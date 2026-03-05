«Динамо» принимает «Спартак» в первом полуфинале Пути РПЛ. Команды уже трижды пересекались в текущем сезоне, а теперь серия дерби выходит на новую стадию — борьбу за финал «верхней сетки». Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

45+3' «Спартак» отбился после навеса Бителло на ближнюю.

45+3' Угловой заработало «Динамо».

45+2' Миранчук получил жёлтую за то, что толкнул Угальде после свистка.

45+1' Барко вырезал отличный пас на Жедсона, тот убежал от защитника и вышел 1 на 1, но Лунёв вытащил!

45' Добавлено 3 минуты.

45' Джику скинул в центр штрафной с дальней штанги, там только игроки «Динамо».

44' Рубенс срубил Угальде на своей половине поля, жёлтая карточка.

42' Бителло с левой пробил из-за штрафной, прямо в руки Максименко пришёл мяч.

41' Осипенко протащил мяч к центру поля, но наткнулся на фол Маркиньоса.

40' Снова на газоне Нгамалё, но поднимается вингер «Динамо» — сможет продолжить игру.

38' Бителло протащил мяч по правому флангу и прострелил к ближней штанге, Максименко перевёл мяч на угловой.

37' Лунёв забрал мяч на выходе после навеса Маркиньоса.

37' Касерес сбил Угальде у бровки, штрафной подаст «Спартак».

35' Саусь с правого фланга прострелил в центр штрафной — Осипенко не дал пробить Маркиньосу.

34' Нгамалё навесил на ближнюю с правого фланга, Джику опередил Тюкавина и перехватил пас.

32' Снова хитрый пас низом со штрафного давал Барко, но Угальде поздно стартовал и не успел к мячу.

32' Штрафной заработал Угальде, метров 30 до ворот.

30' ГООООООООЛ! Сравнивает счёт «Спартак»! Зобнин навесил на дальнюю штангу, а Угальде головой уложил мяч в сетку с отскоком от газона. 1:1!

29' Маркиньос сильно прострелил с левого фланга, Нгамалё выбил мяч из штрафной.

27' Нгамалё отдал передачу на ход Скопинцеву, у того не получилось убежать от Денисова, удар накрыл защитник «Спартака».

26' Барко низом отдал со штрафного на Угальде, тот пробил с левой — Лунёв на месте.

25' Рубенс сбил Маркиньоса на левом фланге, штрафной подаст «Спартак».

23' Кутицкий и Умяров жёстко столкнулись на половине поля «Динамо», жёлтую карточку получил Наиль.

22' Тюкавин получил жёлтую карточку, локтем попал по лицу Джику в борбе за мяч.

21' Снова неудачно Максименко отдал передачу из штрафной – мяч ушёл в аут.

20' Лунёв забрал мяч после навеса Барко в штрафную.

19' Скопинцев получил жёлтую карточку.

19' Угловой заработал «Спартак».

17' Бителло мог убегать в контратаку с центра поля, но Джику блестяще сыграл в подкате и выбил мяч, который был в воздухе.

16' Нгамалё рухнул на газон после отбора Денисова, не может подняться Муми.

15' Снова Миранчук бил по воротам после скидки Нгамалё, защитник накрыл удар.

14' Максименко ошибся с пасом при выходе из обороны, Миранчук с левой пробил из-за штрафной – мяч ушёл на угловой.

13' Одного из помощников Ролана Гусева арбитр удалил за излишние эмоции, а гол всё-таки не засчитан!

12' ВАР включается, перепроверяют момент.

10' «Динамо» забило второй, но тут же арбитр отменил гол! Осипенко затолкал мяч в сетку после рикошета, но был зафиксирован офсайд.

09' Денисов нарушил правила на своём фланге, штрафной подаст «Динамо».

08' Осипенко выбил мяч в аут после заброса Литвинова.

06' ГООООООЛ! «Динамо» выходит вперёд! Бителло убежал в контратаку по левому флангу после паса Миранчука, прострелил на дальнюю штангу, а Нгамалё замкнул! 1:0, быстрый гол в дерби!

04' Касерес навесил с правого фланга, мяч перелетел всех игроков в штрафной.

