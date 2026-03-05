Матчи на «Сент-Джеймс Парк» редко проходят спокойно, но этот получился особенно хаотичным — именно в таком футболе команда Эдди Хау чувствует себя лучше всего. «Ньюкасл» почти весь второй тайм играл вдесятером, но всё равно сумел вырвать победу у «Манчестер Юнайтед». Победный гол на последних минутах забил вышедший со скамейки Уилл Осула, а для Майкла Каррика это поражение стало первым в Премьер-лиге с тех пор, как он возглавил клуб.

Результат матча Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер 1:0 Энтони Гордон 45+6' пен. 1:1 Каземиро 45+9' 2:1 Уильям Осула 90' Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Киран Триппьер, Малик Тшау, Дэниел Бёрн, Льюис Холл, Джейкоб Рэмси, Сандро Тонали ( Свен Ботман 90' ), Харви Льюис Барнс ( Джозеф Уиллок 46' ), Жоэлинтон, Энтони Эланга ( Джейкоб Мёрфи 84' ), Энтони Гордон ( Уильям Осула 85' ) Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Люк Шоу ( Мануэль Угарте 61' ), Лени Йоро, Гарри Магуайр, Нуссайр Мазрауи ( Тирелл Маласиа 85' ), Бруну Фернандеш, Кобби Майну ( Амад Диалло 76' ), Каземиро ( Диогу Далот 61' ), Беньямин Шешко, Матеус Кунья, Брайан Мбемо ( Джошуа Зиркзее 77' ) Жёлтые карточки: Джейкоб Рэмси 26', Жоэлинтон 38', Киран Триппьер 80' — Брайан Мбемо 37', Люк Шоу 39', Нуссайр Мазрауи 64' Красная карточка: Джейкоб Рэмси 45+1' (Ньюкасл)

Статистика матча 5 Удары в створ 5 6 Удары мимо 4 45 Владение мячом 55 2 Угловые удары 4 15 Фолы 16

«Юнайтед» под руководством Каррика набрал 19 очков из 21 возможного и выглядел командой, которая уверенно движется к зоне Лиги Чемпионов. В стартовом составе гостей оказались сразу несколько игроков, которыми летом интересовался «Ньюкасл» — Матеус Кунья, Брайан Мбёмо и Беньямин Шешко. Но именно хозяева начали матч активнее. Команда Хау с первых минут постаралась задать высокий темп, пытаясь забыть о болезненном поражении от «Эвертона» в предыдущем туре. Сандро Тонали уверенно управлял игрой в центре поля, Льюис Холл активно подключался по левому флангу, а Харви Барнс несколько раз угрожал воротам ударами издалека.

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«Юнайтед» постепенно адаптировался к этому давлению. В центре поля трио Каземиро — Бруну Фернандеш — Кобби Майну стало чаще контролировать мяч, а сами гости начали действовать спокойнее и увереннее. Тем не менее, опасности у обоих ворот до середины тайма было немного. Первый по-настоящему яркий момент создал Майну, его мощный удар из-за штрафной Рамсдейл с трудом перевёл на угловой. Чуть позже английский голкипер снова спас хозяев, отбив удар Куньи.

Казалось, первый тайм так и закончится без голов, но концовка превратилась в настоящий хаос. Сначала произошёл эпизод, который надолго разозлил весь стадион. Джейкоб Рэмзи получил вторую жёлтую карточку за симуляцию, когда пытался заработать пенальти в борьбе с Ламменсом. Решение судьи Питера Бэнкса выглядело спорным, и полузащитник «Ньюкасла» долго не мог даже поверить в удаление. Что-то в стиле Джона Кордобы из «Краснодара».

Джейкоб Рэмзи спорит с арбитром globallookpress.com

Однако уже через пару минут хозяева всё-таки получили свой пенальти! Бруну Фернандеш задел колено Энтони Гордона в штрафной, и судья указал на точку. Сам пострадавший подошёл к мячу и пробил максимально уверенно — прямо по центру, между ног вратаря. Это был уже 15-й гол Гордона в сезоне, а стадион разрывало от радости.

