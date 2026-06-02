Хорватия сыграет с Бельгией в рамках подготовки к ЧМ-2026

Сборные Хорватии и Бельгии проведут контрольных поединок перед началом чемпионата мира. Обе национальные команды примут участие на мундиале, а в этой товарищеской встрече попытаются показать друг другу, на что они способны. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

18:20 Матч между Хорватией и Бельгией состоится на стадионе ХНК Риека, вместимостью 8 279 зрителей.

Стартовые составы команд

Хорватия: Ливакович, Шутало, Вушкович, Гвардиол, Станишич, Модрич, Ковачич, Перешич, Сучич, Батурина, Муса.

Бельгия: Куртуа, Нгой, Онана, Теате, Салемакерс, Тилеманс, Раскин, де Кюйпер, де Брейне, Доку, де Кетеларе.

Хорватия

Кажется, предстоящий ЧМ-2026 является последним шансом легендарного полузащитника сборной Хорватии Луки Модрича завоевать трофей вместе с национальной командой. Предстоящий товарищеский матч перед стартом мундиаля против сборной Бельгии будет настоящим испытанием для хорватов.

В прошлом контрольном поединке сборная Хорватии уступила Бразилии со счетом 1:3, пропустив решающие голы в концовке встречи. Если национальная команда сделала работу над ошибками после поражения, то бельгийцам точно будет непросто.

Бельгия

Эта сборная подходит к чемпионату мира в полной боевой готовности, имея за своими плечами 11-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. До сих пор одним из лучших футболистов бельгийской сборной является 34-летний полузащитник Кевин де Брейне, который за 6 встреч в рамках квалификации ЧМ-2026 отметился 6-ю голами и сделал голевую передачу. Сборная Бельгии умеет играть против хорватов, учитывая их прошлые противостояния.

Личные встречи

В последних 5-и очных встречах Бельгия лишь однажды уступила Хорватии со счетом 0:1. В остальных поединках бельгийцы по 2 раза сыграли вничью и победили. Сборные играют не очень результативно в очных противостояниях, выдав самый голевой матч в три мяча.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.94.