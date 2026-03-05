На «Групаме» сойдутся две команды, которые синхронно потеряли равновесие после затяжных победных серий и теперь лихорадочно ищут точку опоры. «Лион» цепляется за спасительную соломинку родных стен — девять домашних побед подряд, где последним, кто ушёл отсюда живым, был сам ПСЖ. «Ланс» держится за историческую статистику, которая твердит: гости здесь не проигрывают четыре матча кряду. Кубок не прощает ошибок, а щедро раздаёт пинки тем, кто позволяет себе расслабиться хотя бы на минуту

02' Два подряд угловых подали справа гости, второй таил в себе некую опасность, но защитники отбились.

01' Матч начался! С центра поля разыграли хозяева!

22:08 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

22:06 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:05 В Лионе пасмурно, +14 градусов.

22:55 Главный арбитр матча Бенуа Бастьен.

22:45 Матч пройдёт на стадионе «Групама» (Лион, Франция), вместимостью 61 556 зрителей.

Стартовые составы команд

Лион: Реми Дескамп, Николас Тальяфико, Абнер, Мусса Ньякате, Клинтон Мата, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Корентин Толиссо, Тайлер Мортон, Ноа Нарти, Эндрик, Роман Яремчук.

Ланс: Робен Риссер, Нидал Челик, Исмаэло Ганью, Маланг Сарр, Сауд Абдулхамид, Матьё Юдоль, Мамаду Сангаре, Адриен Томассон, Флорьян Товен, Уэсли Саид, Одсонн Эдуар.

Лион

«Лион» замер в шаге от пропасти, которую сам себе вырыл. Ещё недавно команда Паулу Фонсеки летела на всех парах, сметая соперников в 13 матчах подряд, а сейчас судорожно ловит воздух после двух гостевых нокдаунов. «Страсбур» и «Марсель» нанесли «ткачам» болезненные удары с одинаковым счётом 1:3 и 2:3, обнажив проблемы, которые раньто скрывала победная эйфория. Но на «Групама Стэдиум» «львы» превращаются в совершенно иного зверя — девять домашних побед кряду, и последним, кому удалось уйти отсюда живым, был сам ПСЖ ещё в ноябре. Кубковый путь лионцев выглядит безупречно: три матча, семь забитых голов и один пропущенный.

Ланс

«Ланс» приезжает в Лион с чемоданом обид и непрощённых ошибок. Ещё пару недель назад «кроваво-золотые» примеряли корону лидера, дыша в затылок ПСЖ, а теперь собирают осколки после двух ударов подряд. Сначала «Монако» вырвал победу, когда северяне вели 2:0, а затем «Страсбур» заставил довольствоваться ничьей, несмотря на тотальное преимущество. Кубковая кампания, напротив, идёт как по маслу: три матча, десять голов, разгромленные «Сошо» и «Труа». Правда, все соперники были из подвала французского футбола, и теперь настало время настоящей проверки.

Личные встречи

За последние два года соперники встречались четырежды, и всякий раз срабатывало негласное правило гостевого преимущества. Три победы у тех, кто приезжал в гости, и одна ничья. «Ланс» дважды увозил из Лиона победы — 3:0 и 2:1, и лишь в августе текущего сезона «Лион» сумел прервать безвыигрышную серию, сделав это на поле северян (1:0).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.45.