Германия начинает финальный отрезок подготовки к чемпионату мира-2026 матчем с Финляндией в Майнце. Для Юлиана Нагельсмана эта встреча — возможность проверить несколько спорных позиций, дать шанс новым игрокам и понять, насколько команда готова к старту на фоне постоянных экспериментов последних месяцев. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

21:00 Матч обслужит бразильская бригада арбитров во главе с Матеусом Делгадо Кандансаном. Для 27-летнего рефери, получившего статус арбитра ФИФА в 2025 году, встреча Германии и Финляндии станет первым международным матчем. Ранее он привлёк внимание в финале чемпионата штата между «Атлетико Минейро» и «Крузейро», где после массовой потасовки внёс в протокол 23 удаления. Помогать Кандансану на линиях будут Виктор Уго Имазу дос Сантос и Алекс Анг Рибейро, четвёртым арбитром назначен Пауло Сезар Зановелли да Силва. За VAR отвечает Родриго Д’Алонсо Феррейра, ассистент VAR — Родриго Гуаризо Феррейра ду Амарал.

Германия

Немецкая сборная уже много лет живёт в состоянии перестройки, и даже перед чемпионатом мира у неё остаются открытые вопросы. Нагельсман продолжает искать оптимальное сочетание в центре поля, на флангах и в атаке, а матч с Финляндией должен дать ответы хотя бы по части спорных позиций. Главная кадровая новость — отсутствие Мануэля Нойера. Вратарь продолжает восстанавливаться после проблемы с икроножной мышцей, полученной в конце клубного сезона, и тренерский штаб не собирается рисковать им в товарищеской встрече. В воротах ожидается Оливер Бауманн, а Нойер, если не случится осложнений, должен вернуться ближе к старту турнира.

Ещё одна важная потеря — Кай Хаверц, который вчера играл в финале Лиги чемпионов за «Арсенал». В его отсутствие шанс в атаке получит Дениз Ундав. Ещё несколько месяцев назад его статус в сборной выглядел неочевидным, но теперь именно он должен начать матч в роли центрального нападающего. После сильного клубного сезона Ундав получает возможность показать, что способен быть не только запасным вариантом, но и реальной частью обоймы на турнир.

Не менее любопытен старт Леннарта Карла. Его рывок от молодёжного футбола до возможного игрока основы сборной получился стремительным, и Нагельсман явно хочет проверить, насколько быстро молодой футболист сможет адаптироваться к интенсивности взрослого уровня. При этом в более стабильной части состава всё выглядит понятнее. Йозуа Киммих, судя по ожиданиям, снова сыграет справа в обороне, а не в центре поля. В полузащите Александар Павлович должен выйти вместе с Феликсом Нмечей. В атакующей группе позиции Флориана Вирца и Джамала Мусиалы кажутся почти неприкосновенными: именно вокруг их техники, движения между линиями и способности ускорять владение Германия будет строить большую часть позиционных атак.

Финляндия

Финляндия на чемпионат мира не пробилась и теперь использует июньские матчи как подготовку к Лиге наций. Отбор для команды Якоба Фрииса получился тяжёлым: победа над Польшей стала самым ярким результатом, но стабильности не хватило, и финны завершили группу позади более сильных конкурентов. Последние месяцы тоже были неровными. Финляндия обыграла Новую Зеландию 2:0 и сыграла вничью с Кабо-Верде 1:1, но до этого пережила серию неудачных матчей, включая болезненное поражение от Мальты. На фоне Германии финны вряд ли будут претендовать на владение и инициативу, но для них это полезная проверка структуры без мяча.

Сильная сторона Финляндии — не индивидуальный блеск, а коллективная организация. Команда обычно старается держать компактность, не разваливаться между линиями и искать шансы через быстрые выходы после отбора. В составе есть футболисты, хорошо знакомые с немецким футболом, включая Лукаша Градецкого, Адама Мархиева и Беньямина Келльмана. Это не делает Финляндию равной Германии по классу, но помогает лучше понимать темп, физику и требования соперника.

Отдельный вопрос — состояние Мархиева. Полузащитник «Нюрнберга» восстанавливается после перелома носа, но в целом у финнов нет серьёзных кадровых потерь. Это позволяет Фриису использовать матч не только как оборонительный тест, но и как возможность посмотреть, кто готов стать частью обновлённой команды к осени.

Контекст

История очных встреч полностью на стороне немцев. Сборные не играли между собой с 2016 года, когда Германия победила 2:0, а Финляндия не обыгрывала этого соперника с 1923 года. Сейчас сенсация тоже выглядит маловероятной, но для финнов результат не единственная цель. Для Германии же это вечер экспериментов с повышенной ответственностью. Формально матч товарищеский, но до чемпионата мира осталось слишком мало времени, чтобы тратить его впустую — Нагельсману нужно сужать выбор футболистов для основы.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20.