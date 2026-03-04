5 марта в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Тоттенхэм — Кристал Пэлас с коэффициентом для ставки за 1.96.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Шпоры» занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 баллов за 28 встреч при разнице мячей 38:43.
Последние матчи: предыдущий поединок «Тоттенхэм» провел неудачно, потерпев поражение от «Фулхэма» (1:2).
До того команда проиграла «Арсеналу» (1:4) и «Ньюкаслу» (1:2).
Не сыграют: травмированы — Бетанкур, Брегваль, Дэвис, Кудус, Кулусевски, Мэддисон, Одобер, Удоджи; дисквалифицирован — Ромеро.
Состояние команды: «Тоттенхэм» ужасно проводит текущий календарный год в АПЛ, так ни разу не выиграв в 2026-м году.
Помимо переполненного лазарета, у команды также сменился тренер — Игор Тудор пришел вместо Томаса Франка, но пока это никаких дивидендов не принесло «шпорам».
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: «Орлы» занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков за 28 туров при разнице мячей 30:34.
Последние матчи: предыдущий поединок «Пэлас» провела не лучшим образом, потерпев поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в АПЛ.
До того команда обыграла «Зриньски» (2:0) в Лиге конференций и «Вулверхэмптон» (2:0) в АПЛ.
Не сыграют: травмированы — Лакруа, Матета, Лерма, Нкетиа.
Состояние команды: «Пэлас» крайне нестабильно проводит текущую кампанию и игра на два фронта очень сильно сказывается на результатах команды.
Если в Лиге конференций команда смогла без проблем пробиться в 1/8 финала турнира, то в АПЛ команду может ожидать борьба за выживание.
Статистика для ставок
- «Кристал Пэлас» забивает в последних десяти матчах подряд
- «Тоттенхэм» не может одержать победу в последних десяти матчах АПЛ
- Последний матч между командами завершился победой «шпор» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «горожан» ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.40, а победа «Кристал Пэлас» — в 3.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно близкими коэффициентами — 1.78 и 1.96 соответственно.
Прогноз: явного фаворита в этой встрече нет, обе команды имеют определенные трудности и вряд ли это лондонское дерби порадует обилием голов.
Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.96.
Прогноз: альтернативный прогноз, что в этом матче победитель не будет выявлен
Ставка: Ничья за 3.40