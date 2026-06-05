6 июня в рамках товарищеского матча сыграют Бельгия и Тунис. Начало встречи — в 16:00 мск.
Бельгия
Перед матчем: Бельгийцы провели удачно квалификацию на ЧМ-2026, заняв первое место в своей отборочной группе.
Команде не пришлось проходить сквозь сито плей-офф, что позволило «красным дьяволам» начать подготовку к чемпионату мира через товарищеские встречи.
Последние матчи: В предыдущем матче бельгийцы без особых проблем обыграли в гостевой товарищеской игре хорватов — 2:0.
В марте-апреле бельгийцы провели «товарняки» неплохо — сначала были обыграны в результативной игре американцы (5:2), а затем подопечные Руди Гарсии разошлись миром с мексиканцами (1:1).
Состояние команды: Команда Руди Гарсии подходит к чемпионату мира с отсутствием баланса между опытом и молодостью — в коллективе есть как проверенные бойцы, так и «салаги».
«Красных дьяволов» не принято считать фаворитами грядущего турнира, но европейцы вполне способны преподнести как приятные, так и не очень сюрпризы футбольному обществу.
Тунис
Перед матчем: «Орлы Карфагена» прошли квалификацию на ЧМ-2026, заняв первое место в своей отборочной группе.
Команда на рубеже 2025-2026 годов принимала участие в Кубке африканских наций, но вылетела уже на стадии 1/8 финала турнира.
Последние матчи: В предыдущей встрече тунисцы минимально уступили австрийцам.
В марте команда хорошо провела товарищеские встречи, в которых была обыграна сборная Гаити (1:0), а также зафиксирована нулевая ничья с канадцами.
Состояние команды: Сборная Туниса с 2018 года стабильно попадает на мировые первенства, но по-прежнему не может выйти в плей-офф турнира.
Команда по-прежнему считается крепкой и одной из стабильных на африканском континенте, но для чемпионатов мира пока мало что из себя представляет.
Статистика для ставок
- Тунис не забивал в двух последних матчах
- Бельгия не проигрывала в двенадцати последних играх
- Преимущество в личных встречах за бельгийцами — две победы и одна ничья
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Бельгию безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.40, а победа Туниса — в 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с недалеко идущими друг за другом коэффициентами — 1.78 и 1.96.
Прогноз: В последнем матче перед мундиалем бельгийцы захотят порадовать своих фанатов победой, а проблемы в атаке «орлов Карфагена» может в этом помочь.
Ставка: Сухая победа Бельгии за 1.94.
Прогноз: Несмотря на явного фаворита встречи, игра вряд ли получится результативной.
Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.96.