прогноз на матч английской Премьер-лиги, ставка за 2.35

18 апреля в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед с коэффициентом для ставки за 2.35.

«Челси»

Турнирное положение: команда из Лондона продолжает активную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов на следующий сезон.

Пока что «синие» идут только шестыми в турнирной таблице АПЛ, имея на своем счету 48 очков.

Лондонцы в этом сезоне смогли забить 53 мяча, а пропустили на 12 меньше.

Последние матчи: в прошлых турах «аристократы» проиграли «Манчестер Сити» (0:3), «Эвертону» (0:3) и «Ньюкаслу» (0:1).

Также лондонский коллектив разбил «Порт Вэйл» (7:0) в Кубке Англии и уступил «ПСЖ» (2:5, 0:3) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: у «пенсионеров» травмированы Леви Колвилл, Трево Чалоба, Рис Джеймс и Джейми Байноу-Гиттенс.

Состояние команды: у подопечных Лиама Росеньора сейчас крайне неудачная серия игр и если «Челси» хочет попасть в зону Лиги чемпионов, то команде надо побеждать. Сейчас команда отстает на четыре очка от пятого места и на семь баллов — от третьего.

Также «Челси» сыграет против «Лидса» в полуфинале Кубка Англии, поэтому команда вполне может завершить сезон с трофеем.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: команда из Манчестера пока что чувствует себя спокойно в плане борьбы за место в зоне Лиги чемпионов.

Сейчас «манкунианцы» идут третьими в табеле о рангах, имея в своем активе 55 очков.

У манчестерского коллектива неплохая разница забитых и пропущенных мячей после 32 туров — 57:45.

Последние матчи: в последних турах «красные дьяволы» неожиданно проиграли «Лидсу» (1:2) и сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2).

До этого же манчестерцы выиграли у «Астон Виллы» (3:1), но уступили «Ньюкаслу» (1:2).

Не сыграют: дисквалифицирован Лисандро Мартинес, травмированы Маттейс Де Лигт и Патрик Доргу.

Состояние команды: задачей «Манчестер Юнайтед» является во что бы то ни стало попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Пока что отрыв от шестого места составляет семь очков, но расслабляться подопечным Майкла Каррика еще рано, потому что последние результаты не внушают оптимизма.

Если «Манчестер Юнайтед» так и останется третьим, то сезон точно не будет провальным, поскольку прогресс на лицо. Это и является целью команды.

Статистика для ставок

«Челси» проиграл 5 из последних 6 матчей

«Манчестер Юнайтед» выиграл 1 из последних 4 матчей

В последнем очном поединке команд «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» является совсем небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.55, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.35.

Прогноз: обе команды не в лучшей форме, но будут играть на победу, поэтому ждем много голов.

Прогноз: команды вполне могут сыграть вничью — большой разницы между ними нет.

