Матч на «Этихаде» — прямое столкновение за титул. «Арсенал» подходит к игре лидером с отрывом в шесть очков, но у «Сити» есть матч в запасе, а значит, победа хозяев фактически обнуляет дистанцию. При этом форма и динамика команд перед очной встречей складываются в пользу команды Пепа Гвардиолы. Следить за ходом матча можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

61' Эзе с левой пробил из-за штрафной и попал в штангу! Два подряд голевых момента у «Арсенала»!

59' Опасно у ворот «Сити»! Доннарумма отразил удар Хаверца с 11 метров, а потом ещё и накрыл добивание Мартинелли!

57' Инкапье выбил мяч на угловой после прострела Силвы.

55' О'Райли выиграл борьбу у Мартинелли, не дал бразильцу заработать угловой.

53' Хаверц рухнул в штрафной «Сити» после контакта с Хусановым, арбитр не реагирует!

52' Доку с линии штрафной пробил с правой – в руки Райе!

Статистика матча 4 Удары в створ 1 3 Удары мимо 1 62 Владение мячом 38 5 Угловые удары 4 0 Офсайды 3 4 Фолы 10

50' Семеньо не обработал мяч после длинной передачи Гехи, могло быть очень опасно!

48' Хусанов в пустой угол бил после отскока от Райи, Москера выбил мяч с ленточки! А Холанн на добивании попал в штангу!

46' Второй тайм на «Этихаде», продолжаем!

45+1' Звучит свисток на перерыв! Ничья в матче «Сити» и «Арсенала», во втором тайме всё решится. А пока отдыхаем 15 минут!

45' Добавлена минута.

43' Снова чуть не закрутил в ворота Бернарду с углового, в этот раз Салиба выбил с ленточки, ещё и арбитр зафискировал фол в атаке.

43' В створ ворот навесил Бернарду, Инкапье выбил мяч с ближней штанги.

42' Шерки обыграл Габриэля и скинул на Семеньо, а его удар накрыл Инкапье.

41' Мадуэке навесил в центр штрафной, Гехи справился с подачей.

40' Угловой заработал «Арсенал», это всегда опасно.

38' Семеньо неточно отдал в штрафную на Нуньеша.

37' Нуньеш нарушил правила на Эзе у штрафной «Арсенала», не согласен с решением арбитра португалец.

35' Слишком часто фолят лондонцы при начале атаки «Сити», вот теперь арбитр терпеть этого не стал и выдал Москере жёлтую за фол на Доку.

33' Гехи высоко выпрыгнул и пробил по воротам после навеса Хусанова — в руки Райе.

32' Райс отлично отработал в защите и отобрал мяч у Силвы! Готовился бить Бернарду, важнейший отбор англичанина.

31' О'Райли блестяще вышел из-под прессинга мимо трёх соперников, скинул на Бернарду, а на нём сфолил Субименди.

29' Мадуэке простреливал с правого фланга, но в итоге от самого Нони мяч ушёл за лицевую.

28' Эдегор нарушил правила на Родри, перестарался в прессинге норвежец.

27' Шерки отдал на левый фланг Доку, тот прострелил на Холанна, а Эрлинг не попал как следует по мячу.

26' «Сити» держит мяч в центральной трети поля, «Арсенал» на время выключил прессинг.

24' Совсем успокоился темп игры, выжидают своего момента обе команды.

22' Как будто немного шокирован «Сити» своим пропущенным мячом, инициатива у «Арсенала».

20' Холанн отдавал передачу на ход Семеньо, тот поскользнулся по пути к мячу и не смог развить атаку.

18' ГООООООООЛ! «Арсенал» сравнял счёт сразу же! Доннарумма страшнейший привоз устроил! Затянул с пасом у своих ворот и прямо в Хаверца выбил мяч, а от Кая он влетел в сетку. 1:1, ну как же так можно упускать преимущество?

16' ГООООООООЛ! «Манчестер Сити» выходит вперёд! Шерки вошёл в штрафную и с правой уложил мяч в нижний угол, вот это старт! 1:0!

15' Эзе отдал вперёд на Хаверца, но в очевидном офсайде был немец.

14' Семеньо откровенно перестарался в прессинге и снёс Инкапье у бровки.

13' Эдегор пытался забросить в штрафную на Мадуэке, слишком сильным получился пас.

11' Снова отбился «Сити» после лондонского углового, держат мяч хозяева.

10' Нуньеш накрыл удар Хаверца! Эдегор вывел Кая на удар в штрафной, опасно было у ворот «Сити».

10' У Семеньо не получился навес в штрафную, слишком сильную он сделал передачу.

09' «Арсенал» высоко встречает соперника, «Сити» пока что уверенно выходит из-под прессинга.

07' В офсайд попал Субименди, застрял за спинами защитников в момент скидки Хаверца.

06' А теперь Москера пробил после подачи Райса — снова мимо створа.

06' Мадуэке навесил на ближнюю, Субименди пробил мимо ворот.

05' «Арсенал» заработал угловой.

04' Отличный момент был у «Сити»! У Холанна не получилось пяткой замкнуть прострел О'Райли, а на добивании Шерки попал в штангу!

