasnodar

18 попаданий в старт в 18 матчах сезона. Если речь идет не о вратаре, то это — показатель важности для команды игрока. К тому же бразилец стилистически подходит «быкам» и играет важную роль в построении их атак. Однако, как утверждают бразильские СМИ, игрок заинтересован в возвращении на родину, что косвенно сам летом подтвердил в интервью.

Я далеко от дома, мне это доставляет неудобства, но у меня действующий контракт с «Краснодаром». Виктор Са вингер «Краснодара»

Через полгода это препятствие исчезнет, а сейчас футболист может договариваться с будущим клубом. Например, сообщалось о наличии желания подписать вингера у «Коринтианса» и «Гремио». «Краснодару» будет жалко расставаться с таким игроком, но ему в марте исполнится уже 32 года, а летом лимит на легионеров ужесточится — обстоятельства сами подталкивают к уходу Са из клуба.

Мохаммед Мохеби

27 лет, вингер, «Ростов», 2,8 млн евро

Мохаммед Мохеби globallookpress.com

Накануне Нового года телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что «Ростов» не смог договориться с игроком о продлении контракта, срок которого истекает в июне, а потому попытается зимой продать за 1,5 млн евро. Возможно, покупатели на иранца найдутся в Турции.

Агент футболиста рассказал, что они открыты для переговоров с южанами. Но понятное дело, сторона игрока, который летом вместе со сборной Ирана отправится на чемпионат мира, понимая его важность для команды, будет настаивать на своих условиях. Не факт, что «Ростов», испытывающий финансовые проблемы, согласится на них.

Денис Макаров

27 лет, вингер, «Динамо» Москва, 1,8 млн евро

Денис Макаров globallookpress.com

У каждого клуба в истории есть трансферы, за которые болельщики краснеют от стыда. Приобретение бело-голубыми Дениса Макарова у «Рубина» в 2021 г. за 7,5 млн евро как раз является таким. Он мало того на поле не отработал потраченных на него денег, но и скорее всего уйдет из клуба бесплатно.

По крайней мере, агент Алексей Бабырь заявил, что в случае утверждения Ролана Гусева на посту главного тренера, игрок будет искать варианты продолжения карьеры в других командах. По информации СМИ, уже зимой вингер может уйти в аренду в самарские «Крылья Советов».

А пока контракт действует, Макаров, не прекращая общения с другими клубами, но оставаясь динамовцем, поедет на сборы, где будет бороться за место в составе бело-голубых. Что же будет дальше, как сказал агент, покажет время.

Арсен Адамов

26 лет, правый защитник, «Зенит», 1,8 млн евро

Арсен Адамов globallookpress.com

После успешного сезона, который футболист на правах аренды провёл в «Ахмате», грозненцы сделали «Зениту» предложение о полноценном трансфере. Но сам Арсен захотел закрепиться в составе петербуржцев. Тем более для этого были все основания — приобретенный опыт в РПЛ, правильный паспорт, травма Караваева, аренда Волкова и проблемы сине-бело-голубых с покупкой качественного легионера на эту позицию.

Однако реальность оказалось суровой. Адамов в первой части сезона только в трех матчах РПЛ выходил на замену — Мантуан больше устраивал Семака как правый защитник. Дедушка игрока, футбольный функционер Хайдар Алханов допустил, что Арсен покинет «Зенит» уже зимой. Причем цену они себе знают — для перехода рассмотрят команды из топ-8 РПЛ.

Хуан Боселли

26 лет, нападающий, «Пари НН», 1,5 млн евро

Хуан Боселли vk.com/fcparinn

Уругвайца по праву можно назвать главной звездой клуба из Нижнего Новгорода. Боселли прибыл на берега Волги в 2023 г. и с тех пор в 75 матчах РПЛ и Кубка России забил 24 года и отдал 4 голевые передачи.

Естественно, что «Пари НН» хотел бы сохранить забивного форварда у себя. Волжане уже послали свое предложение стороне игрока, но он дал понять, что хочет уйти на повышение в более статусную команду. Так, сейчас идут разговоры о желании «Краснодара» выкупить нападающего этой зимой за 100 млн рублей (1 млн евро).

В таком случае нижегородцам стоит соглашаться на это предложение (тем более, им обещают подвижки по приобретению Кокшарова). Не факт, что за Хуана кто-то предложит больше, а вот «Краснодар» может переключится на другую кандидатуру.

Артем Дзюба

37 лет, нападающий, «Акрон», 1,2 млн евро

Артем Дзюба globallookpress.com

Опытный форвард подходит к межсезонью в неопределенном состоянии уже не первый год. Сначала нужно понять, продолжит ли Артем карьеру или нет. А если да, то какие клубы будут заинтересованы в его услугах и на каких условиях.

Например, прошлым летом у Дзюбы было предложение от «Кайрата». Но он решил остаться на второй год в «Акроне». А мог бы снова поиграть в Лиге чемпионов и выйти на поле против «Реала» с Мбаппе и «Интера» с Мартинесом.

«Акрон» же собирается обсудить дальнейшее сотрудничество с нападающим в конце сезона. Да и сам Артем отложил разговор по этому вопросу. Единственное, что можно сказать с уверенностью: в случае отставки Заура Тедеева Дзюбы в Тольятти не будет.

Кирилл Кравцов

23 года, опорный полузащитник, «Сочи», 1,2 млн евро

Кирилл Кравцов pfcsochi.ru

Воспитанник «Зенита» уже четвёртый год выступает за «Сочи». За это время журналисты несколько раз писали об интересе к опорнику со стороны топ-клубов РПЛ, но трансфера так и не произошло. Кирилл в интервью сам обозначил позицию по возможному переходу.

Глупо приходить в качестве запасного. Нужно приходить в статусе игрока, на которого всерьёз рассчитывают. Кирилл Кравцов опорный полузащитник «Сочи»

Более того, инсайдеры называли Кравцова любимым игроком президента «Сочи» Бориса Ротенберга-старшего. Поэтому можно ожидать продления контракта игрока с южанами. Хотя его здоровье вызывает вопросы: весной перенёс повреждение «крестов», а из-за другой неозвученной травмы досрочно закончил 2025 год.

P. S. В этот список не были включены футболисты, у которых в контракте имеется опция продления на еще один год (например, защитник «Краснодара» Лукас Оласа, полузащитник «Рубина» Далер Кузяев, защитник «Зенита» Вячеслав Караваев). А защитник «Спартака» Даниил Денисов тоже имеет на руках контракт, рассчитанный до июня 2026 г., но по последним данным, близок к тому, чтобы подписать с красно-белыми долгосрочное соглашение.