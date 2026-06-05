6 июня в рамках товарищеского матча сыграют Португалия и Чили. Начало встречи — в 20:45 мск.
Португалия
Перед матчем: Португальцы провели удачно квалификацию на ЧМ-2026, заняв первое место в своей отборочной группе.
Команде не пришлось проходить сквозь сито плей-офф, что позволило «европейским бразильцам» готовиться к чемпионату мира через товарищеские встречи.
Последние матчи: В марте португальцы провели «товарняки» неплохо, разойдясь миром с Мексикой (0:0) и одержав победу над США (2:0).
В ноябре команда разгромила Армению (9:1) и проиграла Ирландии (1:2) в последних матчах отборочной группы ЧМ-2026.
Состояние команды: Португалия по праву считается одной из главных сборных-фаворитов грядущего мундиаля.
Команда имеет в обойме не только 40-летнего Криштиану Роналду, но и плеяду молодых звезд, способных помочь команде с Иберийского полуострова выиграть первый мундиаль в истории.
Чили
Перед матчем: Чилийцы не лучшим образом провели квалификацию в Южной Америке и не смогли отобраться уже на третий мундиаль подряд.
Команда после побед в Копа Америка в 2015-2016 годах переживает не самые лучшие времена, довольствуясь громкими победами исключительно в отдельно взятых играх
Последние матчи: В марте команда провела матчи в рамках FIFA Series, где сначала обыграла Кабо-Верде (4:2), а затем проиграла Новой Зеландии (1:4).
В ноябрьских товарищеских матчах чилийцы обыграли команды России (2:0) и Перу (2:1).
Состояние команды: Чилийцы после провальной квалификации за выход на ЧМ-2026 практически предстала другой командой, выиграв четыре матча кряду до фиаско в игре со сборной Новой Зеландии.
Команда из Латинской Америки испытывают серьезные трудности в играх с командами выше себя по уровню, о чем говорит абсолютно заслуженное непопадание на мундиаль.
Статистика для ставок
- Португалия еще ни разу не пропускала в текущем году
- Чили забивает в последних пяти играх
- Преимущество в личных встречах абсолютное равенство — одна ничья и по единственной победе у каждой из команд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Португалию явным фаворитом с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.80, а победа Чили — в 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.46 и 2.54.
Прогноз: Разница в уровне команд очевидна, да и португальцы вряд ли откажут себе в удовольствии забить столько, сколько захотят.
Ставка: Победа Португалии с форой -2,5 за 2.51.
Прогноз: Вполне вероятно, что португальцы не только забьют, но и вытащат мяч из сетки своих ворот.
Ставка: Обе забьют за 2.01.