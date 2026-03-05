В четверг, 5 марта, «Тоттенхэм» примет «Кристал Пэлас» в рамках 29-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

13' Не сможет продолжить встречу Муньос, готовится замена у «Пэлас».

12' Прострел Камады в штрафную «Тоттенхэма» перехватил руками вратарь хозяев Викарио.

11' Подачу Гессана в штрафную «Тоттенхэма» прервал Жоау Пальинья.

10' Подача со штрафного «Пэлас» к воротам «Тоттенхэма» в исполнении Уортона, полузащитник хозяев Сарр выбил мяч подальше.

08' Медицинская помощь оказывается полузащитнику «Кристал Пэлас» Даниэлю Муньосу на кромке поля.

07' Желтая карточка показана Соузе, сбил он рвущегося по флангу «Пэлас» Даниэля Муньоса.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 1 Удары мимо 0 13 Владение мячом 87 3 Фолы 0

07' В спокойном темпе начинается игра.

06' Папе Сарр пробил из пределов штрафной «Пэлас», мяч мимо ворот гостей пролетел.

04' Повреждение у Матиса Теля, но смог самостоятельно подняться с газона нападающий «Тоттенхэма».

03' Футболисты «Пэлас» контролируют мяч на своей половине поля.

01' Адам Уортон добивал из пределов штрафной «Тоттенхэма», сумел среагировать вратарь хозяев Гульельмо Викарио.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Кристал Пэлас».

До матча

22:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнётся!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, вмещающем 62 850 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Эндрю Мэдли.

Стартовые составы команд

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, ван де Вен, Дансо, Соуза, Коло Муани, Пальинья, Грей, Папе Матар Сарр, Тель, Соланке.

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Риад, Уортон, Канво, Исмаила Сарр, Муньос, Митчелл, Камада, Гессан, Ларсен.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 баллов за 28 встреч при разнице мячей 38:43. Предыдущий поединок «Тоттенхэм» провел неудачно, потерпев поражение от «Фулхэма» (1:2). До того команда проиграла «Арсеналу» (1:4) и «Ньюкаслу» (1:2).

«Тоттенхэм» ужасно проводит текущий календарный год в АПЛ, так ни разу не выиграв в 2026-м году. Помимо переполненного лазарета, у команды также сменился тренер — Игор Тудор пришел вместо Томаса Франка, но пока это никаких дивидендов не принесло «шпорам». Травмированы — Бетанкур, Брегваль, Дэвис, Кудус, Кулусевски, Мэддисон, Одобер, Удоджи; дисквалифицирован — Ромеро.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков за 28 туров при разнице мячей 30:34. Предыдущий поединок «Пэлас» провела не лучшим образом, потерпев поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в АПЛ. До того команда обыграла «Зриньски» (2:0) в Лиге конференций и «Вулверхэмптон» (2:0) в АПЛ.

«Пэлас» крайне нестабильно проводит текущую кампанию и игра на два фронта очень сильно сказывается на результатах команды. Если в Лиге конференций команда смогла без проблем пробиться в 1/8 финала турнира, то в АПЛ команду может ожидать борьба за выживание. Травмированы — Лакруа, Матета, Лерма, Нкетиа.

Личные встречи

Последний матч между командами в рамках АПЛ завершился победой «шпор» в декабре 2025-го со счетом 0:1. За всю историю команды сыграли между собой 62 матча, в 34 играх победил «Тоттенхэм», в 13 «Кристал Пэлас», оставшиеся 15 матчей завершились вничью.

