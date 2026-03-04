5 марта в 1/4 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Лион» и «Ланс». Начало игры — в 23:10 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лион — Ланс с коэффициентом для ставки за 2.45.
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» борются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Лион» на 2 очка опережает идущий следом «Марсель». А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ткачи» уступили «Марселю» (2:3).
До того команда была бита «Страсбургом» (1:3). А вот поединок с «Ниццей» завершился уверенным успехом (2:0).
В пяти своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Лион» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Ткачи» нынче сбавили обороты. Команда уступила в 2 своих последних матчах.
Причем «Лион» традиционно неудачно противостоит «Лансу». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.
«Ланс»
Турнирное положение: «Кроваво-золотые» пытаются бороться за чемпионство. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Ланс» на 9 очков отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кроваво-золотые» не смогли одолеть «Страсбург» (1:1).
До того команда была бита «Монако» (2:3). Плюс чуть ранее она учинила форменный разгром «Парижу» (5:0).
При этом «Ланс» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Состояние команды: «Кроваво-золотые» постепенно отпускают в отрыв ПСЖ. Команда не побеждает уже 2 матча кряду.
При этом «Ланс» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и Уэс Саид настрелял уже 10 мячей в чемпионате.
«Кроваво-золотые» намереваются побороться за Кубок Франции. Вот только последние неудачи ударили по психологическому состоянию команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лион» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.76 и 2.00.
Прогноз: «Ланс» в последних матчах выглядел не лучшим образом, да и честолюбивые «ткачи» имеют в своем составе классных форвардов.
Ставка: Победа «Лиона» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих сумеют наколотить больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.85
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Лион» победил в 9 своих последних домашних поединках
- «Ланс» не может победить 2 матча кряду
- «Кроваво-золотые» не смогут рассчитывать на травмированного защитника Рубена Агилара
- «Ткачи» дома в среднем пропускают менее гола за матч
- «Лион» в последней очной встрече минимально одолел «кроваво-золотых»