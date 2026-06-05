прогноз на товарищеский матч, ставка за 1.90

6 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Румыния и Уэльс. Начало игры — в 20:45 мск.

Румыния

Турнирное положение: Румынская сборная не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира и заняла третье место в группе H.

За шесть матчей команда заработала 13 очков при четырех победах, трех поражениях и одном поединке вничью.

Последние матчи: В последнем матче Румыния в рамках товарищеского поединка смогла сыграть вничью против Грузии, завершив встречу со счетом 1:1.

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Ранее команда проиграла Словакии со счетом 0:2 и уступила Турции с минимальным счетом 0:1, а также была разгромлена сборная Сан-Марино в рамках отбора к ЧМ со счетом 7:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Румынская сборная в последних пяти матчах потерпела три поражения, один матч вничью и одна победа. Отметим, что команда пропустила мячи в каждом из этих поединков.

Уэльс

Турнирное положение: Уэльс смог занять вторую строчку в группе J, набрав за шесть матчей 16 очков при пяти победах, одном поединке вничью и два поражения, пропустив в лидеры Бельгию.

Последние матчи В матче полуфинала квалификации Уэльс проиграл Турции со счетом 0:1 и упустил возможность побороться за выход на чемпионат мира.

После этого матча Уэльс провел товарищеские матчи против сборной Северной Ирландии и Ганы, завершив оба поединка со счетом 1:1.

Состояние команды: Уэльс имел все шансы стать лидером группы в квалификации чемпионата мира, однако команда показала отличный футбол, забив за восемь матчей 21 гол и пропустив 11 мячей в свои.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение Румынии с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.20, а победа Уэльса — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.24 и 1.59.

Прогноз: Сыграем на ожидании тотала больше 2,5 мячей в матче. Это основная ставка.

2.24 ТБ 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч Румыния — Уэльс позволит вывести на карту выигрыш 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.24.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании ничейного результата в поединке.

3.20 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч Румыния — Уэльс позволит вывести на карту выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Ничья в матче за 3.20.