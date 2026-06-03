4 июня в 6-м туре группового этапа квалификации Кубка Азии по футболу сыграют Ливан и Йемен. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ливан — Йемен с коэффициентом для ставки за 2.55.
Ливан
Турнирное положение: Ливанцы борются за выход на Кубок Азии. Команда пребывает на 1 месте в своей группе.
При этом Ливан в 5 матчах набрал 13 очков. Команда отличилась 14 забитыми мячами, не пропустив в свои ворота ни разу.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Ливанцы уступили Судану (1:2).
До того команда нанесла поражение Брунею (3:0). Да и поединок с Бутаном завершился яркой викторией (4:0).
В пяти своих последних матчах Ливан добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Состояние команды: Ливанцы нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда до последней коллизии победила три раза подряд.
Причем Ливан исторически сложно противостоит Йемену. В трёх очных поединках команда по разу победила и уступила.
Йемен
Турнирное положение: Йеменцы сражаются за первую строчку. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем Йемен на 2 очка отстаёт от первой позиции. Да и забивает команда в среднем 3 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Йеменцы в серии пенальти уступили Коморским островам.
До того команда уверенно переиграла Бутан (7:1). А вот чуть ранее она надругалась над обороной Брунея (9:0).
При этом Йемен в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 22 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Йеменцы нынче выглядят довольно монолитно. Команда не проигрывает уже полтора года.
При этом Йемен имеет весьма надёжные тылы. Команда в пяти матчах квалификации Кубка Азии пропустила всего один мяч.
Команда уже почти четырнадцать лет не проигрывает Ливану. Да и в двух последних очных поединках она пропустила всего один раз.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Ливан в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.19, а победа оппонента — в скромные 2.98.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.37 и 1.57.
Прогноз: Ливанцы в последних матчах выглядели симпатично, к тому же еще не пропускали в текущей квалификации.
Ставка: Победа Ливана за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.19.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды в среднем забивают 3 мяча за матч
- Ливанцы ещё не пропускали в текущей квалификации
- Ливан до последней коллизии победил 3 раза подряд
- Йемен до последней ничьей выиграл 3 матча кряду
- Йеменцы пропустили всего один мяч в 5 матчах квалификации