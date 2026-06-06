В субботу, 6 июня, сборные Португалии и Чили проведут товарищеский матч. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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20:40 Сегодня в Оэйраше переменная облачность, во время матча температура будет около +20℃.

20:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

20:25 Стартовый состав Чили: Вижуру Лоуренс, Фаундес Фелипе, Роман Иван, Марипан Гильермо, Суасо Габриэль, Лойола Фелипе, Арсе Агустин, Писарро Висенте, Гутьеррес Максимилиано, Тапия Гонсало, Осорио Дарио.

20:20 Стартовый состав Португалии: Са Жозе, Семеду Нелсон, Диаш Рубен, Вейга Ренату, Канселу Жоау, Силва Бернарду, Саму Кошта, Консейсау Франсишку, Фернандеш Бруну, Леау Рафаэл, Роналду Криштиану.

20:15 Сегодняшний матч пройдет в Португалии на стадионе «Эштадиу Насьонал ду Жамор» в Оэйраше (пригород Лиссабона). Арена вмещает 37 593 зрителей.

20:05 Команда Роберто Мартинеса вынуждены обходиться без игроков «Пари Сен-Жермен» (Витинья, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Гонсалу Рамуш) — их клубный сезон завершился слишком поздно, и им предоставлен отдых. На острие атаки и в полузащите тренерский штаб проверяет новые связки (включая Бруну Фернандеша, Рафаэла Леау и Жоау Феликса).

20:00 Сборная Португалии уверенно выиграла свою отборочную группу УЕФА и использует эту игру как одну из последних репетиций перед стартом на мундиале, где их первыми соперниками станут Колумбия, Узбекистан и ДР Конго.

19:55 Команда Чили сейчас проходит перестройку с прицелом на Копа Америка-2027. Накануне встречи из-за травмы расположение сборной покинул Франсиско Салинас, вместо которого был вызван Фабиан Ормасабаль. В атаке ставка делается на молодого Дарио Осорио и форварда Гонсало Тапиа.

19:50 Южноамериканская сборная переживает глубокий кризис и смену поколений — они заняли последнее место в отборе КОНМЕБОЛ и пропускают третий чемпионат мира подряд, из-за чего в команду больше не вызываются ветераны вроде Артуро Видаля и Алексиса Санчеса.

19:40 Между собой в последние 15 лет эти соперники провели всего один официальный матч. Состоялся он в 2017 году в рамках Кубка конфедераций на стадии полуфинала — там основное и дополнительное время завершилась нулевой ничьей, а в серии пенальти победу одержала сборная Чили.

19:35 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.51

19:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Португалия — Чили. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.