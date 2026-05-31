2 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Канада и Узбекистан. Начало игры — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Канада — Узбекистан с коэффициентом для ставки за 2.48.

Канада

Турнирное положение: Канадцы автоматически квалифицировались на Мундиаль.  Команда является одной из трёх стран-хозяек турнира.

При этом Канада не знает горечи поражений уже полгода.  А вот в двух своих последних матчах команда подписывала мировые.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно.  Канадцы расписали мировую с Тунисом (0:0).

До того команда сыграла вничью с Исландией (2:2).  А вот поединок с Гватемалой завершился минимальной викторией.

В пяти своих последних матчах Канада добыла 2 победы.  В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Состояние команды: Канадцы нынче относительно преуспевают в плане результатов.  Да и состав команды по именам выглядит симпатично.

Причем Канада лишь однажды противостояла Узбекистану.  Десять лет назад команда переиграла соперника со счётом 2:1.

Узбекистан

Турнирное положение: Узбеки вышли на чемпионат мира.  Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Узбекистан на 2 очка отстал от Ирана.  Да и забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  Узбеки в серии пенальти переиграли Венесуэлу.

До того команда уверенно переиграла Габон (3:1).  А вот чуть ранее она подписала мирное соглашение с Китаем (2:2).

При этом Узбекистан в 5 своих последних поединках добыл 3 победы.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Узбеки нынче выглядят довольно монолитно.  Команда не проигрывает уже полгода.

При этом Узбекистан имеет весьма надёжные тылы.  Команда в отборочном турнире пропустила 7 мячей в десяти сыгранных поединках.

Команде достаточно натужно даются поединки с крепкими оппонентами.  Да и в плане реализации у узбеков всё не столь ярко.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Канада в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50.  Ничья оценена в 4.39, а победа оппонента — в скромные 7.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.81.

Прогноз: Канада явно способна поднатореть в плане реализации, да и узбекам голы даются натужно.

Ставка: Фора Канады -1.5 за 2.48.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.14.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Узбекистан имеет проблемы с реализацией
  • Канадцы имеют в своём составе качественных атакующих исполнителей
  • Обе команды не проигрывают уже полгода
  • Канадцы до двух последних ничьих победили 2 раза подряд
  • Узбекам натужно даются поединки с крепкими оппонентами