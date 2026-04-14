Для «Манчестер Юнайтед» этот матч был возможностью спокойно вернуться в ритм после длинной паузы и укрепить позиции в борьбе за Лигу чемпионов. Вместо этого «Лидс» выиграл на «Олд Траффорд» впервые в чемпионате с 1981 года и по делу наказал хозяев за провальный первый тайм и нервозность в обороне. Окончательно вечер для хозяев испортило удаление Лисандро Мартинеса, который после просмотра ВАР получил красную карточку за то, что дёрнул Доминика Калверта-Льюина за волосы. «Юнайтед» потом всё же ожил, сократил отставание и даже устроил навал в концовке, но полноценного камбэка не случилось.

Главное впечатление от стартового отрезка — «Лидс» вообще не выглядел командой, которая приехала в Манчестер терпеть. У «Юнайтед» с первых минут возникли огромные проблемы с темпом и качеством игры без мяча. Уже в дебюте после потери Угарте гости провели быструю атаку, и только Сенне Ламменс спас хозяев после удара Калверта-Льюина почти в упор.

Очень скоро предупреждение превратилось в гол. Джейден Богл спокойно прошёл по правому флангу, подал в штрафную, а после скидки Лени Йоро мяч дошёл до Окафора — швейцарец среагировал мгновенно и точно пробил первым касанием. Весь первый тайм после этого «Лидс» действовал проще и острее, а оборона хозяев постоянно проигрывала эпизоды на подборах.

Второй мяч тоже не был случайностью. В одной из затяжных атак «Юнайтед» снова не смог расчистить штрафную, мяч отскочил к Окафору, и он ударом из-за пределов штрафной пробил в тот же дальний угол. Да, там был рикошет от Йоро, но по содержанию эпизода это всё равно был гол, который «Лидс» заслужил. Более того, к перерыву счёт вполне мог быть и крупнее: Калверт-Льюин упустил ещё несколько хороших моментов, а Мартинес в одном из эпизодов вообще спас хозяев на линии ворот после удара Ао Танаки.

«Юнайтед» в эти 45 минут выглядел разбалансированно. Угарте долго входил в матч, Бруну Фернандеш вынужден был опускаться слишком глубоко, а решения впереди постоянно запаздывали. Шешко и Амад временами пытались что-то создать, но целостной игры у хозяев не было. После 24-дневной паузы команда Каррика вышла сырой и почти сразу попала под давление соперника, который оказался гораздо лучше готов к борьбе.

Окафор выдал лучший матч за «Лидс», защита «Юнайтед» рассыпалась

Ноа Окафор в этот вечер проявил себя игроком, который способен решать матчи на таком уровне. Он забил два мяча, постоянно был полезен в продвижении, грамотно выбирал моменты для рывков и вообще выглядел одним из самых зрелых игроков на поле. Особенно важно, что оба его гола пришлись на тот отрезок, когда «Лидс» был лучше и обязан был превращать преимущество в счёт.

Но хороший матч Окафора неразрывно связан с тем, насколько плохо выглядела оборона хозяев. Без Магуайра, который отбывал дисквалификацию, у линии защиты не хватало жёсткости и организации. Калверт-Льюин почти весь вечер чувствовал себя в силовой борьбе слишком свободно, Йоро было тяжело, а Мартинес проводил первый матч после травмы, выглядел нервно и временами слишком эмоциональным.

Особенно неприятно для «Юнайтед» то, что проблемы не ограничивались только защитниками, потому что средняя линия тоже не контролировала игру так, как должна была. Угарте много работал, даже блокировал опасный удар Эронсона, но общая картина всё равно была в пользу «Лидса». Команда Фарке острее выбегала вперёд и при этом лучше понимала, когда нужно включать давление, а когда можно взять паузу.

«Юнайтед» проснулся в меньшинстве, но для камбэка этого не хватило

Самый спорный эпизод матча случился на 56-й минуте. В борьбе за позицию Калверт-Льюин сначала сам активно работал локтями, а затем Мартинес в ответ потянул его за волосы, точнее за собранный хвост. Сначала судья не показал красную, но после вмешательства ВАР и просмотра повтора всё же удалил защитника «Юнайтед» за чересчур агрессивное поведение.

С точки зрения трактовки такие эпизоды сейчас почти автоматически ведут к красной карточке. После нескольких громких историй в последние годы судей последовательно ориентируют на то, что любой очевидный захват за волосы — это удаление. Внутри самого матча решение вызвало бешеное раздражение у хозяев и у Майкла Каррика, который после игры назвал его шокирующим. Эмоции понять можно, тем более что в эпизодах до этого «Лидс» тоже действовал на грани. Но факт в том, что Мартинес дал арбитру повод, а в нынешних реалиях за безрассудство не прощают.

При этом списывать поражение только на удаление было бы слишком удобно для «Юнайтед». К моменту красной команда уже проигрывала 0:2 и могла гореть крупнее. Проблемы начались задолго до этого, и карточка Мартинеса лишь обострила ситуацию, в которой хозяева не контролировали матч.

Парадоксально, но именно после удаления хозяева наконец-то почувствовали определённую срочность в атаке. «Юнайтед» упростил игру, стал чаще доставлять мяч в штрафную с флангов и довольно быстро сократил разницу. Всё получилось в уже хорошо знакомом стиле: Бруну Фернандеш подал, а Каземиро забил головой.

После этого «Лидс» впервые за долгое время по-настоящему почувствовал давление соперника. Каземиро временами опускался глубже, затем снова шёл в штрафную, а хозяева стали искать спасение через навесы и вторые мячи. Шешко дважды был близок к голу, один раз отлично спас Дарлоу, в другом эпизоде Калверт-Льюин вынес мяч буквально с линии ворот. В самой концовке напряжение у ворот гостей было уже перманентным, но до второго гола дело не дошло. И всё-таки есть поводы похвалить работу Майкла Каррика и его команды. Потому что после чудовищного первого тайма команда всё же могла зацепиться хотя бы за ничью, но чуть-чуть не хватило качества и хладнокровия.

Для «Лидса» эта победа может изменить траекторию всей концовки сезона. Шесть очков отрыва от зоны вылета за шесть туров до конца — это очень серьёзный задел. Для «Юнайтед» всё не так драматично в турнирном смысле, но сам матч оставил слишком много тревожных выводов. Команда Каррика снова показала, как многое завязано на Бруну и как быстро может