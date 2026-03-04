прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.24

5 марта в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Тоттенхэм — Кристал Пэлас с коэффициентом для ставки за 1.96.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 баллов за 28 встреч при разнице мячей 38:43.

Последние матчи: предыдущий поединок «Тоттенхэм» провел неудачно, потерпев поражение от «Фулхэма» (1:2).

До того команда проиграла «Арсеналу» (1:4) и «Ньюкаслу» (1:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы — Бетанкур, Брегваль, Дэвис, Кудус, Кулусевски, Мэддисон, Одобер, Удоджи; дисквалифицирован — Ромеро.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Тоттенхэм» ужасно проводит текущий календарный год в АПЛ, так ни разу не выиграв в 2026-м году.

Помимо переполненного лазарета, у команды также сменился тренер — Игор Тудор пришел вместо Томаса Франка, но пока это никаких дивидендов не принесло «шпорам».

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Орлы» занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков за 28 туров при разнице мячей 30:34.

Последние матчи: предыдущий поединок «Пэлас» провела не лучшим образом, потерпев поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в АПЛ.

До того команда обыграла «Зриньски» (2:0) в Лиге конференций и «Вулверхэмптон» (2:0) в АПЛ.

Не сыграют: травмированы — Лакруа, Матета, Лерма, Нкетиа.

Состояние команды: «Пэлас» крайне нестабильно проводит текущую кампанию и игра на два фронта очень сильно сказывается на результатах команды.

Если в Лиге конференций команда смогла без проблем пробиться в 1/8 финала турнира, то в АПЛ команду может ожидать борьба за выживание.

Статистика для ставок

«Кристал Пэлас» забивает в последних десяти матчах подряд

«Тоттенхэм» не может одержать победу в последних десяти матчах АПЛ

Последний матч между командами завершился победой «шпор» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «горожан» ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.40, а победа «Кристал Пэлас» — в 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно близкими коэффициентами — 1.78 и 1.96 соответственно.

Прогноз: явного фаворита в этой встрече нет, обе команды имеют определенные трудности и вряд ли это лондонское дерби порадует обилием голов.

1.96 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.96.

Прогноз: альтернативный прогноз, что в этом матче победитель не будет выявлен

3.40 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» принесёт чистый выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Ничья за 3.40