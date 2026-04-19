«Арсенал» интересуется тремя футболистами «Спортинга» — защитниками Усманом Дьоманде и Иваном Фреснедой, а также полузащитником Мортеном Юльманном. Об этом пишет Caught Offside.

Источник сообщает, что представители лондонского клуба встретились с коллегами из лиссабонского коллектива. При этом отмечается, что переговоры между «Арсеналом» и «Спортингом» не гарантируют, что упомянутые игроки станут приоритетными кандидатами на переход.

Вероятно, клубы стремятся укрепить связи между собой. Возможно, Дьоманде, Фреснеда и Юльманн проявят интерес к переходу в «Арсенал», если получат соответствующее предложение.