прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.32

5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Мексика и Сербия. Начало игры — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Мексика — Сербия с коэффициентом для ставки за 2.32.

Мексика

Турнирное положение: Мексиканцы автоматически квалифицировались на Мундиаль. Команда является одной из трёх стран-хозяек турнира.

При этом Мексика не знает горечи поражений уже полгода. А вот в двух своих последних матчах команда победила.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мексиканцы переиграли Австралию (1:0).

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До того команда уверенно одолела Гану (2:0). А вот поединок с Бельгией завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах Мексика добыла 3 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота один.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Мексиканцы нынче вполне преуспевают в плане результатов. Да и состав команды по именам выглядит симпатично.

Причем Мексика лишь однажды противостояла Сербии. Пятнадцать лет назад команда переиграла соперника со счётом 2:0.

Сербия

Турнирное положение: Сербы не вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Сербия на один пункт отстала от второй позиции. Да и забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Сербы были биты Кабо-Верде (0:3).

До того команда переиграла Саудовскую Аравию (2:1). А вот чуть ранее она вчистую уступила Испании (0:3).

При этом Сербия в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Сербы нынче выглядят не столь монолитно. Команда чередует успешные поединки с откровенно провальными.

При этом Сербия имеет не столь надёжные тылы. Команда в отборочном турнире пропустила 10 мячей в восьми сыгранных поединках.

Команде достаточно натужно даются поединки с крепкими оппонентами. Да и в плане реализации у сербов всё не столь позитивно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Мексика в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.63, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.03 и 1.90.

Прогноз: Мексика явно способна поднатореть в плане реализации, да и сербам недостаёт пресловутой монолитности.

2.32 Фора Мексики -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Мексика — Сербия принесёт прибыль 1320₽, общая выплата — 2320₽

Ставка: Фора Мексики -1.5 за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.03 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Мексика — Сербия принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.03.

Пять причин, почему ставка зайдет