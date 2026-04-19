Команда Майкла Каррика приехала в Лондон с кадровыми проблемами в обороне и вполне реальным риском ещё сильнее осложнить себе концовку сезона после поражения от «Лидса». Вместо этого «Юнайтед» выиграл 1:0, отбился, дотерпел и сделал огромный шаг к возвращению в Лигу чемпионов. «Челси» потерпел четвёртое подряд поражение в Премьер-лиге и снова очень неуверенно выглядел у штрафной соперника. Болельщики до игры протестовали против владельцев, по ходу матча раздражение только нарастало, а после финального свистка «Стэмфорд Бридж» проводил своих свистом.

Результат матча Челси Лондон 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер 0:1 Матеус Кунья 43' Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто ( Трево Чалоба 81' ), Йоррел Хато, Марк Кукурелья, Весли Фофана ( Джош Ачимпонг 81' ), Энцо Фернандес ( Ромео Лавиа 88' ), Мойсес Кайседо, Коул Палмер, Педру Нету, Лиам Дилап, Estevao Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Люк Шоу, Эйден Хевен, Нуссайр Мазрауи, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Кобби Майну, Каземиро, Беньямин Шешко ( Амад Диалло 80' ), Матеус Кунья ( Мэйсон Маунт 81' ), Брайан Мбемо ( Джошуа Зиркзее 87' ) Жёлтые карточки: Йоррел Хато 39' — Матеус Кунья 25', Мэйсон Маунт 90+1', Кобби Майну 90+4'

Статистика матча 3 Удары в створ 1 5 Удары мимо 1 60 Владение мячом 41 7 Угловые удары 1 2 Офсайды 0 12 Фолы 13

На первых минутах можно было подумать, что у хозяев достаточно большие шансы нанести «дьяволам» второе поражение в АПЛ подряд. «Челси» нагружал правую сторону через Эстевао, а Энцо Фернандес с возвращением в состав добавил команде ритма и передач между линиями. Делап тоже старался цепляться за мячи и навязывать борьбу молодой и экспериментальной обороне гостей.

Но довольно быстро матч снова упёрся в главный вопрос нынешнего «Челси»: а кто вообще должен превращать это давление в голы? Одни и те же эпизоды повторялись почти весь вечер, хозяева доходили до опасных зон и вынуждали соперника нервничать, но затем либо не хватало последнего касания, либо решение принималось слишком поздно. Эстевао пробил рядом со штангой, Делап забил из офсайда, позже попал в перекладину, Фофана тоже проверил каркас, а в целом всё это сложилось в очередной матч, где «Челси» так и не нашёл пути к воротам.

Это особенно болезненно смотрелось на фоне проблем соперника. У «Юнайтед» в центре обороны играли Нуссаир Мазрауи, для которого эта роль всё-таки не профильная, и 19-летний Эйден Хевен. В теории именно сюда «Челси» должен был бить постоянно и жёстко, на практике он лишь временами тревожил эту пару, а затем начал вязнуть в собственной неточности.

Один момент Фернандеша решил игру, и в этом весь нынешний «Юнайтед»

У этой команды Каррика далеко не всегда есть стройная игра на протяжении всех девяноста минут, но у неё есть Бруну Фернандеш — и это меняет почти всё. Пока «Челси» тратил хорошие отрезки на поиски себя в финальной трети, «Юнайтед» терпел и ждал эпизода, в котором лидер снова сделает разницу.

Так и случилось ближе к перерыву. В моменте с голом очень многое сказало не только качество передачи, но и то, насколько неубедительно сработала оборона хозяев. Алехандро Гарначо, вышедший вместо травмированного Эстевао и сразу попавший под свист бывших болельщиков, слишком мягко сыграл против Фернандеша. Португалец спокойно ушёл в нужное пространство, прострелил в центр, защитники не доиграли, а Матеус Кунья сориентировался хладнокровно и пробил в угол.

Это был не тот матч, где «Юнайтед» много создавал, но одной точной атаки могло хватить для результата. Фернандеш оформил очередной голевой пас и подтвердил, что именно он остаётся главным организатором этой команды. Когда у «Юнайтед» нет цельности, Бруну придаёт команде яркости хотя бы в отдельных эпизодах, а в апреле такие они часто стоят очень дорого.

Экспериментальная оборона «Юнайтед» выстояла

Если смотреть на турнирную важность матча, то победу гостей в первую очередь обеспечило то, что они не развалились в самой уязвимой зоне. После удаления Мартинеса в предыдущем туре, дисквалификации Магуайра и отсутствия Йоро у Каррика почти не было пространства для манёвра. Пришлось собирать защитную линию из того, что осталось, и ждать, выдержит ли она давление.

В итоге, не без нервов и дрожи в начале, всё-таки выдержала. Хевен поначалу ошибался в позиционировании и временами играл чересчур резко, однако по ходу матча освоился и начал действовать смелее. Мазрауи дал линии нужное спокойствие с мячом и в отборе, а ещё огромный объём работы проделал Каземиро. В конце матча он уже буквально цементировал пространство перед штрафной, выигрывал подборы, снимал верх и праздновал финальный свисток так, будто это была победа в кубковом полуфинале. По значению для сезона она была не так уж далека от этого.

Конечно, «Челси» был очень вялым, но и «Юнайтед» после 1:0 не просто сел слишком глубоко и молился на удачу. Он довольно грамотно сушил игру и в целом провёл концовку с пониманием цены результата. Да, пару раз мяч мог залететь в сетку, когда каркас был на стороне гостей. Но в этом матче всё же главным было то, что «Юнайтед» сумел навязать сопернику неудобную игру.

У «Челси» кризис, «Юнайтед» делает ставку на прагматизм

Для команды Лиама Росеньора самым тревожным остаётся ощущение повторяемости. «Челси» снова не был безнадёжен по игре и был близок к голу, но снова ничего из этого не выжал. Четыре подряд поражения без единого забитого мяча — системный обвал уверенности. Когда к этому добавляются травмы и протесты трибун, клуб испытывает невероятное давление изнутри.

«Манчестер Юнайтед» не показал выдающийся футбол, но ему и не нужно было этого делать. В такой момент сезона важнее было уверенно сыграть в защите, воспользоваться своим шансом и не подарить гол сопернику. Всё это команда Каррика блестяще исполнила.

В итоге получилась победа, которая будет значить намного больше, чем качество игры. «Юнайтед» укрепился в борьбе за Лигу чемпионов, а «Челси» продолжает катиться вниз, всё чаще думая о том, как бы не провалиться ещё глубже.