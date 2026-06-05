прогноз на товарищеский матч команды Криштиану Роналду, ставка за 2.51

6 июня в рамках товарищеского матча сыграют Португалия и Чили. Начало встречи — в 20:45 мск.

Португалия

Перед матчем: Португальцы провели удачно квалификацию на ЧМ-2026, заняв первое место в своей отборочной группе.

Команде не пришлось проходить сквозь сито плей-офф, что позволило «европейским бразильцам» готовиться к чемпионату мира через товарищеские встречи.

Последние матчи: В марте португальцы провели «товарняки» неплохо, разойдясь миром с Мексикой (0:0) и одержав победу над США (2:0).

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В ноябре команда разгромила Армению (9:1) и проиграла Ирландии (1:2) в последних матчах отборочной группы ЧМ-2026.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Португалия по праву считается одной из главных сборных-фаворитов грядущего мундиаля.

Команда имеет в обойме не только 40-летнего Криштиану Роналду, но и плеяду молодых звезд, способных помочь команде с Иберийского полуострова выиграть первый мундиаль в истории.

Чили

Перед матчем: Чилийцы не лучшим образом провели квалификацию в Южной Америке и не смогли отобраться уже на третий мундиаль подряд.

Команда после побед в Копа Америка в 2015-2016 годах переживает не самые лучшие времена, довольствуясь громкими победами исключительно в отдельно взятых играх

Последние матчи: В марте команда провела матчи в рамках FIFA Series, где сначала обыграла Кабо-Верде (4:2), а затем проиграла Новой Зеландии (1:4).

В ноябрьских товарищеских матчах чилийцы обыграли команды России (2:0) и Перу (2:1).

Состояние команды: Чилийцы после провальной квалификации за выход на ЧМ-2026 практически предстала другой командой, выиграв четыре матча кряду до фиаско в игре со сборной Новой Зеландии.

Команда из Латинской Америки испытывают серьезные трудности в играх с командами выше себя по уровню, о чем говорит абсолютно заслуженное непопадание на мундиаль.

Статистика для ставок

Португалия еще ни разу не пропускала в текущем году

Чили забивает в последних пяти играх

Преимущество в личных встречах абсолютное равенство — одна ничья и по единственной победе у каждой из команд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Португалию явным фаворитом с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.80, а победа Чили — в 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.46 и 2.54.

Прогноз: Разница в уровне команд очевидна, да и португальцы вряд ли откажут себе в удовольствии забить столько, сколько захотят.

2.51 Победа Португалии с форой -2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.51 на матч Португалия — Чили позволит вывести на карту выигрыш 1510₽, общая выплата — 2510₽

Ставка: Победа Португалии с форой -2,5 за 2.51.

Прогноз: Вполне вероятно, что португальцы не только забьют, но и вытащат мяч из сетки своих ворот.

2.01 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Португалия — Чили принесёт прибыль 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Обе забьют за 2.01.