Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Команда Майкла Каррика приехала в Лондон с кадровыми проблемами в обороне и вполне реальным риском ещё сильнее осложнить себе концовку сезона после поражения от «Лидса». Вместо этого «Юнайтед» выиграл 1:0, отбился, дотерпел и сделал огромный шаг к возвращению в Лигу чемпионов. «Челси» потерпел четвёртое подряд поражение в Премьер-лиге и снова очень неуверенно выглядел у штрафной соперника. Болельщики до игры протестовали против владельцев, по ходу матча раздражение только нарастало, а после финального свистка «Стэмфорд Бридж» проводил своих свистом.

Результат матча

ЧелсиЛондонЧелси0:1Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМанчестер
0:1 Матеус Кунья 43'
Челси:  Роберт Санчес,  Мало Гюсто (Трево Чалоба 81'),  Йоррел Хато,  Марк Кукурелья,  Весли Фофана (Джош Ачимпонг 81'),  Энцо Фернандес (Ромео Лавиа 88'),  Мойсес Кайседо,  Коул Палмер,  Педру Нету,  Лиам Дилап,  Estevao
Манчестер Юнайтед:  Сенне Ламменс,  Люк Шоу,  Эйден Хевен,  Нуссайр Мазрауи,  Диогу Далот,  Бруну Фернандеш,  Кобби Майну,  Каземиро,  Беньямин Шешко (Амад Диалло 80'),  Матеус Кунья (Мэйсон Маунт 81'),  Брайан Мбемо (Джошуа Зиркзее 87')
Жёлтые карточки:  Йоррел Хато 39'  —  Матеус Кунья 25',  Мэйсон Маунт 90+1',  Кобби Майну 90+4'

На первых минутах можно было подумать, что у хозяев достаточно большие шансы нанести «дьяволам» второе поражение в АПЛ подряд.  «Челси» нагружал правую сторону через Эстевао, а Энцо Фернандес с возвращением в состав добавил команде ритма и передач между линиями.  Делап тоже старался цепляться за мячи и навязывать борьбу молодой и экспериментальной обороне гостей.

Но довольно быстро матч снова упёрся в главный вопрос нынешнего «Челси»: а кто вообще должен превращать это давление в голы?  Одни и те же эпизоды повторялись почти весь вечер, хозяева доходили до опасных зон и вынуждали соперника нервничать, но затем либо не хватало последнего касания, либо решение принималось слишком поздно.  Эстевао пробил рядом со штангой, Делап забил из офсайда, позже попал в перекладину, Фофана тоже проверил каркас, а в целом всё это сложилось в очередной матч, где «Челси» так и не нашёл пути к воротам.

Это особенно болезненно смотрелось на фоне проблем соперника.  У «Юнайтед» в центре обороны играли Нуссаир Мазрауи, для которого эта роль всё-таки не профильная, и 19-летний Эйден Хевен.  В теории именно сюда «Челси» должен был бить постоянно и жёстко, на практике он лишь временами тревожил эту пару, а затем начал вязнуть в собственной неточности.

Один момент Фернандеша решил игру, и в этом весь нынешний «Юнайтед»

У этой команды Каррика далеко не всегда есть стройная игра на протяжении всех девяноста минут, но у неё есть Бруну Фернандеш — и это меняет почти всё.  Пока «Челси» тратил хорошие отрезки на поиски себя в финальной трети, «Юнайтед» терпел и ждал эпизода, в котором лидер снова сделает разницу.

Так и случилось ближе к перерыву.  В моменте с голом очень многое сказало не только качество передачи, но и то, насколько неубедительно сработала оборона хозяев.  Алехандро Гарначо, вышедший вместо травмированного Эстевао и сразу попавший под свист бывших болельщиков, слишком мягко сыграл против Фернандеша.  Португалец спокойно ушёл в нужное пространство, прострелил в центр, защитники не доиграли, а Матеус Кунья сориентировался хладнокровно и пробил в угол.

Это был не тот матч, где «Юнайтед» много создавал, но одной точной атаки могло хватить для результата.  Фернандеш оформил очередной голевой пас и подтвердил, что именно он остаётся главным организатором этой команды.  Когда у «Юнайтед» нет цельности, Бруну придаёт команде яркости хотя бы в отдельных эпизодах, а в апреле такие они часто стоят очень дорого.

Экспериментальная оборона «Юнайтед» выстояла

Если смотреть на турнирную важность матча, то победу гостей в первую очередь обеспечило то, что они не развалились в самой уязвимой зоне.  После удаления Мартинеса в предыдущем туре, дисквалификации Магуайра и отсутствия Йоро у Каррика почти не было пространства для манёвра.  Пришлось собирать защитную линию из того, что осталось, и ждать, выдержит ли она давление.

В итоге, не без нервов и дрожи в начале, всё-таки выдержала.  Хевен поначалу ошибался в позиционировании и временами играл чересчур резко, однако по ходу матча освоился и начал действовать смелее.  Мазрауи дал линии нужное спокойствие с мячом и в отборе, а ещё огромный объём работы проделал Каземиро.  В конце матча он уже буквально цементировал пространство перед штрафной, выигрывал подборы, снимал верх и праздновал финальный свисток так, будто это была победа в кубковом полуфинале.  По значению для сезона она была не так уж далека от этого.

Конечно, «Челси» был очень вялым, но и «Юнайтед» после 1:0 не просто сел слишком глубоко и молился на удачу.  Он довольно грамотно сушил игру и в целом провёл концовку с пониманием цены результата.  Да, пару раз мяч мог залететь в сетку, когда каркас был на стороне гостей.  Но в этом матче всё же главным было то, что «Юнайтед» сумел навязать сопернику неудобную игру.

У «Челси» кризис, «Юнайтед» делает ставку на прагматизм

Для команды Лиама Росеньора самым тревожным остаётся ощущение повторяемости.  «Челси» снова не был безнадёжен по игре и был близок к голу, но снова ничего из этого не выжал.  Четыре подряд поражения без единого забитого мяча — системный обвал уверенности.  Когда к этому добавляются травмы и протесты трибун, клуб испытывает невероятное давление изнутри.

«Манчестер Юнайтед» не показал выдающийся футбол, но ему и не нужно было этого делать.  В такой момент сезона важнее было уверенно сыграть в защите, воспользоваться своим шансом и не подарить гол сопернику.  Всё это команда Каррика блестяще исполнила.

Календарь и таблица АПЛ

В итоге получилась победа, которая будет значить намного больше, чем качество игры.  «Юнайтед» укрепился в борьбе за Лигу чемпионов, а «Челси» продолжает катиться вниз, всё чаще думая о том, как бы не провалиться ещё глубже.