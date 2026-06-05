прогноз на товарищеский матч участников ЧМ-2026, ставка за 1.94

6 июня в рамках товарищеского матча сыграют Бельгия и Тунис. Начало встречи — в 16:00 мск.

Бельгия

Перед матчем: Бельгийцы провели удачно квалификацию на ЧМ-2026, заняв первое место в своей отборочной группе.

Команде не пришлось проходить сквозь сито плей-офф, что позволило «красным дьяволам» начать подготовку к чемпионату мира через товарищеские встречи.

Последние матчи: В предыдущем матче бельгийцы без особых проблем обыграли в гостевой товарищеской игре хорватов — 2:0.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В марте-апреле бельгийцы провели «товарняки» неплохо — сначала были обыграны в результативной игре американцы (5:2), а затем подопечные Руди Гарсии разошлись миром с мексиканцами (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда Руди Гарсии подходит к чемпионату мира с отсутствием баланса между опытом и молодостью — в коллективе есть как проверенные бойцы, так и «салаги».

«Красных дьяволов» не принято считать фаворитами грядущего турнира, но европейцы вполне способны преподнести как приятные, так и не очень сюрпризы футбольному обществу.

Тунис

Перед матчем: «Орлы Карфагена» прошли квалификацию на ЧМ-2026, заняв первое место в своей отборочной группе.

Команда на рубеже 2025-2026 годов принимала участие в Кубке африканских наций, но вылетела уже на стадии 1/8 финала турнира.

Последние матчи: В предыдущей встрече тунисцы минимально уступили австрийцам.

В марте команда хорошо провела товарищеские встречи, в которых была обыграна сборная Гаити (1:0), а также зафиксирована нулевая ничья с канадцами.

Состояние команды: Сборная Туниса с 2018 года стабильно попадает на мировые первенства, но по-прежнему не может выйти в плей-офф турнира.

Команда по-прежнему считается крепкой и одной из стабильных на африканском континенте, но для чемпионатов мира пока мало что из себя представляет.

Статистика для ставок

Тунис не забивал в двух последних матчах

Бельгия не проигрывала в двенадцати последних играх

Преимущество в личных встречах за бельгийцами — две победы и одна ничья

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Бельгию безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.40, а победа Туниса — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с недалеко идущими друг за другом коэффициентами — 1.78 и 1.96.

Прогноз: В последнем матче перед мундиалем бельгийцы захотят порадовать своих фанатов победой, а проблемы в атаке «орлов Карфагена» может в этом помочь.

1.94 Сухая победа Бельгии Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Бельгия — Тунис позволит вывести на карту выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: Сухая победа Бельгии за 1.94.

Прогноз: Несмотря на явного фаворита встречи, игра вряд ли получится результативной.

1.96 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Бельгия — Тунис принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.96.