Гол Гордона globallookpress.com

Но преимущество «Ньюкасла» продержалось недолго. Судья добавил к первому тайму почти десять минут, что ещё больше разозлило трибуны, но только потому, что они не знали, что будет дальше. Бруну Фернандеш подал штрафной, а Каземиро выиграл борьбу на ближней штанге и отправил мяч в сетку. Так команды ушли на перерыв при счёте 1:1, хотя событий в последние минуты тайма хватило на полноценную нарезку хайлайтов.

Каземиро globallookpress.com

«Ньюкасл» уверенно играет в меньшинстве, Осула забивает шедевр

После перерыва логика подсказывала, что «Манчестер Юнайтед» должен перехватить инициативу. Команда имела численное преимущество и проводила последние недели на хорошем уровне, но на поле всё выглядело иначе. Эдди Хау перестроил игру, чтобы компенсировать удаление Рэмзи, он усилил центр поля, выпустив Джо Уиллока вместо Барнса. «Ньюкасл» стал играть прямолинейнее и чаще отправлять мяч вперёд, заставляя гостей действовать длинными передачами и бороться за подборы.

На удивление, именно хозяева выглядели более опасной командой. Энтони Гордон имел отличный шанс снова вывести «сорок» вперёд после передачи на дальнюю штангу, но не попал по воротам. «Юнайтед» владел мячом больше, но это владение не приносило ничего конкретного. Бруну Фернандеш пытался дирижировать атаками, однако партнёры не всегда понимали его идеи. Особенно выпадали из игры Мбёмо и Кунья, которые почти не получали мяч в опасных позициях.

Майкл Каррик globallookpress.com

При этом на трибунах всё сильнее ощущалась нервозность. Болельщики «Ньюкасла» продолжали недовольно реагировать на решения арбитра, но команда на поле сохраняла дисциплину и не давала сопернику использовать лишнего игрока. Когда матч уже катился к ничьей, Эдди Хау решил рискнуть. На поле вышел Уильям Осула, который в этом сезоне почти не получал шансов и не забивал с сентября. Решение выглядело неожиданным — у тренера были и более статусные варианты, но именно этот ход стал ключевым.

На последних минутах датский нападающий получил мяч ещё на своей половине поля, ускорился, удержал мяч у боковой линии, ушёл от опеки и продолжил рывок к штрафной. Затем резко сместился в центр, обыграл защитника и мощно пробил в дальний угол с левой ноги. Мяч по идеальной траектории влетел в сетку, а «Сент-Джеймс Парк» ликовал. Победный гол в такой игре, да ещё и настоящий сольный шедевр!

Гол Уильяма Осулы globallookpress.com

Первая осечка Каррика и важная победа «Ньюкасла»

Финальные минуты «Юнайтед» провёл в отчаянных попытках спасти матч, но организованная оборона хозяев больше не дала серьёзных шансов. Для «Ньюкасла» эта победа особенно важна. Команда прервала неприятную домашнюю серию поражений и доказала, что способна бороться даже с соперником на его пике формы. Большую роль сыграли решения тренера: возвращение Аарона Рамсдейла в ворота и ставка на Осулу в концовке оказались полностью оправданными.

Для «Манчестер Юнайтед» этот матч стал первым серьёзным ударом по серии успешных результатов при Каррике. Команда долгое время выглядела уверенно и собирала очки, но на «Сент-Джеймс Парк» в идеальных условиях «дьяволы» всё-таки оступились. В турнирной таблице «Юнайтед» остаётся в зоне Лиги Чемпионов, однако поражение оставляет вопросы. Если команда Каррика действительно хочет закрепиться в тройке, не набирать очков в большинстве просто недопустимо.