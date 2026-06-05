В этом экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские игры

Португалия — Чили Футбол. Товарищеский матч

Португалия подходит к матчу в статусе явного фаворита и действующего победителя Лиги наций. Команда Роберто Мартинеса летом 2025 года завоевала трофей, обыграв в финале Испанию (2:2, пенальти — 5:3), а на пути к решающему матчу была сильнее Германии (2:1). В рейтинге ФИФА португальцы занимают пятое место и располагают одним из самых мощных составов в мировом футболе.

Выход на чемпионат мира команда оформила, выиграв группу F. В шести встречах Португалия набрала 13 очков. Весенний сбор португальцев прошёл за пределами Европы и подтвердил надёжность в обороне: ничья с Мексикой (0:0) и победа над США (2:0). Таким образом, Португалия провела два подряд «сухих» матча перед турниром.

Чили прибывает в Португалию в роли очевидного андердога и команды, переживающей перестройку. Сборная не сумела пробиться на чемпионат мира, заняв последнее место в южноамериканском отборе. В рейтинге ФИФА чилийцы идут на 54-й позиции.

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В рамках весенних матчей чилийцы сначала обыграли Кабо-Верде (4:2), но затем крупно уступили Новой Зеландии (1:4), при этом почти час играя в меньшинстве.

Португалия выглядит значительно сильнее по составу. Домашний статус и стабильная оборона также играют в её пользу. Однако из-за ротации и товарищеского характера встречи вряд ли стоит ожидать крупного разгрома.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.70.

Боливия — Шотландия

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Боливии подходит к встрече после болезненного поражения в межконтинентальном плей-офф за путёвку на чемпионат мира. Команда Оскара Вильегаса была в шаге от исторического успеха: в квалификации КОНМЕБОЛ боливийцы заняли седьмое место, а в последнем туре сенсационно обыграли Бразилию (1:0). Затем последовала победа над Суринамом (2:1), однако в решающем стыковом матче Боливия уступила Ираку со счётом 1:2.

Несмотря на неудачу, Вильегас сохранил пост главного тренера и продолжает строить команду с прицелом на будущие турниры. Однако кадровая ситуация далека от идеальной. Из-за нехватки кадров в состав были привлечены молодые футболисты, среди которых выделяется 16-летний нападающий Набиль Насиф. Боливийцы традиционно опасны впереди, но проблемы в обороне по-прежнему остаются главным слабым местом команды.

Шотландцы продолжают подготовку к своему первому за долгие годы чемпионату мира. Команда Стива Кларка уверенно прошла квалификацию, выиграв борьбу за первое место в группе и оставив позади Данию. Весной результаты были неоднозначными: поражения от Японии и Кот-д’Ивуара сменились уверенной победой над Кюрасао (4:1).

Разница в классе между командами выглядит весьма заметной. Шотландия располагает более качественным составом, находится на финальном этапе подготовки к чемпионату мира и постепенно набирает оптимальные кондиции. Боливия же переживает последствия неудачного отбора и вынуждена экспериментировать с молодёжью из-за кадровых потерь.

Ставка: Победа Шотландии за 1.42.

Англия — Новая Зеландия

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Англии продолжает подготовку к ЧМ-2026 и подходит к предстоящему матчу в статусе явного фаворита. В отборочном цикле команда Томаса Тухеля уверенно справилась с задачей.

Однако поражение от Японии со счётом 0:1 продемонстрировало проблемы с реализацией моментов, а в матче против Уругвая британцам пришлось отыгрываться после пропущенного мяча. Тем не менее смена тренера заметно изменила стиль команды: при Тухеле англичане действуют агрессивнее, чаще прессингуют и быстрее продвигают мяч вперёд.

В мировом рейтинге ФИФА Англия занимает четвёртую строчку. За последние 20 матчей команда одержала 15 побед, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

Новозеландцы также готовятся к мировому первенству, однако уровень их соперников в отборе заметно отличался от европейских реалий. Большинство побед были добыты над сборными Океании, тогда как встречи с более сильными командами зачастую заканчивались неудачами.

В последних матчах команда уступила Гаити (0:4), Финляндии (0:2), Эквадору (0:2) и Колумбии (1:2), хотя сумела одержать неожиданную победу над Чили (4:1). Главной проблемой новозеландцев остаётся игра в обороне: команда регулярно допускает ошибки и уже десять матчей подряд не может сохранить свои ворота в неприкосновенности.

По подбору исполнителей Новая Зеландия заметно уступает англичанам и, вероятнее всего, сделает ставку на плотную оборону и редкие контратаки. Разница в классе между соперниками выглядит слишком существенной. Англия будет контролировать ход встречи с первых минут и создавать большое количество моментов у ворот соперника.

Прогноз: ТМ 3.5 гола за 1.58.

3.81 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3.81.