03' Жедсон оказался в офсайде в момент заброса из глубины.

01' «Спартак» начал с центра, поехали!

До матча

20:45 Вот такой перфоманс появился на трибуне болельщиков «Динамо»:

Перфоманс болельщиков «Динамо»

20:45 Команды на поле! Считанные минуты до старта дерби!

«Динамо» — «Спартак»

20:40 Около нуля градусов без осадков сегодня в Москве, «ВТБ Арена» готова к дерби!

«ВТБ Арена» перед матчем LiveSport.Ru

20:30 Стартовые составы команд:

«Динамо»: Лунёв, Скопинцев, Касерес, Дэвид, Осипенко, Рубенс, Бителло, Кутицкий, Миранчук, Нгамалё, Тюкавин.

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Джику, Денисов, Зобнин, Умяров, Жедсон Фернандеш, Барко, Саусь, Маркиньос, Угальде.

Саусь и Маркиньос на разминке

20:20 Команды разминаются на поле «ВТБ Арены», менее получаса до дерби!

«ВТБ Арена» перед матчем LiveSport.Ru

20:10 Обслуживать встречу будет Иван Абросимов, которому будут помогать судьи на линии Кирилл Большаков и Максим Белокур. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Павел Шадыханов и Анатолий Жабченко.

«Динамо»

Команда Ролана Гусева вернулась после зимней паузы уверенной победой: «бело-голубые» разгромили «Крылья Советов» — 4:0. Константин Тюкавин и Муми Нгамалё отметились результативными действиями, Антон Миранчук забил свой первый гол за «Динамо» и заработал пенальти, а Ярослав Гладышев отличился впервые в сезоне. Этот результат позволил команде подняться на восьмое место в РПЛ и вернуть хоть какую-то уверенность после смазанной концовки прошлого года.

В Кубке России «Динамо» прошло непростой путь. На групповом этапе команда одержала три победы и потерпела три поражения, заняв второе место. В четвертьфинале по Пути РПЛ москвичи выбили «Зенит»: выиграли в Санкт-Петербурге 3:1, а в ответной встрече уступили 0:1, но всё равно вышли в полуфинал.

Перед дерби у «Динамо» есть кадровые проблемы. Основной опорный полузащитник и капитан Даниил Фомин пропустит матч из-за дисквалификации, как и защитник Николас Маричаль. Эти потери особенно чувствительны на фоне того, что Луис Чавес и Дмитрий Александров ещё не полностью восстановились.

«Спартак»

«Спартак» тоже начал вторую часть сезона с победы — на выезде был обыгран «Сочи» со счётом 3:2. Команда Хуана Карлоса Карседо провела мощный первый тайм и открыла счёт с пенальти , а после перерыва забили Маркиньос и Пабло Солари. Для нового тренера это стало успешным стартом — он стал первым наставником «Спартака» за восемь лет, выигравшим дебютный матч.

В Кубке России «красно-белые» заняли первое место в своей группе: четыре победы, одно поражение и ещё одно поражение в серии пенальти. В четвертьфинале команда прошла «Локомотив», выиграв оба матча — 3:1 и 3:2. Теперь перед Карседо стоит задача вывести клуб в финал турнира, так как реальной борьбы за золото РПЛ не предвидится.

Однако перед дерби состав «Спартака» тоже не будет оптимальным. Лучший бомбардир команды Пабло Солари пропустит встречу из-за перебора жёлтых карточек, при этом левый защитник Игорь Дмитриев должен вернуться в состав после дисквалификации. Возможна и небольшая ротация — тренерский штаб должен учитывать короткий промежуток между матчами, тем более игра с «Сочи» была перенесена на день вперёд и прошла на выезде, что оставило меньше времени на восстановление.

Очные встречи

В текущем сезоне команды уже дважды сыграли в чемпионате и оба раза вничью — 2:2 и 1:1. В целом история противостояния насчитывает 222 матча: 87 побед у «Спартака», 59 у «Динамо» и 76 ничьих. В Кубке России преимущество также на стороне «красно-белых»: в 11 встречах они выиграли семь раз, тогда как «Динамо» — четыре.