Сумеет ли Ливан расправиться с Йеменом?

прогноз на матч квалификации Кубка Азии, ставка за 2.55

4 июня в 6-м туре группового этапа квалификации Кубка Азии по футболу сыграют Ливан и Йемен. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ливан — Йемен с коэффициентом для ставки за 2.55.

Ливан

Турнирное положение: Ливанцы борются за выход на Кубок Азии. Команда пребывает на 1 месте в своей группе.

При этом Ливан в 5 матчах набрал 13 очков. Команда отличилась 14 забитыми мячами, не пропустив в свои ворота ни разу.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Ливанцы уступили Судану (1:2).

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До того команда нанесла поражение Брунею (3:0). Да и поединок с Бутаном завершился яркой викторией (4:0).

В пяти своих последних матчах Ливан добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Ливанцы нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда до последней коллизии победила три раза подряд.

Причем Ливан исторически сложно противостоит Йемену. В трёх очных поединках команда по разу победила и уступила.

Йемен

Турнирное положение: Йеменцы сражаются за первую строчку. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем Йемен на 2 очка отстаёт от первой позиции. Да и забивает команда в среднем 3 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Йеменцы в серии пенальти уступили Коморским островам.

До того команда уверенно переиграла Бутан (7:1). А вот чуть ранее она надругалась над обороной Брунея (9:0).

При этом Йемен в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 22 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Йеменцы нынче выглядят довольно монолитно. Команда не проигрывает уже полтора года.

При этом Йемен имеет весьма надёжные тылы. Команда в пяти матчах квалификации Кубка Азии пропустила всего один мяч.

Команда уже почти четырнадцать лет не проигрывает Ливану. Да и в двух последних очных поединках она пропустила всего один раз.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Ливан в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.19, а победа оппонента — в скромные 2.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.37 и 1.57.

Прогноз: Ливанцы в последних матчах выглядели симпатично, к тому же еще не пропускали в текущей квалификации.

2.55 Победа Ливана Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч Ливан — Йемен принесёт прибыль 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Победа Ливана за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.19 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.19 на матч Ливан — Йемен принесёт чистый выигрыш 2190₽, общая выплата — 3190₽

Ставка: Ничья за 3.19.

Пять причин, почему ставка зайдет