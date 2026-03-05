Казалось, что после сумасшедшего камбэка против «Лиона» у «Марселя» наконец появилась злость, на которой команда проживёт всю весну. Но Кубок Франции в последние годы для «ОМ» — отдельный, почти мистический турнир, тут не помогает ни стадион, ни статус, ни эмоции. В четвертьфинале «Тулуза» увезла с «Велодрома» путёвку в полуфинал после того, как два раза сравняла счёт, а затем добила хозяев в серии пенальти.

Результат матча Марсель Марсель 2:2 Тулуза Франция. Кубок 1:0 Мэйсон Гринвуд 2' пен. 1:1 Янн Гбоу 13' 2:1 Игор Пайшао 56' 3:1 Наиф Агер 60' пен. 4:1 Мэйсон Гринвуд 60' пен. 5:1 Пьер-Эмерик Обамеянг 60' пен. 5:2 Янн Гбоу 60' пен. 5:3 Арон Дённум 60' пен. 5:4 Папе Диоп 60' пен. 5:5 Джибриль Сидибе 60' пен. 5:6 Чарли Крессвел 60' Марсель: Херонимо Рульи, Леонардо Балерди, Наиф Агер, Факундо Медина, Жоффрей Кондогбиа, Артур Вермерен ( Билал Надир 58' ), Мэйсон Гринвуд, Химад Абделли ( Итан Нванери 46' ), Тимоти Уэа, Игор Пайшао ( Хамед Траоре Жуниор 90' ), Пьер-Эмерик Обамеянг Тулуза: Хьетиль Хёуг, Джибриль Сидибе, Расмус Николайсен, Чарли Крессвел ( Уоррен Каманзи 65' ), Марк Маккензи, Янн Гбоу, Арон Дённум, Папе Диоп, Кристиан Кассерес, Эмерсонн да Силва ( Джейсен Расселл-Роу 83' ), Dayann Methalie Жёлтые карточки: Химад Абделли 11', Мэйсон Гринвуд 35' — Эмерсонн да Силва 37'

Статистика матча 3 Удары в створ 6 6 Удары мимо 3 63 Владение мячом 37 5 Угловые удары 5 3 Офсайды 2 9 Фолы 10

С первых секунд хозяева полетели вперёд и быстро получили, что хотели. Мейсон Гринвуд обманным движением заставил Расмуса Николайсена сфолить в штрафной, а затем сам англичанин уверенно реализовал пенальти на 2-й минуте. Вратарь Хьетиль Хёуг угадал направление и прыгнул правильно, но удар был достаточно точным на радость «Велодрому». «Марсель» впереди, трибуны на максимуме, соперник, казалось, в растерянности. Но «Тулуза» не согласилась на роль статиста.

Мейсон Гринвуд globallookpress.com

«Тулуза» подсмотрела в конспекты Артеты

После пропущенного гости начали цепляться за свою сильнейшую сторону — стандарты. Вингер Янн Гбоо заработал угловой, а дальше всё сработало так, как будто было отрепетировано до автоматизма. Чарли Крессуэлл выиграл верх, а Херонимо Рульи неуверенно отбил прямо на Гбоо, который мгновенно сориентировался и сравнял счёт на 13-й минуте.

Янн Гбоо afp.com

Этот гол чётко обозначил, где именно «Марселю» будет тяжело весь вечер. Каждый угловой «фиолетовых» превращался в панику — мяч летел в зону, где «ОМ» терялся, а Рульи вообще не выглядел хозяином собственной штрафной. И это было не разово, «Тулуза» продолжала настойчиво давить. Подачи Арона Дённума ложились в одну и ту же точку, а «Марсель» всё время реагировал с опозданием на долю секунды.

После 1:1 игра стала вязкой. «Тулуза» собрала компактный блок и лишила хозяев пространства между линиями, а «ОМ», несмотря на владение и общее давление, не находил, чем расколоть оборону. Не хватало скорости решений и агрессии на втором мяче — той самой «интенсивности», которую Бей требует от команды, и которая вспыхивала эпизодами, но не становилась привычной.

