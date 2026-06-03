5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Чехия и Гватемала. Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Чехия — Гватемала с коэффициентом для ставки за 2.50.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ДзенеПодписаться+

Чехия

Турнирное положение: Чехи сумели квалифицироваться на Мундиаль.  Команда заняла 2 место в своей отборочной группе.

При этом Чехия в 8 матчах отбора набрала 16 очков.  Команда на 6 очков отстала от триумфаторов группы хорватов.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  Чехи переиграли Косово (2:1).

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До того команда в серии пенальти одолела датчан.  Да и поединок с Ирландией принёс успех в футбольной лотерее.

В пяти своих последних матчах Чехия добыла 3 победы.  В этих поединках команда забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Чехи нынче преуспевают в плане результатов.  Команда не уступила в 5 последних поединках.

Причем Чехия нынче несколько прибавила.  Да и забивает команда в среднем фактически два мяча за матч.

Гватемала

Турнирное положение: Гватемальцы не вышли на чемпионат мира.  Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Гватемала на один пункт отстала от второй позиции.  Да и забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Гватемальцы были разгромлены Алжиром (0:7).

До того команда уступила канадцам (0:1).  А вот чуть ранее она уверенно расправилась с Суринамом (3:1).

При этом Гватемала в 5 своих последних поединках добыла 2 победы.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Гватемальцы нынче выглядят не лучшим образом.  Команда уступила два раза кряду.

При этом Гватемала имеет не столь надёжные тылы.  Команда в отборочном турнире пропустила 7 мячей в шести сыгранных поединках.

Команде крайне натужно даются поединки с крепкими оппонентами.  Да и в двух своих последних поединках она пропустила 8 мячей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Чехия в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53.  Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: Чехия явно способна поднатореть в плане реализации, да и гватемальцам голы даются натужно.

2.50Фора Чехии -1.5Ставка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.50 на матч Чехия — Гватемала  принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Фора Чехии -1.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.05Тотал больше 2.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.05 на матч Чехия — Гватемала  принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.05.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Гватемала не забила ни разу в двух своих последних матчах
  • Чехи имеют в своём составе качественных атакующих исполнителей
  • Чехия не уступила в 5 своих последних поединках
  • Гватемала уступила в 2 своих последних матчах
  • Чехи забивают в среднем фактически 2 мяча за матч