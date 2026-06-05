прогноз на полуфинал Балтийского кубка, ставка за 2.20

6 июня в 1/2 финала Балтийского кубка по футболу сыграют Литва и Латвия. Начало игры — в 16:00 мск.

Литва

Турнирное положение: Литовцы не сумели квалифицироваться на Мундиаль. Команда заняла 5 место в своей отборочной группе.

При этом Литва набрала всего 3 очка в 8 поединках. Команда отличилась лишь 6 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Литовцы уступили Грузии (0:2).

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До того команда по всем статьям переиграла Молдову (2:0). А вот поединок с Нидерландами завершился коллизией (0:4).

В пяти своих последних матчах Литва добыла одну викторию. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.

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Состояние команды: Литовцы привычно скромны в плане результатов. Команда побеждает по большим праздникам.

Причем Литва уже пять лет не проигрывает латвийцам. Да и подбор игроков у команды по именам выглядит вполне пристойно.

Латвия

Турнирное положение: Латвийцы не вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Латвия на 9 очков отстала от второй позиции. Да и забивает команда в среднем меньше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Латвийцы минимально одолели Гибралтар.

До того команда нанесла поражение тому же сопернику (1:0). А вот чуть ранее она была бита крепкими сербами (1:2).

При этом Латвия в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Латвийцы нынче пребывают на психологическом подъёме. Команда победила 2 раза кряду.

При этом Латвия имеет сложности с надёжностью тылов. Команда в отборочном турнире в среднем пропускала 2 мяча за матч.

Команде крайне натужно даются матчи с более или менее крепкими оппонентами. Да и в последнем очном поединке двухлетней давности она уступила литовцам (0:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Литва в этом матче выглядит предпочтительнее. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

Прогноз: Литва потенциально способна поднатореть в плане реализации, тогда как латвийцам голы даются с заметной натугой.

2.20 Победа Литвы Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Литва — Латвия позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа Литвы за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.70 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч Литва — Латвия принесёт чистый выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.70.

Пять причин, почему ставка зайдет