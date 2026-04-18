19 апреля в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Арсенал». Начало игры — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал с коэффициентом для ставки за 1.84.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очка за 31 встречу при разнице мячей 63:28.
Последние матчи: предыдущий поединок «Ман Сити» провел удачно, разгромив «Челси» (3:0) в АПЛ.
До того команда обыграла «Ливерпуль» (4:0) в Кубке Англии и «Арсенал» (2:0) в Кубке Английской лиги.
Не сыграют: травмированы — Рубен Диаш, Гвардиол, Стоунз.
Состояние команды: Команда Хосепа Гвардиолы после победы в Кубке английской лиги обрела некоторую уверенность и неизменно побеждает.
Но нет сомнений, что «горожане» готовы дать бой «канонирам» и вновь способны лишить «канониров» очередного титула.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» лидируют в турнирной таблице АПЛ, набрав 70 баллов за 32 тура при разнице мячей 62:24.
Последние матчи: предыдущий поединок «Арсенал» провел удовлетворительно, сыграв вничью со «Спортингом» (1:2) в Лиге чемпионов.
До того команда проиграла «Борнмуту» (1:2) в АПЛ и обыграла «Спортинг» (0:3) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы — Мерино, Сака.
Состояние команды: «Арсенал» имеет шанс выиграть АПЛ впервые за 22 года и лондонский клуб подходит к этому матчу с позиции силы.
«Канониры» уверенно лидируют в Премьер-лиге и вполне готовы выпустить всех сильнейших на первый и, пока что, единственный финал в текущем сезоне.
Статистика для ставок
- «Манчестер Сити» побеждал в трех последних матчах
- «Арсенал» выиграл только в одной встрече из пяти последних
- «Горожане» в финале Кубка лиги обыграли «Арсенал» со счетом 2:0. В первом круге команды разошлись миром — 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «горожан» ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.65, а победа «Арсенала» — в 4.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.81.
Прогноз: Обе команды умеют забивать голы, хоть и результативность «Арсенала» удручает, но вполне стоит ожидать голов в ворота обеих команд.
Ставка: Обе забьют — Да за 1.84.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команды не выявят победителя в этом матче.
Ставка: Ничья за 3.65