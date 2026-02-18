Плей-офф Лиги Чемпионов в Монако сначала пошёл по самому худшему для «ПСЖ» сценарию. Но дальше проявилось то, что отличает действующего чемпиона Европы от просто сильной команды. Париж выжил в стартовом кошмаре, справился с незабитым пенальти и потерей Дембеле, но всё равно развернул игру в свою сторону. 3:2 в гостях, при том, что к 25-й минуте казалось, что этот вечер Луис Энрике захочет стереть из памяти.

Результат матча Монако Монако 2:3 ПСЖ Париж 1:0 Фоларин Балогун 1' 2:0 Фоларин Балогун 18' 2:1 Дезире Дуэ 29' 2:2 Ашраф Хакими 41' 2:3 Дезире Дуэ 67' Монако: Филипп Кён, Вандерсон ( Аладжи Бамба 70' ), Джордан Тезе, Ваут Фас, Каю Энрике, Денис Закария, Магнес Аклиуше ( Крепин Дьятта 58' ), Александр Головин, Ламин Камара, Саймон Адингра ( Мамаду Кулибали 70' ), Фоларин Балогун ( Мика Биерет 83' ) ПСЖ: Матвей Сафонов, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Усман Дембеле ( Дезире Дуэ 27' ), Хвича Кварацхелия ( Ли Кан Ин 69' ), Жоау Невеш, Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола ( Гонсалу Рамуш 81' ) Жёлтые карточки: Ваут Фас 21' (Монако), Денис Закария 29' (Монако) Красная карточка: Александр Головин 48' (Монако)

Статистика матча 4 Удары в створ 10 3 Удары мимо 10 20 Владение мячом 80 1 Угловые удары 8 2 Офсайды 2 11 Фолы 4

На табло ещё не успела закончиться первая минута, а ПСЖ уже «горел». Всё началось с неточной диагонали Нуну Мендеша, атака быстро прокатилась по левому флангу, и Фоларин Балоган оказался один в штрафной. Подача Александра Головина, и американец головой отправил мяч в пустые ворота. 1:0 на 55-й секунде.

Фоларин Балоган празднует гол globallookpress.com

Балоган забивает второй, у «ПСЖ» всё идёт не так

Париж после этого забрал мяч и территорию, но «Монако» упорно терпел и ждал второго шанса. Он пришёл на 18-й минуте — и снова сверкнул Балогун. На этот раз форвард оторвался от Маркиньоса, убежал к воротам и переиграл Матвея Сафонова в дуэли. Две явные возможности, два гола, 2:0. А «ПСЖ», тем временем, перевалил за 80 процентов владения в первые полчаса, но выглядел потерянным.

Второй гол Балогана globallookpress.com

Париж всё же нашёл свой момент, Вут Фас сначала проиграл мяч Хвиче Кварацхелии, затем сбил его в штрафной. Пенальти. Витинья не стал исполнять свой фирменный разбег, пробил в левый угол, а Филипп Кён спас «Монако». А затем, как будто не хватало, у Луиса Энрике появилась ещё одна проблема.

Пенальти Витиньи globallookpress.com

Усман Дембеле, который и так подходил к матчу с сомнениями по состоянию ноги, начал прихрамывать и попросил замену уже к середине тайма. На 26-й минуте Луис Энрике снял своего «золотого» нападающего и выпустил Дезире Дуэ. Парадоксально, но именно эта вынужденная замена сдвинула игру. Дуэ не нужно было адаптироваться, он вихрем влетел в матч.

Дуэ создаёт два гола до перерыва, Головин удаляется

На 29-й минуте Дуэ чуть ли не впервые коснулся мяча и сразу оформил гол. Дезире получил мяч в штрафной, решился на удар с левой ноги и блестяще улоил мяч под дальнюю штангу ворот Кёна, 2:1.«ПСЖ», который уже успел натерпеться в первые полчаса, вдруг снова почувствовал в себе мощь чемпиона Европы.

Первый гол Дуэ globallookpress.com

Дуэ каждой следующей атакой начал ломать уверенность монегасков. Он обострял слева, давал качество в последнем действии, а к перерыву Париж уже вернул равенство.

Перед самой паузой Дуэ пробил издали, Кён отбил, но почти не отвёл мяч в сторону от ворот. Ахраф Хакими оказался там, где должен оказываться крайний защитник в больших матчах, и добил. 2:2 к перерыву. Вечер, который начинался для парижан как катастрофа, уже превращался в очередную историю яркого камбека.

Ашраф Хакими globallookpress.com

Если первый тайм был качелями, то второй «Монако» усложнил себе сам. На 48-й минуте Александр Головин влетел шипами в ногу Витинье, изначально арбитр показал жёлтую, но после вмешательства ВАР решение изменили на красную. Очевидно, что Головин пытался просто выставить ногу и закрыть мяч от португальца, но опоздал и попал шипами прямо в голень.«Монако» остался вдесятером, и, кажется, был приговорён жуе тогда. При таком владении и таком качестве позиционной атаки «ПСЖ» получил дополнительный коридор для давления.

Александр Головин уходит с поля globallookpress.com

При этом у хозяев оставались претензии по эпизодам в штрафной «ПСЖ», включая возможную руку Маркиньоса, которую не зафиксировали. Но по общему рисунку второй тайм всё больше превращался в долгую осаду.

Дуэ ставит точку и увозит победу из Монако

ПСЖ методично поджимал и логично нашёл момент в очередной позиционной атаке. Дуэ получил мяч в штрафной и снова хлёстко пробил с левой низом, у Кёна и в этот раз не было шансов. Дубль француза, парижане впервые в матче повели, а игрокам «Монако» оставалось только злиться на самих себя. Даже в меньшинстве «Монако» пытался пугать гостей редкими выпадами, но Париж бы ни за что победу не отдал.

Второй гол Дуэ globallookpress.com

После первых 25 минут «Луи II» выглядел как ловушка для команды Энрике, но Париж выбрался из неё ещё и с преимуществом. И, конечно, с ощущением, что даже без Дембеле у «ПСЖ» нашёлся другой еврокубковый герой.

У монегасков после первого матча плей-офф остаётся парадоксальная гордость и тяжёлые сожаления. Это тот случай, когда слово «могли» будет звучать неделю. Могли закрыть матч раньше, могли дожать на эмоциях, могли не подарить сопернику удаление и пространство. Теперь им нужно ехать в Париж отыгрываться без Головина — и перспективы камбека на «Парк де Пренс» совсем не выглядят обнадёживающе.