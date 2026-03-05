Казалось, что после сумасшедшего камбэка против «Лиона» у «Марселя» наконец появилась злость, на которой команда проживёт всю весну. Но Кубок Франции в последние годы для «ОМ» — отдельный, почти мистический турнир, тут не помогает ни стадион, ни статус, ни эмоции. В четвертьфинале «Тулуза» увезла с «Велодрома» путёвку в полуфинал после того, как два раза сравняла счёт, а затем добила хозяев в серии пенальти.
С первых секунд хозяева полетели вперёд и быстро получили, что хотели. Мейсон Гринвуд обманным движением заставил Расмуса Николайсена сфолить в штрафной, а затем сам англичанин уверенно реализовал пенальти на 2-й минуте. Вратарь Хьетиль Хёуг угадал направление и прыгнул правильно, но удар был достаточно точным на радость «Велодрому». «Марсель» впереди, трибуны на максимуме, соперник, казалось, в растерянности. Но «Тулуза» не согласилась на роль статиста.
«Тулуза» подсмотрела в конспекты Артеты
После пропущенного гости начали цепляться за свою сильнейшую сторону — стандарты. Вингер Янн Гбоо заработал угловой, а дальше всё сработало так, как будто было отрепетировано до автоматизма. Чарли Крессуэлл выиграл верх, а Херонимо Рульи неуверенно отбил прямо на Гбоо, который мгновенно сориентировался и сравнял счёт на 13-й минуте.
Этот гол чётко обозначил, где именно «Марселю» будет тяжело весь вечер. Каждый угловой «фиолетовых» превращался в панику — мяч летел в зону, где «ОМ» терялся, а Рульи вообще не выглядел хозяином собственной штрафной. И это было не разово, «Тулуза» продолжала настойчиво давить. Подачи Арона Дённума ложились в одну и ту же точку, а «Марсель» всё время реагировал с опозданием на долю секунды.
После 1:1 игра стала вязкой. «Тулуза» собрала компактный блок и лишила хозяев пространства между линиями, а «ОМ», несмотря на владение и общее давление, не находил, чем расколоть оборону. Не хватало скорости решений и агрессии на втором мяче — той самой «интенсивности», которую Бей требует от команды, и которая вспыхивала эпизодами, но не становилась привычной.
Самыми заметными моментами первого тайма стали скорее исключения, чем тенденция. Артур Вермерен выстрелил в перекладину — Хёуг выглядел уже отыгранным. Позже «Тулуза» пережила ещё несколько неприятных эпизодов, но в целом к перерыву гости добились своего. Матч не был раскрытым, «Велодром» не получил постоянного штурма, а «Марсель» вынужден был постоянно начинать атаки через поперечные передачи.
После перерыва «Тулуза» стала гораздо смелее, и на коротком отрезке именно «Марсель» выглядел командой, которая не успела проснуться. Гости весь матч были лучше в резких переходах и стандартах, которые каждый раз заставляли оборону хозяев паниковать. На 51-й минуте «Марсель» потерял мяч на своей половине, Эмерсонн скинул на Дённума, но вмешался Рульи! Капитан хозяев отразил удар, а затем сам же срезал мяч на угловой. Сразу после этого Николайсен бил головой, и Рульи снова спас, дотянувшись до тяжёлого мяча. Казалось, «Марсель» трещит. Но именно в этот момент он забил.
Магия Пайшау не спасает «Марсель» от угловых
Второй гол хозяев в матче идеально описывает нынешний «Марсель». У команды хватает отдельных моментов высокого класса, но их недостаточно, чтобы закрывать системные проблемы. Игор Пайшау на 56-й минуте принял диагональ от Кондогбия, одним касанием подготовил удар и с острого угла закрутил так, что мяч перелетел Хёуга, коснулся штанги и оказался в сетке. В стиле Рикарду Куарежмы времён «Порту», красота!
Марсель снова впереди, «Велодром» оживает, Бей празднует на бровке. Но даже это преимущество выглядело хрупким, потому что «Тулуза» уже нащупала слабое место соперника, и оно никуда не исчезает после красивых голов.
Ответ «Тулузы» получился почти мгновенным и абсолютно логичным. Угловой справа, очередная идеальная подача Дённума, Крессуэлл идеально врывается в штрафную и бьёт головой, Рульи остаётся на месте — 2:2. «Марсель» дважды выходил вперёд, но оба раза позволял сопернику сравнять буквально под копирку.
Дальше стало нервно: у «Тулузы» травмировался Крессуэлл, давление «Марселя» нарастало, но ощущения команды, которая уверена в своём плане, не было. Шансы были, Хёуг временами выручал, но никто не смог поставить точку. Игра ушла в серию пенальти и казалось, что на домашней арене у «Марселя» будет преимущество.
Хёуг — герой, «Марсель» снова страдает
В серии решающими стали два промаха хозяев. Хёуг отбил удар Балерди (третий в серии), и это однозначно повлияло на психологию хозяев. Рульи удержал «Марсель» в живых, парировав попытку Кассереса, но в итоге всё решили нервы. Итан Нванери пошёл бить пятым, запустил мяч выше ворот — и «Тулуза» забрала путёвку в полуфинал.
После матча «Велодром» неистово свистел от злости, на поле полетели файеры и петарды. «Марсель» снова упустил шанс там, где турнирная сетка внезапно стала выглядеть проходной. «ОМ» не выигрывал трофеи с 2012 года, в Кубке Франции не брал титул с 1989-го, а с приходом нового руководства так и не научился проходить дальше четвертьфиналов. Особенно иронично звучит история Хабиба Бея. Он стал первым тренером Лиги 1, которого в одной и той же кампании Кубка Франции выбивали два разных клуба элиты: сначала он вылетел с «Ренном», который проиграл как раз «Марселю», а теперь — уже с самим «ОМ». Статистика звучит почти как анекдот, но в Марселе такие цифры никого не смешат.
Смысл сезона для «Марселя» меняется на глазах. В Кубке «ОМ» уже не спасётся, и теперь остаётся единственный маршрут — чемпионат и борьба за топ-3, чтобы вернуться в Лигу чемпионов напрямую.