6 июня в 1/2 финала Балтийского кубка по футболу сыграют Литва и Латвия. Начало игры — в 16:00 мск.
Литва
Турнирное положение: Литовцы не сумели квалифицироваться на Мундиаль. Команда заняла 5 место в своей отборочной группе.
При этом Литва набрала всего 3 очка в 8 поединках. Команда отличилась лишь 6 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Литовцы уступили Грузии (0:2).
До того команда по всем статьям переиграла Молдову (2:0). А вот поединок с Нидерландами завершился коллизией (0:4).
В пяти своих последних матчах Литва добыла одну викторию. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: Литовцы привычно скромны в плане результатов. Команда побеждает по большим праздникам.
Причем Литва уже пять лет не проигрывает латвийцам. Да и подбор игроков у команды по именам выглядит вполне пристойно.
Латвия
Турнирное положение: Латвийцы не вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Латвия на 9 очков отстала от второй позиции. Да и забивает команда в среднем меньше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Латвийцы минимально одолели Гибралтар.
До того команда нанесла поражение тому же сопернику (1:0). А вот чуть ранее она была бита крепкими сербами (1:2).
При этом Латвия в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Латвийцы нынче пребывают на психологическом подъёме. Команда победила 2 раза кряду.
При этом Латвия имеет сложности с надёжностью тылов. Команда в отборочном турнире в среднем пропускала 2 мяча за матч.
Команде крайне натужно даются матчи с более или менее крепкими оппонентами. Да и в последнем очном поединке двухлетней давности она уступила литовцам (0:2).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Литва в этом матче выглядит предпочтительнее. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.
Прогноз: Литва потенциально способна поднатореть в плане реализации, тогда как латвийцам голы даются с заметной натугой.
Ставка: Победа Литвы за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.70.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Латвия в среднем пропускает 2 мяча за матч
- Литовцы имеют в своём составе довольно качественных атакующих исполнителей
- Литва в родных стенах уже 23 года не проигрывает латвийцам
- Латвия уже 5 лет не обыгрывает литовцев
- Обе команды забивают в среднем реже гола за матч