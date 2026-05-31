Норвегия продлит беспроигрышную серию в матчах со шведами?

прогноз на товарищеский матч скандинавских сборных, ставка за 1.74

1 июня в рамках товарищеского матча сыграют Норвегия и Швеция. Начало встречи — в 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Норвегия — Швеция с коэффициентом для ставки за 1.74.

Норвегия

Перед матчем: Норвежцы провели удачно квалификацию на ЧМ-2026 и впервые за 28 лет квалифицировались на мундиаль.

Команде не пришлось проходить сквозь сито плей-офф благодаря победе в отборочной группе и могла начать подготовку к чемпионату мира через товарищеские встречи.

Последние матчи: В марте норвежцы провели «товарняки» не лучшим образом — поражение от Нидерландов (1:2) и нулевая ничья с Швейцарией.

В ноябре команда разгромила сборные Италии и Эстонии с одинаковым счетом 4:1 в последних матчах отборочной группы ЧМ-2026.

Состояние команды: Команда впервые за 28 лет вышла на чемпионат мира, обладая весьма добротным подбором футболистов.

Команда несколько сбавила обороты после выхода на мундиаль, но в товарищеских матчах поражения и ничьи — вещь все-таки позволительная.

Швеция

Перед матчем: Швеция благодаря Лиге наций вышла в плей-офф за выход на ЧМ-2026, где команда Грэма Поттера выступила всяко лучше, чем на самом отборе.

Англичанин возглавил команду по окончанию группового этапа отбора к турниру, где скандинавы провалились, набрав всего два очка за шесть встреч.

Последние матчи: В марте команда квалифицировалась на чемпионат мира через плей-офф, где поочередно были обыграны Украина (3:1) и Польша (3:2).

В ноябре скандинавы доигрывали в отборочной группе, где проиграли Швейцарии (1:4) и разошлись миром со Словенией (1:1).

Состояние команды: После смены тренера шведы в мартовских встречах смотрелась крайне убедительно и заслуженно отобралась на мундиаль через плей-офф.

Но чуть более точное представление о шведской команде мы сможем получить только после товарищеских встреч перед главным турниром четырехлетия.

Статистика для ставок

В последних пяти встречах сборная Норвегии неизменно пропускала

Швеция забивала в четырех последних играх

Шведы не обыгрывали своих соседей с 2013-го года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Норвегию фаворитом с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.70, а победа Швеции — в 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.82 и 1.92.

Прогноз: Команды любят обмениваться голами и эта встреча вряд ли станет исключением.

Ставка: Обе забьют за 1.74.

Прогноз: В данный момент норвежцы смотрятся предпочтительнее, да и родные трибуны уж точно заставят идти в атаку в принципиальной встрече.

Ставка: Победа Норвегии с форой -1,5 за 3.20.