В субботу, 18 апреля, «Челси» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 33-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

«Челси»

Команда из Лондона продолжает активную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов на следующий сезон. Пока что «синие» идут только шестыми в турнирной таблице АПЛ, имея на своем счету 48 очков. Лондонцы в этом сезоне смогли забить 53 мяча, а пропустили на 12 меньше. В прошлых турах «аристократы» проиграли «Манчестер Сити» (0:3), «Эвертону» (0:3) и «Ньюкаслу» (0:1). Также лондонский коллектив разбил «Порт Вэйл» (7:0) в Кубке Англии и уступил «ПСЖ» (2:5, 0:3) в Лиге чемпионов.

У подопечных Лиама Росеньора сейчас крайне неудачная серия игр и если «Челси» хочет попасть в зону Лиги чемпионов, то команде надо побеждать. Сейчас команда отстает на четыре очка от пятого места и на семь баллов — от третьего. Также «Челси» сыграет против «Лидса» в полуфинале Кубка Англии, поэтому команда вполне может завершить сезон с трофеем. У «пенсионеров» травмированы Леви Колвилл, Трево Чалоба, Рис Джеймс и Джейми Байноу-Гиттенс.

«Манчестер Юнайтед»

Команда из Манчестера пока что чувствует себя спокойно в плане борьбы за место в зоне Лиги чемпионов. Сейчас «манкунианцы» идут третьими в табеле о рангах, имея в своем активе 55 очков. У манчестерского коллектива неплохая разница забитых и пропущенных мячей после 32 туров — 57:45. В последних турах «красные дьяволы» неожиданно проиграли «Лидсу» (1:2) и сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2). До этого же манчестерцы выиграли у «Астон Виллы» (3:1), но уступили «Ньюкаслу» (1:2).

Задачей «Манчестер Юнайтед» является во что бы то ни стало попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Пока что отрыв от шестого места составляет семь очков, но расслабляться подопечным Майкла Каррика еще рано, потому что последние результаты не внушают оптимизма. Если «Манчестер Юнайтед» так и останется третьим, то сезон точно не будет провальным, поскольку прогресс на лицо. Это и является целью команды. Дисквалифицирован Лисандро Мартинес, травмированы Маттейс Де Лигт и Патрик Доргу.

Личные встречи

В последнем очном поединке команд «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» со счетом 2:1. За всю историю команды сыграли между собой 198 матчей, в 81 игре победил «Манчестер Юнайтед», в 56 «Челси», оставшийся 61 матч завершился вничью.

