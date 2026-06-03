5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Чехия и Гватемала. Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Чехия — Гватемала с коэффициентом для ставки за 2.50.
Чехия
Турнирное положение: Чехи сумели квалифицироваться на Мундиаль. Команда заняла 2 место в своей отборочной группе.
При этом Чехия в 8 матчах отбора набрала 16 очков. Команда на 6 очков отстала от триумфаторов группы хорватов.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Чехи переиграли Косово (2:1).
До того команда в серии пенальти одолела датчан. Да и поединок с Ирландией принёс успех в футбольной лотерее.
В пяти своих последних матчах Чехия добыла 3 победы. В этих поединках команда забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: Чехи нынче преуспевают в плане результатов. Команда не уступила в 5 последних поединках.
Причем Чехия нынче несколько прибавила. Да и забивает команда в среднем фактически два мяча за матч.
Гватемала
Турнирное положение: Гватемальцы не вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Гватемала на один пункт отстала от второй позиции. Да и забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Гватемальцы были разгромлены Алжиром (0:7).
До того команда уступила канадцам (0:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с Суринамом (3:1).
При этом Гватемала в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Гватемальцы нынче выглядят не лучшим образом. Команда уступила два раза кряду.
При этом Гватемала имеет не столь надёжные тылы. Команда в отборочном турнире пропустила 7 мячей в шести сыгранных поединках.
Команде крайне натужно даются поединки с крепкими оппонентами. Да и в двух своих последних поединках она пропустила 8 мячей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Чехия в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.
Прогноз: Чехия явно способна поднатореть в плане реализации, да и гватемальцам голы даются натужно.
Ставка: Фора Чехии -1.5 за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.05.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Гватемала не забила ни разу в двух своих последних матчах
- Чехи имеют в своём составе качественных атакующих исполнителей
- Чехия не уступила в 5 своих последних поединках
- Гватемала уступила в 2 своих последних матчах
- Чехи забивают в среднем фактически 2 мяча за матч