«Марсель» — «Тулуза» afp.com

Самыми заметными моментами первого тайма стали скорее исключения, чем тенденция. Артур Вермерен выстрелил в перекладину — Хёуг выглядел уже отыгранным. Позже «Тулуза» пережила ещё несколько неприятных эпизодов, но в целом к перерыву гости добились своего. Матч не был раскрытым, «Велодром» не получил постоянного штурма, а «Марсель» вынужден был постоянно начинать атаки через поперечные передачи.

После перерыва «Тулуза» стала гораздо смелее, и на коротком отрезке именно «Марсель» выглядел командой, которая не успела проснуться. Гости весь матч были лучше в резких переходах и стандартах, которые каждый раз заставляли оборону хозяев паниковать. На 51-й минуте «Марсель» потерял мяч на своей половине, Эмерсонн скинул на Дённума, но вмешался Рульи! Капитан хозяев отразил удар, а затем сам же срезал мяч на угловой. Сразу после этого Николайсен бил головой, и Рульи снова спас, дотянувшись до тяжёлого мяча. Казалось, «Марсель» трещит. Но именно в этот момент он забил.

«Марсель» — «Тулуза» afp.com

Магия Пайшау не спасает «Марсель» от угловых

Второй гол хозяев в матче идеально описывает нынешний «Марсель». У команды хватает отдельных моментов высокого класса, но их недостаточно, чтобы закрывать системные проблемы. Игор Пайшау на 56-й минуте принял диагональ от Кондогбия, одним касанием подготовил удар и с острого угла закрутил так, что мяч перелетел Хёуга, коснулся штанги и оказался в сетке. В стиле Рикарду Куарежмы времён «Порту», красота!

Игор Пайшау afp.com

Марсель снова впереди, «Велодром» оживает, Бей празднует на бровке. Но даже это преимущество выглядело хрупким, потому что «Тулуза» уже нащупала слабое место соперника, и оно никуда не исчезает после красивых голов.

Ответ «Тулузы» получился почти мгновенным и абсолютно логичным. Угловой справа, очередная идеальная подача Дённума, Крессуэлл идеально врывается в штрафную и бьёт головой, Рульи остаётся на месте — 2:2. «Марсель» дважды выходил вперёд, но оба раза позволял сопернику сравнять буквально под копирку.

Чарли Крессуэлл празднует гол afp.com

Дальше стало нервно: у «Тулузы» травмировался Крессуэлл, давление «Марселя» нарастало, но ощущения команды, которая уверена в своём плане, не было. Шансы были, Хёуг временами выручал, но никто не смог поставить точку. Игра ушла в серию пенальти и казалось, что на домашней арене у «Марселя» будет преимущество.

Хёуг — герой, «Марсель» снова страдает

В серии решающими стали два промаха хозяев. Хёуг отбил удар Балерди (третий в серии), и это однозначно повлияло на психологию хозяев. Рульи удержал «Марсель» в живых, парировав попытку Кассереса, но в итоге всё решили нервы. Итан Нванери пошёл бить пятым, запустил мяч выше ворот — и «Тулуза» забрала путёвку в полуфинал.

Игроки «Тулузы» празднуют победу afp.com

После матча «Велодром» неистово свистел от злости, на поле полетели файеры и петарды. «Марсель» снова упустил шанс там, где турнирная сетка внезапно стала выглядеть проходной. «ОМ» не выигрывал трофеи с 2012 года, в Кубке Франции не брал титул с 1989-го, а с приходом нового руководства так и не научился проходить дальше четвертьфиналов. Особенно иронично звучит история Хабиба Бея. Он стал первым тренером Лиги 1, которого в одной и той же кампании Кубка Франции выбивали два разных клуба элиты: сначала он вылетел с «Ренном», который проиграл как раз «Марселю», а теперь — уже с самим «ОМ». Статистика звучит почти как анекдот, но в Марселе такие цифры никого не смешат.

Игроки «Марселя» после финального свистка afp.com

Смысл сезона для «Марселя» меняется на глазах. В Кубке «ОМ» уже не спасётся, и теперь остаётся единственный маршрут — чемпионат и борьба за топ-3, чтобы вернуться в Лигу чемпионов напрямую.