03' Семеньо пытался обыграть Райса на правом фланге, но упустил мяч за лицевую.

02' Холанн принял мяч в центре поля и пытался отдать на левый фланг — там Москера сыграл на перехвате.

01' «Арсенал» начал с центра поля, поехали!

До матча

18:30 «Сити» и «Арсенал» вышли на поле! Считанные секунды до главного матча весны в титульной гонке АПЛ!

18:20 В Манчестере перед главным матчем сезона солнечно, на «Этихаде» сегодня обещают около 12 градусов без осадков.

Кай Хаверц x.com

18:15 «Манчестер Сити» выходит тем же составом, что и в матче с «Челси» (3:0) — и это логичный выбор на фоне формы команды. Сейчас у Пепа Гвардиолы фактически сформировалась оптимальная одиннадцатка: О’Райли закрепился слева в обороне, связка Хусанов — Гехи выглядит надёжно в центре, а впереди есть вариативность и скорость вокруг Холанда. Особенно выделяется Шерки, который в этом сезоне стал ключевым источником креатива. В такой конфигурации «Сити» получает баланс и мощь, необходимые для матча такого уровня.

Эрлинг Холанн и Райан Шерки x.com

У «Арсенала» состав выглядит более оптимистично, чем ожидалось. Возвращение Эдегора усиливает креативную часть игры — капитан остаётся лучшим созидателем команды по показателям на 90 минут. В атаке ставка сделана на Хаверца, который даёт больше надёжности в подыгрыше и удержании мяча, чем альтернативы, а на левом фланге появится Эзе. Его связка с Эдегором практически не тестировалась по ходу сезона, и это может стать одним из ключевых факторов в попытке «Арсенала» разнообразить свою игру впереди.

18:10 Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нуньеш, Хусанов, Гехи, О'Райли, Родри, Силва, Шерки, Семеньо, Доку, Холанн.

«Арсенал»: Райя, Москера, Салиба, Магальяйнс, Инкапье, Субименди, Райс, Эдегор, Мадуэке, Хаверц, Эзе.

18:00 Матч обслужит Энтони Тэйлор. В этом сезоне он уже работал на четырёх играх «Арсенала» — победа над «Фулхэмом», ничья с «Челси» и 0:0 с «Ливерпулем» в январе. В целом «канониры» не проигрывают при нём уже 11 матчей подряд с мая 2023 года. «Манчестер Сити» при Тейлоре в текущем сезоне провёл три встречи, включая оба манчестерских дерби (победа и поражение) и игру с «Борнмутом». Помогать арбитру будут Гэри Бесвик и Иан Хассин, четвёртый судья — Пол Тирни, за ВАР отвечает Джон Брукс при поддержке Стюарта Бёрта.

Энтони Тэйлор globallookpress.com

«Манчестер Сити»

«Сити» проводит решающий отрезок сезона в отличном состоянии. Команда не проигрывает девять матчей в Премьер-лиге подряд, а в последних трёх играх во всех турнирах одержала три победы с общим счётом 9:0, включая 3:0 с «Челси» и 4:0 с «Ливерпулем» в Кубке.

После вылета из Лиги чемпионов команда сконцентрировалась на внутренних турнирах и уже взяла Кубок лиги, а теперь активно сокращает отставание в чемпионате. При этом у «Сити» есть важное преимущество — стабильность на своём поле: 14 матчей подряд без поражений в АПЛ.

Тактически команда стала более вариативной. Переход на 4-2-3-1 добавил ширины за счёт крайних игроков и освободил зоны для Шерки, который сейчас главный источник креатива — у него 10 ассистов и один из лучших показателей по созданным моментам в лиге. В такой структуре «Сити» легче вскрывает плотную оборону и быстрее продвигает мяч в финальную треть.

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты всё ещё контролирует ситуацию в таблице, но подходит к игре с явными проблемами. Всего одна победа в пяти последних матчах во всех турнирах и поражение от «Борнмута» в чемпионате (1:2) заметно ударили по уверенности.

Даже выход в полуфинал Лиги чемпионов не стал полноценным эмоциональным бустом — нулевая ничья со «Спортингом» выглядела тяжёлой и энергозатратной. В целом весной «Арсенал» выглядит менее свежим: увеличилось количество ошибок в обороне, снизилась острота впереди.

При этом важный плюс — серия без поражений против «Сити» в чемпионате (пять матчей). Команда умеет адаптироваться под такого соперника и играть от структуры, выдерживая давление. Но кадровые проблемы остаются: точно не сыграет Сака, есть вопросы по нескольким игрокам основы, и это может сказаться на качестве атак и глубине состава.

На что обратить внимание

Контроль мяча почти наверняка будет за «Сити», и ключевой вопрос — как «Арсенал» справится с этим давлением. В финале Кубка лиги «горожане» перекрыли выход из обороны и задали шаблон, который затем использовал и «Борнмут». Для гостей важны быстрые решения при выходе из-под прессинга и максимальная эффективность в переходах. У «Сити» высокая линия обороны, и именно пространство за спинами защитников остаётся одной из немногих зон, где их можно наказывать.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.84.