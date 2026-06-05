Сборная Грузии примет на своем поле Бахрейн в рамках товарищеского противостояния. Обе национальные команды не смогли пробиться на чемпионат мира, но продолжают выступать в контрольных поединках.

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Грузия

Было бы очень интересно увидеть эту национальную команду на предстоящем чемпионате мира с Хвичей Кварацхелией в составе, но сборная Грузии не лучшим образом провела квалификацию, лишив себя шансов на поединку на мундиаль. Примечательно, что лидер национальной команды Кварацхелия, который совсем недавно выиграл Лигу чемпионов вместе с ПСЖ, примет участие в предстоящем поединке.

Бахрейн

Год назад эта сборная провалилась в квалификации ЧМ-2026, заняв последнее 6-е место в своей группе с 6-ю очками после 10-и туров. После этого Бахрейн провел целую серию товарищеских матчей, где одержал только одну победу в 8-и поединках. В Кубок арабских наций сборная также не смогла выйти из группы, уступив лидерство Алжиру и Ираку. Теперь команда проводит несколько товарищеских встреч этим летом.

Личные встречи

Примечательно, что Грузия и Бахрейн еще не провели ни одного очного поединка в современной истории. Предстоящий поединок станет первым между этими национальными командами.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.95.