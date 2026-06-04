прогноз на первый матч Кварацхелии в сборной после победы в Лиге чемпионов, ставка за 1.95

5 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Грузии и Бахрейна. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Грузия — Бахрейн с коэффициентом для ставки за 1.95.

Грузия

Турнирное положение: Грузия не сыграет в финальной части мундиаля после того, как не смогла успешно выступить в квалификации турнира.

Команда заняла лишь третью позицию в группе отбора, на 13 очков отстав от ее победителя Испании, а также на 10 баллов от занявшей второе место Турции.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в домашних стенах разошлась мировой с Румынией (1:1).

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Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже смог оказаться на высоте, когда теперь на чужом поле переиграл Литву со счетом 2:0.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Грузия выиграла лишь однажды при четырех поражениях и двух ничьих.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Хвича Кварацхелия — лучший бомбардир национальной команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Бахрейн

Турнирное положение: Бахрейн привычно для него пропускает очередной мировой форум и не сыграет в финальной части мундиаля.

Команда в своей группе азиатской квалификации на ЧМ-2026 заняла последнее, шестое место с шестью баллами, отстав от зоны плей-офф на шесть очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Арабского кубка сборная на своей арене одержала победу над Суданом (3:1).

Перед этим во втором туре этой же стадии Арабского кубка коллектив уже оказался без очков, когда в домашних стенах потерпел разгромное поражение от Алжира (1:5).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Бахрейн проиграл семь раз при двух победах.

Такая форма говорит о плохих шансах гостей даже на ничью, тем не менее, особенно если учесть преимущество в классе их соперника, а также фактор чужого поля.

Махди Абдулджаббар и Мохамед Мархун — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Грузии забивали обе команды

в шести из семи последних матчей Грузия не выиграла

в трех последних матчах Бахрейна забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Грузии — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.62. Ничья — в 3.60, успех Бахрейна — в 5.60.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

Между тем, в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.95 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Грузия — Бахрейн позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах Бахрейна.

2.45 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч Грузия — Бахрейн принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45